/યુવાનોમાં ઝડપથી વધી રહ્યાં છે ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ; જાણો શું છે આ ખતરનાક બીમારીના કારણો અને લક્ષણો!

ક્યારેક વૃદ્ધો કે 50-60 વર્ષ બાદ થનાર ક્રોનિક કિડની રોજ હવે યુવાનોને પોતાની ઝપેટમાં લઈ રહ્યાં છે. ડોક્ટર પ્રમાણે તેવા ઘણા કેસ આવી રહ્યાં છે, જેમાં નાની ઉંમરમાં કિડની સાથે જોડાયેલી બીમારી સામે આવી રહી છે. 20, 30 અને 40 વર્ષની ઉંમરના લોકોમાં આધુનિક જીવનશૈલીની આદતો, મેટાબોલિક સંબંધિત વિકારો અને તપાસમાં વિલંબને કારણે કિડનીની કાર્યક્ષમતા ઓછી થઈ રહી છે. ક્રોનિક કિડની રોગની ખતરનાક વાત છે કે તે શરીરમાં હંમેશા ચુપચાપ વિકસિત થાય છે. જ્યારે તેનો ખ્યાલ આવે ત્યારે વિલંબ થઈ ગયો હોય છે.
ક્રોનિક કિડની રોગના કારણ
તેના ઘણા કારણ હોઈ શકે છે. જે ધીમે-ધીમે ગંભીર સ્થિતિ તરફ લઈ જાય છે. નાની ઉંમરના યુવાઓમાં કિડનીની બીમારી વધુ કેમ થઈ રહી છે. તેની પાછળ ઘણા મહત્વના કારણ છે.
ડાયાબિટીસઃ ભારતમાં ડાયાબિટીસના દર્દી ઝડપથી વધી રહ્યાં છે, જેનાથી બ્લડ સુગર અનિયંત્રિત થઈ જાય છે. તેનાથી કિડનીની અંદર નાની રક્ત વાહિનીનીને ધીમે-ધીમે નુકસાન થાય છે અને કિડની યોગ્ય રીતે ફિલ્ટર કરી શકતી નથી. નાની ઉંમરમાં ક્રોનિક કિડની રોગ (સીસીડી) નું આ એક મોટું કારણ છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશરઃ યુવાઓમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર પણ કિડનીના રોગને વધારે છે. તેનાથી કિડનીની રક્ત વાહિની પર દબાવ પડે છે અને સમયની સાથે અનિયંત્રિત બ્લડ પ્રેસર કિડની પેશીઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને કિડનીની કાર્યક્ષમતાને ઘટાડી શકે છે.
પાણી ઓછું પીવુંઃ જો તમે ઓછી માત્રામાં પાણી પીવો છો તો તેનાથી કિડની પર અસર પડે છે. દિવસભર ઓછી માત્રામાં દ્રાવ્ય પદાર્થનું સેવન કરવાથી કિડની પર ભારણ વધે છે, ખાસ કરી ગરમીના દિવસમાં. કેફીનની વધુ માત્રા પણ તેના માટે યોગ્ય નથી.
કિડની રોગના અન્ય કારણ
તણાવ
સ્થૂળતા
વધુ પડતું મીઠું લેવું
શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ
ઊંઘની નબળી આદતો
સ્થૂળતા અને ચયાપચય વિકૃતિઓ
વધુ વજન
પ્રક્રિયા કરેલા ખોરાક
પેઇનકિલર
ડિહાઇડ્રેશન
ક્રોનિક કિડની રોગના લક્ષણો
સતત થાક
પગ અથવા ઘૂંટીમાં સોજો
પેશાબમાં ફેરફાર
આંખોની આસપાસ સોજો
ભૂખ ન લાગવી
સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ
હાઈ બ્લડ પ્રેશર
ભલે આ લક્ષણ તમને શરૂઆતમાં સામાન્ય લાગી શકે છે, પરંતુ તેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.