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યુવાનોમાં ઝડપથી વધી રહ્યાં છે ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ; જાણો શું છે આ ખતરનાક બીમારીના કારણો અને લક્ષણો!

ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ અને કેટલીક આદતોને કારણે યુવાનોમાં કિડનીની બીમારી ઝડપથી વધવા લાગી છે. સીકેડી એટલે કે ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ એક સમયે 50 વર્ષ બાદ થનારી બીમારી હતી, પરંતુ હવે 20-30 વર્ષના યુવાઓને થઈ રહી છે. જાણો તેના કારણ અને લક્ષણ ક્યા છે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:06 PM IST
યુવાનોમાં ઝડપથી વધી રહ્યાં છે ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ; જાણો શું છે આ ખતરનાક બીમારીના કારણો અને લક્ષણો!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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