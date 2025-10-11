Natural Painkiller: પેનકિલરની જેમ જ અસર કરે છે આ 5 વસ્તુઓ, જાણો કયા દુખાવામાં કઈ વસ્તુ ખવાય
Natural Painkiller: આજે તમને એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે શરીરના દુખાવા ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે. આ વસ્તુઓ પેનકિલરની જેમ કામ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ કયા દુખાવામાં કઈ વસ્તુ ખાવી જોઈએ. આ ઘરેલુ નુસખા શરીરના દુખાવા પણ ઓછા કરે છે અને સાથે જ રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધારે છે.
Natural Painkiller: આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં શરીરના દુખાવા, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુનો દુખાવો એકદમ સામાન્ય છે. શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારનો દુખાવો હોય તો તેનાથી રાહત મેળવવા માટે પેનકિલર લેવામાં આવે છે. પરંતુ વારંવાર પેનકિલરનો ઉપયોગ કરવો શરીર પર ખરાબ અસર કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ પણ છે જે દુખાવો દૂર કરવામાં અસરદાર છે? હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર 5 એવી વસ્તુઓ છે જે અલગ અલગ પ્રકારના દુખાવામાં દવા જેવું કામ કરે છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ ઘરમાં રહેલી કઇ વસ્તુ કયા દુખાવામાં પેનકિલર જેવું કામ કરે છે.
લવિંગ
સૌથી પહેલા લવિંગ આવે છે. લવિંગમાં યુજેનોલ નામનું તત્વ હોય છે જેમાં નેચરલ એન્થેટિક એજન્ટ હોય છે. લવિંગ દાંતના દુખાવા માટે અસરદાર માનવામાં આવે છે. જો તમને દાંતમાં દુખાવો થઈ રહ્યો હોય તો એક લવિંગને જે જગ્યાએ દુખતું હોય ત્યાં જ રાખી દો અને સાથે જ લવિંગનું તેલ લગાવો. તમને દુખાવાથી તુરંત રાહત મળશે.
અજમા
અજમાની અંદર થાઈમોલ નામનું તત્વ હોય છે. જ પેટનો દુખાવો અને ગેસની સમસ્યા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. અજમા મસલને રિલેક્સ કરવાનું કામ કરે છે. જો પેટમાં દુખાવો કે પેટ ભારી હોય એવું લાગે તો એક ગ્લાસ હુંફાળા પાણી સાથે અડધી ચમચી અજમા લઈ લેવા.
આદુ
આદુમાં જીંજરોલ હોય છે જે શક્તિશાળી એન્ટી ઇન્ફ્લિમેન્ટ્રી એજન્ટ છે. આદુ પિરિયડ પેન, માથાનો દુખાવો અને સાંધાના દુખાવામાં રાહત આપે છે. આદુ તમે ચા માં ઉમેરીને પી શકો છો.. આ સિવાય આદુનો રસ કાઢીને પણ પી શકાય છે
કાળા મરી
કાળા મરીમાં પેપરીન હોય છે જે શરીરના સોજા ઓછા કરે છે અને દુખાવો ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. શરીરના દુખાવા અને થાકને દૂર કરવા માટે કાળા મરી અસરકારક છે. તેના માટે ગરમ દૂધમાં કાળા મરીનો પાવડર મિક્સ કરીને પીવો જોઈએ.
હળદર
હળદરમાં કર્કયુમીન નામનું તત્વ હોય છે જે શરીરના દુખાવા સોજા દૂર કરવામાં અસરકારક હોય છે. હળદર પેરાસીટા મોલની જેમ દુખાવો ઓછો કરી શકે છે. રાત્રે સુતા પહેલા એક ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં અડધી ચમચી હળદર મિક્સ કરીને પી લેવું તેનાથી શરીરને આરામ મળે છે અને ઊંઘ પણ સારી આવે છે.
