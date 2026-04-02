Cold vs Hot Compress: મૂઢમાર પછી ગરમ શેક કરવો કે ઠંડો ? કઈ રીતે ઝડપથી થાય રિકવરી ?
Cold vs Hot Compress: મૂઢમાર થયો હોય તો તેના પર બરફનો શેક કરવો કે ગરમ પાણીથી શેક કરાય ચાલો તમને જણાવીએ. મૂઢમારમાં ઝડપથી રિકવરી માટે પ્રાથમિક સારવાર કેવી હોવી જોઈએ જાણી લો.
- મૂઢમાર પર બરફનો શેક કરવાના ફાયદા
- મૂઢમાર પર ગરમ પાણીનો શેક ક્યારે કરવો ?
- મૂઢમારમાં પ્રાથમિક સારવાર
Cold vs Hot Compress: ઈજા બે પ્રકારની હોય છે.. એક ઈજામાં શરીર પર ઘા બની જાય છે અને લોહી બહાર નીકળવા લાગે છે. અને બીજી ઈજાને મૂઢમાર કહેવાય છે. જેમાં શરીરની બહાર લોહી નીકળતું નથી પરંતુ શરીરની અંદર ઈજા થઈ હોય છે. આવી ઈજામાં શરીર પર લાલ કે લીલા નિશાન પડી જતા હોય છે અથવા તો સોજો આવી જતો હોય છે.. કોઈપણ કારણસર જો મૂઢમાર લાગે તો તેનો ઉપચાર શેક વડે કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકો ઈજા થયા પછી ગરમ પાણીનો શેક કરે છે તો કેટલાક લોકો આઈસ પેકથી શેક કરે છે. ઘણા લોકોને મૂઢમાર લાગ્યા પછી શેક કેવો કરવો તેને લઈને મૂંઝવણ હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મૂઢમાર લાગ્યો હોય તો ગરમ પાણીનો શેક કરવો જોઈએ કે પછી બરફનો ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો મૂઢમાર લાગ્યો હોય તો ઈજા થયા પછી ઠંડા પાણીનો કે બરફનો શેક કરવો યોગ્ય ઈલાજ છે. મૂઢમાર પછી સોજો આવી જાય કે લોહી મરી જાય તો ઈજા થયા પછી બીજા દિવસ સુધી બરફનો શેક કરવો જોઈએ. જો ઘરમાં આઈસ પેક ન હોય તો બરફના ટુકડા કપડામાં બાંધીને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઈજા થયા પછી તુરંત સોજો આવી જાય કે દુખાવો થતો હોય તો બરફનો શેક કરવો હિતાવહ રહે છે. ઈજા થયાના 48 કલાક સુધી બરફથી શેક કરી શકાય છે.
એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે શરીર પર મૂઢમાર લાગે છે તો શરીરની અંદર લોહીની નસો ફેલાઈ જાય છે જેના કારણે સોજો અને દુખાવો વધે છે. આ સમયે તુરંત બરફથી શેક કરવાથી લોહીની નસો સંકોચાઈ જાય છે અને સોજો ઓછો આવે છે તેમજ દુખાવાથી પણ રાહત મળે છે. બરફથી શેક કરવાથી ઇન્ટર્નલ બ્લડિંગ પણ ઓછું થઈ જાય છે.
મૂઢમાર લાગ્યો હોય તો બરફ વડે 10 થી 15 મિનિટ શેક કરો. થોડી સેકન્ડ માટે ઈજા થઈ હોય ત્યાં બરફ રાખો અને પછી હટાવી લો. આ રીતે 10 થી 15 મિનિટ શેક કરો. શરૂઆતમાં દિવસમાં ત્રણથી ચાર વખત શેક કરવાનું રાખો.
ગરમ પાણીનો શેક ક્યારે કરવો ?
સ્નાયુના દુખાવા, સાંધા જકડાઈ જવા કેવી સમસ્યા હોય તો ગરમ પાણીનો શેક કરી શકાય છે. આ સિવાય ઈજા થઈ હોય અને મૂઢમાર લાગ્યો હોય તેના ત્રણ દિવસ પછી ગરમ પાણીથી શેક કરી શકાય છે. ગરમ પાણીથી શેક કરવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારવા લાગે છે અને સ્નાયુ રિલેક્સ થઈ જાય છે અને હીલિંગ પ્રોસેસ ઝડપી થઈ જાય છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો મૂઢમાર લાગે ત્યારે તરત જ બરફનો શેક કરવો જોઈએ ત્રણ દિવસ પછી ગરમ પાણીનો શેક શરૂ કરી શકાય છે. ઈજા થયાના ત્રણ દિવસ પછી ગરમ પાણીથી શેક કરવાથી રિકવરી ઝડપથી થાય છે અને મસલ્સ નોર્મલ થવા લાગે છે. સાથે જ સોજો પણ ઉતરવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
