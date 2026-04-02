Cold vs Hot Compress: મૂઢમાર પછી ગરમ શેક કરવો કે ઠંડો ? કઈ રીતે ઝડપથી થાય રિકવરી ?

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthCold vs Hot Compress: મૂઢમાર પછી ગરમ શેક કરવો કે ઠંડો ? કઈ રીતે ઝડપથી થાય રિકવરી ?

Cold vs Hot Compress: મૂઢમાર થયો હોય તો તેના પર બરફનો શેક કરવો કે ગરમ પાણીથી શેક કરાય ચાલો તમને જણાવીએ. મૂઢમારમાં ઝડપથી રિકવરી માટે પ્રાથમિક સારવાર કેવી હોવી જોઈએ જાણી લો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 02, 2026, 04:18 PM IST
  • મૂઢમાર પર બરફનો શેક કરવાના ફાયદા
  • મૂઢમાર પર ગરમ પાણીનો શેક ક્યારે કરવો ?
  • મૂઢમારમાં પ્રાથમિક સારવાર 

Trending Photos

Cold vs Hot Compress: ઈજા બે પ્રકારની હોય છે.. એક ઈજામાં શરીર પર ઘા બની જાય છે અને લોહી બહાર નીકળવા લાગે છે. અને બીજી ઈજાને મૂઢમાર કહેવાય છે. જેમાં શરીરની બહાર લોહી નીકળતું નથી પરંતુ શરીરની અંદર ઈજા થઈ હોય છે. આવી ઈજામાં શરીર પર લાલ કે લીલા નિશાન પડી જતા હોય છે અથવા તો સોજો આવી જતો હોય છે.. કોઈપણ કારણસર જો મૂઢમાર લાગે તો તેનો ઉપચાર શેક વડે કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકો ઈજા થયા પછી ગરમ પાણીનો શેક કરે છે તો કેટલાક લોકો આઈસ પેકથી શેક કરે છે. ઘણા લોકોને મૂઢમાર લાગ્યા પછી શેક કેવો કરવો તેને લઈને મૂંઝવણ હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મૂઢમાર લાગ્યો હોય તો ગરમ પાણીનો શેક કરવો જોઈએ કે પછી બરફનો ?

Add Zee News as a Preferred Source

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો મૂઢમાર લાગ્યો હોય તો ઈજા થયા પછી ઠંડા પાણીનો કે બરફનો શેક કરવો યોગ્ય ઈલાજ છે. મૂઢમાર પછી સોજો આવી જાય કે લોહી મરી જાય તો ઈજા થયા પછી બીજા દિવસ સુધી બરફનો શેક કરવો જોઈએ. જો ઘરમાં આઈસ પેક ન હોય તો બરફના ટુકડા કપડામાં બાંધીને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઈજા થયા પછી તુરંત સોજો આવી જાય કે દુખાવો થતો હોય તો બરફનો શેક કરવો હિતાવહ રહે છે. ઈજા થયાના 48 કલાક સુધી બરફથી શેક કરી શકાય છે. 

એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે શરીર પર મૂઢમાર લાગે છે તો શરીરની અંદર લોહીની નસો ફેલાઈ જાય છે જેના કારણે સોજો અને દુખાવો વધે છે. આ સમયે તુરંત બરફથી શેક કરવાથી લોહીની નસો સંકોચાઈ જાય છે અને સોજો ઓછો આવે છે તેમજ દુખાવાથી પણ રાહત મળે છે. બરફથી શેક કરવાથી ઇન્ટર્નલ બ્લડિંગ પણ ઓછું થઈ જાય છે.

મૂઢમાર લાગ્યો હોય તો બરફ વડે 10 થી 15 મિનિટ શેક કરો. થોડી સેકન્ડ માટે ઈજા થઈ હોય ત્યાં બરફ રાખો અને પછી હટાવી લો. આ રીતે 10 થી 15 મિનિટ શેક કરો. શરૂઆતમાં દિવસમાં ત્રણથી ચાર વખત શેક કરવાનું રાખો. 

ગરમ પાણીનો શેક ક્યારે કરવો ?

સ્નાયુના દુખાવા, સાંધા જકડાઈ જવા કેવી સમસ્યા હોય તો ગરમ પાણીનો શેક કરી શકાય છે. આ સિવાય ઈજા થઈ હોય અને મૂઢમાર લાગ્યો હોય તેના ત્રણ દિવસ પછી ગરમ પાણીથી શેક કરી શકાય છે. ગરમ પાણીથી શેક કરવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારવા લાગે છે અને સ્નાયુ રિલેક્સ થઈ જાય છે અને હીલિંગ પ્રોસેસ ઝડપી થઈ જાય છે. 

ટૂંકમાં કહીએ તો મૂઢમાર લાગે ત્યારે તરત જ બરફનો શેક કરવો જોઈએ ત્રણ દિવસ પછી ગરમ પાણીનો શેક શરૂ કરી શકાય છે. ઈજા થયાના ત્રણ દિવસ પછી ગરમ પાણીથી શેક કરવાથી રિકવરી ઝડપથી થાય છે અને મસલ્સ નોર્મલ થવા લાગે છે. સાથે જ સોજો પણ ઉતરવા લાગે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Cold CompressHot CompressHealth TIPSsoft tissue injuryમૂઢમાર પર બરફનો શેક

Trending news