Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Colon Cancer: આંતરડાના કેન્સરમાં મહિલાઓમાં જોવા મળતાં લક્ષણો, ખોરાકમાં ઓછું ફાઈબર કોલન કેન્સર થવાનું રિસ્ક વધારે

Colon Cancer: આંતરડાના કેન્સરમાં મહિલાઓમાં જોવા મળતાં લક્ષણો, ખોરાકમાં ઓછું ફાઈબર કોલન કેન્સર થવાનું રિસ્ક વધારે

Colon Cancer in Female Symptoms: ઘણા કેસમાં કોલન કેન્સર ઘાતક સાબિત થાય છે તેનું કારણ છે કે આ કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણો સ્પષ્ટ દેખાતા નથી, ધીરેધીરે લક્ષણો દેખાય છે પણ મહિલાઓ તો આ લક્ષણોને ઈગ્નોર કરી દે છે. આજે જાણીએ મહિલાઓને આંતરડાનું કેન્સર થાય તો કેવા લક્ષણો દેખાતા હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:54 AM IST
Colon Cancer: આંતરડાના કેન્સરમાં મહિલાઓમાં જોવા મળતાં લક્ષણો, ખોરાકમાં ઓછું ફાઈબર કોલન કેન્સર થવાનું રિસ્ક વધારે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ડિજિટલ યુગનો ખતરનાક ચહેરો, ગ્વાલિયરના શખ્સે હિન્દુ ઓળખ આપી સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી
Ahmedabad NewsJul 17
2
Dashank Yog 2026Jul 17
3
CM Bhupendra PatelJul 17
4
DA hike 2026Jul 17
5
Garfield sobersJul 17