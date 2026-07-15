/મહિલાઓમાં કોલન કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો: અવગણના કરવી પડી શકે છે ભારે, જાણો કારણો અને સંકેતો

કોલન કેન્સર સામાન્ય રીતે ઉંમર વધવા પર થનારી સમસ્યા હતી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં યુવાઓમાં કોલન કેન્સરના મામલા ખુબ વધી રહ્યાં છે. તેની શરૂઆત સામાન્ય રીતે કોલનની અંદર બનનાર નાની-નાની કોશિકાઓની જાળથી થાય છે, જેને પોલીપ્સ કહેવાય છે. પોલીપ્સ સામાન્ય રીતે કેન્સરયુક્ત હોતા નથી, પરંતુ સમયની સાથે કેટલાક પોલીપ્સ કોલન કેન્સરમાં બદલાઈ શકે છે. પોલીપ્સ હંમેશા લક્ષણ પેદા કરતા નથી. આ કારણ છે કે ડોક્ટર આંતરડામાં ઓલીપ્સની તપાસ માટે નિયમિત સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપે છે. પોલીપ્સની માહિતી મેળવી તેને હટાવવાથી આંતરડાનું કેન્સર રોકવામાં મદદ મળે છે. કોલન કેન્સરને ક્યારેક કોલોરેક્ટલ કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે. આ શબ્દમાં કોલન કેન્સર અને રેક્ટલ કેન્સર બંને સામેલ છે, જે મળાશયમાં શરૂ થાય છે.
એમ્સ ટ્રેન્ડ ડોક્ટર અને ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ ડોક્ટર સૌરભ સેઠીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેઓ જણાવી રહ્યાં છે કે યુવા મહિલાઓમાં કોલન કેન્સરનો ખતરો ઝડપથી વધી રહ્યો છે. તેના ઘણા કારણ છે જે લાઇફસ્ટાઇલ સાથે જોડાયેલા છે.
મહિલાઓમાં કોલન કેન્સરના લક્ષણ
ઘણીવાર મહિલાઓમાં કોલન કેન્સરના લક્ષણ પીરિયડ જેવા હોય છે, જેમ કે ક્રેમ્પિંગ, બ્લોટિંગ, મળ ત્યાગની આદતોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી મહિલાઓ આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ કરતી રહે છે, જે ધીમે-ધીમે કોલન કેન્સરમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી મહિલાઓ સમજે ત્યાં સુધી 4માથી 3 મહિલાઓનું કેન્સર એડવાન્સ સ્ટેજમાં પહોંચી ગયું હોય છે.
કોલન કેન્સરના કારણ શું છે?
- યુવા પેઢીમાં કોલન કેન્સરનો ખતરો વધવાનું મોટું કારણ અલ્ટ્રા પ્રોસેસ્ડ ફૂડને માનવામાં આવે છે. હાઈ પ્રોસેસ્ડ ભોજન આંતરડામાં માઇક્રોબાયોમ ડાયવર્સિટીને નુકસાન પહોંચાડે છે અને આંતરડામાં સોજા પેદા કરે છે. તેનાથી કેન્સર ઉદ્ભવવાનો ખતરો વધે છે. રિપોર્ટ્સમાં સામે આવ્યું છે કે 2013થી કોલન કેન્સરનો ખતરો વધે છે. રિપોર્ટ્સમાં સામે આવ્યું છે કે 2013થી કોલન કેન્સરનો ખતરો 3 % દર વર્ષે વધી રહ્યો છે.
- કોલન કેન્સર થવાનું એક મોટું કારણ ફાઇબરની કમી પણ માનવામાંઆવે છે. મોટા ભાગની મહિલાઓ પોતાના દિવભરના ફાઇબર ઇનટેકના 15 ટકા જ લે છે. જ્યારે કોલનમાં રહેલાં બેક્ટેરિયાને આશરે 25 ટકા ફાઇબરની જરૂર હોય છે. ફાઈબરની કમી આંતરડાને નુકસાન પહોંચાડે છે અને તેનાથી કેન્સરનો ખતરો વધે છે.
- આજકાલ મહિલાઓમાં ક્રોનિક સ્ટ્રેસ વધી રહ્યો છે. કાર્ટિસોલનું સ્તર વધવાથી આંતરડામાં સોજા આવે છે, જેનાથી આંતરડાના માઇક્રોબાયોમ અને કોલન લાઇન પણ પ્રભાવિત થાય છે. કોલન કેન્સરને કારણે મોતનો આંકડો પણ વધી રહ્યો છે.
- મહિલાઓમાં 30 વર્ષની ઉંમરમાં કોલન કેન્સરનો ખતરો ઝડપથી વધી રહ્યો છે. તેનું એક મોટું કારણ છે કે આ કેન્સરના લક્ષણોની ઓળખ શરૂઆતમાં થઈ શકતી નથી અને ન તેના ટેસ્ટ અને સ્ક્રીનિંગ માટે લોકો સલાહ આપે છે. કોલન કેન્સરના મોટા ભાગના મામલા 55 વર્ષની ઉંમર પહેલા સામે આવી જાય છે.
- દિવસભર થાક રહેવા, કોઈ કારણ વગર શરીરમાં આયરનની કમી અને મળ ત્યાગની આદતમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે તો તમારે વિલંબ કર્યા વગર કોલન કેન્સરની તપાસ કરાવવી જોઈએ. ખાસ કરી જો 45 વર્ષથી નાની ઉંમરમાં આ મુશ્કેલી થઈ રહી છે તો તમારે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાગૃત કરવા માટે લખવામાં આવ્યો છે. તે માટે અમે ડોક્ટરની માહિતી અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે વધુ માહિતી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.