Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /મસા સમજી નજરઅંદાજ ન કરો, હોઈ શકે છે આંતરડાના કેન્સરનો સંકેત, જાણો કેવા હોય છે લક્ષણો

મસા સમજી નજરઅંદાજ ન કરો, હોઈ શકે છે આંતરડાના કેન્સરનો સંકેત, જાણો કેવા હોય છે લક્ષણો

Colon Cancer Warning Signs: હંમેશા લોકો આંતરડાના કેન્સરને સામાન્ય સમસ્યા કે મસા સમજે છે. કોલન કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણોને નજરઅંદાજ કરવામાં આવે તો બીમારી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 08, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:22 PM IST
મસા સમજી નજરઅંદાજ ન કરો, હોઈ શકે છે આંતરડાના કેન્સરનો સંકેત, જાણો કેવા હોય છે લક્ષણો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની માછીમારોને મોટી ભેટ: ડીઝલ વેટ રાહત યોજનામાં મહત્વનો સુધારો...
fishermen1 hr ago
2
Why Share Market Crash1 hr ago
3
gautam gambhir1 hr ago
4
donald trump1 hr ago
5
kidney problems1 hr ago