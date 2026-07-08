/મસા સમજી નજરઅંદાજ ન કરો, હોઈ શકે છે આંતરડાના કેન્સરનો સંકેત, જાણો કેવા હોય છે લક્ષણો

Colon Cancer Symptoms: મળત્યાગ દરમિયાન લોહી પડવું, દુખાવો થવો કે અસ્વસ્થતા જેવું લાગવું આંતરડાની સમસ્યાનો સંકેત હોય છે. ઘણા લોકો તેને સામાન્ય સમજે છે કે પછી મસા-હરસ સમજી ખુદ ઘરેલું નુસ્ખા અજમાવે છે અને તપાસ કરાવતા નથી. આંતરડાની સમસ્યા કોલન કેન્સર એટલે કે આંતરડાના કેન્સરનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. તેવામાં અહીં જાણો આંતરડાના કેન્સરના લક્ષણ શું હોય છે અને આ લક્ષણોને કઈ રીતે ઓળખી શકાય.
આંતરડાના કેન્સરના શું લક્ષણ છે
મસા અને કોલન કેન્સરમાં શું અંતર હોય છે
મસા શું હોય છે- મસા થવા પર મળમાં તાજુ લાલ લોહી જોવા મળે છે. મસામાં મળમાર્ગ પર ખંજવાળ આવે છે, સોજા થઈ શકે છે અને દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. તેમાં વજન ઘટવા કે જરૂરિયાતથી વધુ નબળાઈ આવવા જેવા લક્ષણ જોવા મળે છે.
આંતરડાના કેન્સરમાં શું થાય છે
આંતરડામાં કેન્સર થવા પર લોહી પડવાની સાથે મળત્યાગની આદતોમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. પેટમાં દુખાવો રહે છે, વજન ઘટે છે, થાક લાગે છે અને એનીમિયા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
ક્યા લોકોને થઈ શકે છે આંતરડાનું કેન્સર
આંતરડાનું કેન્સર 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિને થઈ શકે છે. પરિવારમાં કોઈને આંતરડાનું કેન્સર રહ્યું હોય, મોટાપો, ધૂમ્રપાન, પ્રોસેસ્ડ ફૂટનું વધુ સેવન, શારીરિક રૂપથી સક્રિય ન હોવું અને કોઈ બાઉલ ડિઝીસને કારણે આંતરડાના કેન્સરનો ખતરો વધી જાય છે.
ક્યારે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ
જો તમારા મળમાં લોહી જોવા મળે છે અને કારણ વગર વજન ઘટવા લાગે છે તો ડોક્ટરને મળવામાં વિલંબ ન કરો. મળદ્વારમાં થઈ રહેલી કોઈ સમસ્યા કે મળત્યાગમાં થતી સમસ્યાને નજરઅંદાજ ન કરો.
ડિસ્ક્લેમરઃ માત્ર જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. તેમાં અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.