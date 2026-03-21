ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Myths and Facts: હાઈ બ્લડ પ્રેશર સંબંધિત 6 સૌથી મોટી ગેરસમજ, કાર્ડિયોલોજીસ્ટ પાસેથી જાણો હાઈપરટેન્શન અંગેની હકીકત

High Blood Pressure Myths and Facts: સાયલન્ટ કિલર હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે હાર્ટ અને મગજને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લઈ લોકોના મનમાં કેટલીક ગેરસમજો હોય છે જેના કારણે આ ગંભીર સ્થિતિને લોકો સામાન્ય માને છે. આ મિથકો અંગે જાણીતા કાર્ડિયોલોજીસ્ટે જે હકીકતો જણાવી છે તે જાણીએ
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:36 AM IST
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશર સાયલન્ટ કિલર.
  • હાઈપરટેન્શન સંબંધિત મિથકોની હકીકત શું છે જાણો.
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશર સંબંધિત મિથક અને હકીકત
     

High Blood Pressure Myths and Facts: શરીરને સ્વસ્થ રહે, હાર્ટ અને મગજને ગંભીર નુકસાન ન થાય તે માટે જરૂરી છે કે બ્લડ પ્રેશર બરાબર રહે. બ્લડ પ્રેશર વધી જવાની સ્થિતિને હાઈ બ્લડ પ્રેશર કે હાઈપરટેન્શન કહેવામાં આવે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે હાર્ટ અને મગજ બંનેને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના મામલામાં લોકો ગંભીરતા દાખવતા નથી. જેનું કારણ છે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લઈને યોગ્ય જાણકારીનો અભાવ અને લોકોના મનમાં રહેલા કેટલાક ભ્રમ. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશરને સામાન્ય સ્થિતિ ગણવામાં આવે છે પરંતુ હાઈપરટેન્શન સાયલન્ટ કિલર છે. જો આ સમસ્યાને લઈ સમયસર યોગ્ય સારવાર શરુ કરવામાં ન આવે તો તે ઘાતક પણ બની શકે છે. એટલા માટે જ જરૂરી છે હાઈ બીપી સંબંધિત ગેરસમજોને દુર કરવી. આ ગેરસમજો વિશે ઝી 24 કલાક સાથે રાજકોટની પ્રગતિ મલ્ટીસ્પેશિયાલીટી હોસ્પિટલના કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડો અમિત હાપાણીએ વાત કરી હતી. હાઈપરટેન્શન સંબંધિત મિથકોની હકીકત શું છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.

હાઈ બ્લડ પ્રેશર સંબંધિત મિથક અને હકીકત

મિથક - હાઈ બ્લડ પ્રેશર કે હાઈપરટેન્શન એક સામાન્ય બીમારી છે.

હકીકત - ડો અમિત હાપાણીના જણાવ્યા અનુસાર હાઈ બીપીને સામાન્ય સમજવાની ભુલ ન કરવી. હાઈ બીપીને સાયલન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે. હાઈ બીપી હાર્ટ અને મગજને ગંભીર રીતે નુકસાન કરી શકે છે તેથી તેની સારવાર અને દવા કરવી જરૂરી છે.

મિથક - માતાપિતાને કે પરિવારમાં કોઈને હાઈ બીપી કોઈને હોય તો બાળકોને થાય જ 

હકીકત - હાઈ બ્લડ પ્રેશરને વારસાગત સમસ્યા ન કહી શકાય પરંતુ જો માતાપિતા બંનેને હાઈપરટેન્શન હોય તો સંતાનને પણ હાઈ બીપી થવાની શક્યતા વધી જાય છે. જો કે લાઈફસ્ટાઈલ અને હેલ્થ સંબંધિત કાળજી રાખવામાં આવે તો તેનાથી બચી પણ શકાય છે. 

મિથક - હાઈ બીપીના કારણે હાર્ટ એટેક ન આવે

હકીકત - હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ વધી જાય છે. કારણ કે હાર્ટ સુધી લોહી પહોંચાડતી નસો હાઈ બીપીના કારણે સંકોચાઈ જાય છે જેના કારણે હાર્ટને શરીરમાં લોહી પહોંચાડવા માટે વધારે પ્રેશર કરવું પડે છે. હાઈ બીપી હોય અને સાથે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ સહિતની સમસ્યા હોય તો હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ વધી જાય છે. 

મિથક- મીઠું વધારે ખાતા હોય તેને જ હાઈ બીપી થવાનું જોખમ હોય

હકીકત - હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તેમણે કોઈપણ પ્રકારનું મીઠું હોય તે ઉપરથી કે વધારે માત્રામાં લેવું જોઈએ નહીં. હાઈ બ્લડ પ્રેશર મીઠું વધારે ખાતા હોય તેવા લોકોને જ થાય એવું નથી. હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાના મુખ્ય કારણોમાં બેઠાળુ જીવનશૈલી, વધારે વજન, ડાયાબિટીસ, ધુમ્રપાન કરવાની આદત જવાબદાર હોય છે

મિથક- હાઈબીપી દવા કરવાથી મટી શકે છે

હકીકત - હાઈ બ્લડ પ્રેશરની દવા અને ટ્રીટમેન્ટ કરવી જરૂરી છે પરંતુ એકવાર કોઈને હાઈ બીપી થાય પછી તે મટી ન શકે, દવા પછી બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ રહેતું હોય દવા ખાવાનું છોડી ન શકાય. હાઈ બીપીની દવા જાતે શરુ પણ ન કરાય અને તેને બંધ પણ જાતે ન કરવી. આ ભુલ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે.

મિથક- બીપીની દવા એક દિવસ ખાવાનું ભુલાઈ જાય તો કંઈ નુકસાન ન થાય

હકીકત - હાઈ બ્લડ પ્રેશરની આધુનિક દવાઓની અસર અમુક કલાકો સુધી રહેતી હોય છે. જેથી કોઈ કારણોસર ક્યારેક દવા ખાવાનું રહી જાય તો તુરંત નુકસાન થતું નથી. પરંતુ દવા ખાવી અનિવાર્ય છે એટલા માટે સવારની દવા ભુલાઈ ગઈ હોય તો યાદ આવે ત્યારે દવાનો ડોઝ લઈ લેવો જોઈએ. એવું નહીં કે સવારે ભુલાઈ ગઈ તો આખો દિવસ દવા ન લેવી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

