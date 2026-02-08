Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Eye Attack: મોબાઈલ બની શકે આંખના એટેકનું કારણ, મોબાઇલનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરતાં લોકોને એક્સપર્ટની ચેતવણી, જુઓ Video

Eye Attack : મોબાઈલ વડે રોજના અનેક કામ ઘર બેઠા થઈ જાય છે. મોબાઈલ જરૂરી કામ કરવાનું સાધન છે અને મનોરંજનનું માધ્યમ પણ છે. જો આ મોબાઈલ અંધાપાનું કારણ પણ બની શકે છે જો તેનો ઉપયોગ સમજદારીપૂર્વક ન કરવામાં આવે. મોબાઈલના કારણે વધતી આંખની સમસ્યા અંગે સિનિયર આઇ સ્પેશિયાલિસ્ટે ચેતવણી પણ આપી છે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:36 PM IST

Trending Photos

Eye Attack: મોબાઈલ બની શકે આંખના એટેકનું કારણ, મોબાઇલનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરતાં લોકોને એક્સપર્ટની ચેતવણી, જુઓ Video

Eye Attack: મોબાઈલનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરો તો દેવ છે અને આ યંત્રનો ઉપયોગ બેફામ કરવામાં આવે તો તે દાનવ બની જાય છે. એકવાર જો તમે મોબાઈલની માયાજાળમાં ફસાઈ જાવ તો મોબાઈલ તમારા મગજથી લઈ આંખને ભયંકર રીતે નુકસાન કરી શકે છે. ખાસ કરીને બાળકો માટે તો મોબાઈલ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. નાની ઉંમરના બાળકોમાં પણ નબળી દ્રષ્ટિથી લઈ આંખ સંબંધિત ઘણી સમસ્યા જોવા મળે છે જેનું કારણ વધતો સ્ક્રિન ટાઈમ અને નજીકથી મોબાઈલ જોવાની આદત જવાબદાર હોય છે. મોબાઈલની આદતને લઈને એક્સપર્ટે પણ ચેતવણી આપી છે જે દરેક માતાપિતાએ પોતાના માટે અને પોતાના બાળકો માટે ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સવારે આંખ ખુલે ત્યારથી ઘરના જેટલા સભ્યો પાસે મોબાઈલ હોય તે સીધો મોબાઈલ હાથમાં લેતા હોય છે. મોટાભાગના લોકો મોબાઈલ જોતા હોય ત્યારે એકદમ નજીક ફોન રાખી જોતા હોય છે. જો કે માત્ર દિવસે જ નહીં રાત્રે સૂતા સૂતા પણ લોકો મોબાઈલ જોતા હોય છે. આ સમયે પણ મોબાઈલ એકદમ નજીક હોય છે. સિનિયર આઇ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો પરિમલ દેસાઈએ આ અંગે ઝી 24 કલાક સાથે વાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આપણે પેપર પણ વાંચીએ તો યોગ્ય દુરી પર રાખીને વાંચતા હોય છે. તેનાથી આંખ પર ભાર નથી આવતો પરંતુ લોકો મોબાઈલ ખૂબ નજીક રાખીને જોતા હોય છે જેના કારણે આંખ પર એક્સ્ટ્રીમ પ્રેશર આવે છે. નજીકથી મોબાઈલ જોવાથી આંખ પર જો સતત પ્રેશર આવતું રહે તો તેના કારણે આંખની પાછળની નસો બંધ થઈ શકે છે અને તેના કારણે આંખનો એટેક પણ આવી શકે છે. 

મોબાઈલના કારણે આંખનો એટેક

સિનિયર આઇ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો પરિમલ દેસાઇના જણાવ્યાનુસાર મોબાઈલ જોવાની આવી લતના કારણે જો આંખની નસ બંધ થવાની સમસ્યા થાય તે જોખમી છે કારણ કે આ સમસ્યામાં ઘણીવાર સારવાર પછી સારું થઈ જાય છે અને ઘણા કેસમાં ડોક્ટર પાસે સારવાર લીધા પછી નસ ન ખુલે તો વ્યક્તિને કાયમી અંધાપો આવી શકે છે. મોબાઈલના વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે આંખમાં જામરની શક્યતા પણ વધી જાય છે. 

કલાકો સુધી સતત મોબાઈલ જોવાથી શું થાય ? 

મોબાઈલના કારણે થતી આંખ સંબંધિત સમસ્યા માટે ડો પરિમલ દેસાઇનું કહેવું છે કે સામાન્ય રીતે વ્યક્તિની આંખ 1 મિનિટમાં 20 વાર ઝપકવી જોઇએ. પરંતુ હવે મોબાઇલ અને કમ્પ્યુટરના સતત થતા ઉપયોગના પગલે લોકો આંખ ઝપકતા નથી. મોબાઈલ જોતી વખતે આંખ ઝપકવાની સંખ્યા ઘટીને એક મિનિટમાં માત્ર પાંચ કે છ વાર થઈ ગઈ છે. લોકો એટા મશગુલ હોય છે કે તેઓ આ વાત પર ધ્યાન પણ આપતા નથી. જેના કારણે આંખ સૂકાઈ જાય છે અને સાથે જ આંખમાં બળતરા, લાલાશ, આંખ ભારે થવી, ધુંધળું દેખાવું જેવી સમસ્યા થાય છે. 

મોબાઈલના કારણે બાળકોમાં જોવા મળતી સમસ્યા

ઘરમાં માતાપિતાથી લઈ વડિલોને સતત ફોનમાં વ્યસ્ત જોતા બાળકો પણ મોબાઈલ જોતા થઈ જાય છે. ઘણા બાળકો જમતા જમતા પણ મોબાઈલ જોતા હોય છો. જેના કારણે બાળકોમાં પણ આંખની સમસ્યા વધી રહી છે. બાળકોમાં ઓનલાઈન ભણતર સિવાય ઓનલાઈન ગેમિંગ, યુટ્યુબ સહિતના સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો જોવા આંખની સમસ્યા માટે જવાબદાર કારણો હોય છે. બાળકોમાં મોબાઈલના ઉપયોગના કારણે નાની ઉંમરે જ માઈનસ નંબરના કેસ વધી રહ્યા છે. 

ડિજિટલ યુગમાં આંખને સ્વસ્થ કેવી રીતે રાખવી ?

આજના સમયમાં મોબાઈલ, લેપટોપ અને અન્ય ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવો હવે લોકોની જીવનશૈલીનો ભાગ બની ગયા છે. પરંતુ ડિજિટલ યુગમાં આંખને સ્વસ્થ રાખવી પણ જરૂરી છે. તેના માટે સિનિયર આઇ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો પરિમલ દેસાઇએ કેટલીક ટીપ્સ જણાવી છે. જે લોકો મોબાઈલ, કોમ્યૂટર, ટેબલેટ કે લેપટોપ જેવા ઉપકરણોનો ઉપયોગ વધારે કરતા હોય તેમણે આ રીતે આંખનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. 

1. 20-20-20 નો નિયમ પાળો. એટલે કે દર 20 મિનિટે 20 સેકન્ડ માટે 20 ફૂટ દૂર જુઓ અને પછી 20 સેકન્ડ આંખ બંધ રાખો. 

2. દર 1-2 કલાકે 5 થી10 મિનિટ માટે આંખને આરામ આપો. સ્ક્રીનથી દુર રહો.

3. ઉપકરણનો ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે આંખની બ્લિંક વધારો. થોડી થોડી મિનિટે આંખ ઝપકે તે વાતનું ધ્યાન રાખો. 

4. દરરોજ 2-3 લિટર પાણી પીવાનું રાખો. 

5. મોબાઈલ સહિતના ઉપરકરણોમાં સ્ક્રિનની બ્રાઈટનેસ ઓછી કરો અથવા નાઈટ મોડ કે બ્લુ લાઈટ ફિલ્ટર ચાલુ રાખો.  

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી એક્સપર્ટના મત આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)

Watch Video 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Eye Careeye attackeye healthમોબાઈલની આડઅસરોઆંખની સમસ્યાઓ

Trending news