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શરીરમાં ફાઈબરની ખામીનું લક્ષણ છે આ સમસ્યાઓ, જાણો સ્વસ્થ રહેવા રોજ કેટલું ફાઈબર લેવું જરૂરી

Fiber Deficiency Symptoms: કબજિયાત, વધારે વજન, બ્લોટિંગ સહિતની સમસ્યાઓ ત્યારે પણ થાય છે જ્યારે શરીરમાં ફાઈબર ઓછું હોય. શરીરની રોજની જરૂરીયાત અનુસાર શરીરમાં ફાઈબર ન જાય તો શરીરને નુકસાન થાય છે. રોજ કેટલું ફાઈબર લેવું જોઈએ અને કઈ વસ્તુઓમાંથી શરીરને ફાઈબર મળે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:28 PM IST
શરીરમાં ફાઈબરની ખામીનું લક્ષણ છે આ સમસ્યાઓ, જાણો સ્વસ્થ રહેવા રોજ કેટલું ફાઈબર લેવું જરૂરી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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