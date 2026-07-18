/શરીરમાં ફાઈબરની ખામીનું લક્ષણ છે આ સમસ્યાઓ, જાણો સ્વસ્થ રહેવા રોજ કેટલું ફાઈબર લેવું જરૂરી

Fiber Deficiency Symptoms: શરીરમાં ફાઈબર ઓછું હોય તો તેના કારણે ફક્ત કબજિયાત જ નહીં અન્ય ગંભીર સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. આહારમાં પુરતા પ્રમાણમાં ફાઈબર ન હોય તો તેના કારણ પાચન બગડે, વજન વધે, બ્લડ શુગર વધ ઘટ થવા સુધીની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જ્યારે શરીરની રોજની જરૂરીયાત જેટલું ફાઈબર આહાર વડે ન મળે ત્યારે શરીર કેટલાક સંકેતો આપે છે.
શરીર માટે ફાઈબરની જરૂરીયાત
આપણા શરીર માટે ફાઈબર ખૂબ જરૂરી છે. ફાઈબરના સેવનથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે, બ્લડ શુગર સ્પાઈકથી બચી શકાય છે. પાચન સ્લો થાય છે જેના કારણે વારંવાર ભૂખ નથી લાગતી. ફાઈબર ઓછું હોય તો કબજિયાત થઈ શકે છે. ફાઈબરના કારણે આપણી ગટ હેલ્થ સારી રહે છે. ફાઈબર ઓછું હોય તો એક નહીં અનેક સમસ્યા થાય છે.
શરીરમાં ફાઈબરની ઊણપના લક્ષણો
- શરીરમાં ફાઈબર ઓછું હોય તો કબજિયાત રહે.
- ડાયાબિટીસના પેશન્ટનું બ્લડ શુગર વધઘટ થયા કરે
- ફાઈબર ઓછું હોય તો વારંવાર ભૂખ લાગે છે.
- ફાઈબરની ખામીના કારણે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધી શકે છે.
- ફાઈબરની ઊણપના કારણે ઓવરઈટિંગ થાય છે અને તેના કારણે સ્થૂળતા થઈ શકે છે.
રોજ કેટલી માત્રામાં ફાઈબર લેવું જરૂરી ?
હાર્વર્ડ હેલ્થ રિપોર્ટ અનુસાર પુરુષો માટે રોજ 31 થી 34 ગ્રામ સુધીનું ફાઈબર જરૂરી છે જ્યારે મહિલાઓ માટે 25 થી 28 ગ્રામ ફાઈબર ઈનટેક જરૂરી છે. 50 વર્ષથી વધુની વયના પુરુષો 28 ગ્રામ ફાઈબર લે તો ચાલો અને મહિલાઓ 22 ગ્રામ ફાઈબર લે તે જરૂરી છે.
ફાઇબર રિચ વેજીટેરીયન ફુડ
- ફાઈબરથી ભરપુર અનાજમાં બાજરી, રાગી, ઓટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
- લીલા શાકભાજીમાં લીલા વટાણા, ગાજર, પાલક, બ્રોકલી ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે.
- ફળમાં સૌથી વધુ ફાઈબર કેળા, સફરજન, જામફળ, દાડમમાંથી મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)