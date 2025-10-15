Prev
શિયાળામાં નબળા હાડકાં સ્ટીલ જેવા થઈ જશે, સાંધામાંથી નહીં આવે કટ-કટનો અવાજ, ડાયટમાં સામેલ કરો આ અનાજ

જો તમે પણ ઠંડીની સિઝનમાં હાડકા મજબૂત બનાવવા સિવાય ખૂદને હેલ્ધી અને એક્ટિવ રાખવા ઈચ્છો છો તો ડાયટમાં આ અનાજને જરૂર સામેલ કરો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:00 PM IST

Winter Health: શિયાળામાં ઘણા લોકો હાડકા સાથે જોડાયેલી પરેશાની- સાંધામાં દુખાવો, સોજા અને જડતાનો સામનો કરે છે. તેવામાં તમારા હાડકાને મજબૂત બનાવવા માટે તમે તમારા ડાયટમાં રાગીને જરૂર સામેલ કરો. રાગીની તાસીર ગરમ હોય છે, જે શિયાળામાં શરીરને ગરમી આપવા માટે ફાયદાકારક છે. તેને પોષક તત્વોનો ભંડાર માનામાં આવે છે. તે કેલ્શિયમ, ાયરન, પ્રોટીન, ફાઇબર અને ઘણા વિટામિન અને ખનીજોથી ભરપૂર હોય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે તેને ફાયદાકારક બનાવે છે. સાથે આ અનાજને એનીમિયાના દર્દી, ડાયાબિટીસના રોગી અને મેદસ્વિતાથી પીડાતા લોકોને પણ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તો આવો જાણીએ તેના ફાયદા..

શિયાળામાં રાગી ખાવાના ફાયદા
હાડકાને મજબૂત બનાવેઃ સાંધાના દુખાવો અને જડતાથી આરામ મેળવવા માટે તમે આ સિઝનમાં રાગીની રોટલીનું સેવન કરો. સાંધામાં દુખાવામાં રાહત આપવામાં તે શાનદાર છે. બીજા અનાજની તુલનામાં રાગીમાં કેલ્શિયમ વધુ હોય છે, જેના કારણે તે હાડકાના દુખાવા માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.

ડાયાબિટીસ માટે અસરકારક: ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ રાગી રોટલી અથવા ઢોસાનું પણ સેવન કરવું જોઈએ. તે બ્લડ સુગર લેવલને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે અને બળતરા ઘટાડે છે. રાગીમાં ફાઇબર અને પોલીફેનોલ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે કઠોર શિયાળા દરમિયાન પણ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે સ્વસ્થ પાચનતંત્ર જાળવવામાં મદદ કરે છે અને ખોરાકની તૃષ્ણા ઘટાડે છે.

વજન કંટ્રોલ કરશેઃ જે લોકોનું અનેક પ્રયાસો બાદ વજન ઘટી રહ્યું નથી તેને ડાયટમાં રાગી સામેલ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેના નિરંતર સેવનથી મોટાપો સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે.

ઇમ્યુનિટી વધારેઃ રાગીમાં આયરન, વિટામિન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને એમીનો એસિડ જેવા જરૂરી પોષક તત્વોની પ્રચુર માત્રા હોવાને કારણે તે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. આ તત્વ ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ મજબૂત બનાવવા, શરીરને ઓક્સીડેટિવ તણાવથી બચાવવા, પેશીઓના સમારકામ અને રોગપ્રતિકારક કોષોના ઉત્પાદનમાં મદદ કરે છે.

કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે: રાગીમાં ડાયેટરી ફાઇબર વધુ હોય છે અને તે રક્તવાહિનીઓને સાફ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તે કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે, જે ધમનીઓમાં અવરોધોને રોકવામાં મદદ કરે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

ragi health benefits

