Prolonged Cough Cancer Symptom: ખાંસીની સાથે શરીરના આ ભાગમાં થઈ રહ્યો છે દુખાવો? હોઈ શકે છે કેન્સર
cancer: છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં કેન્સરના મામલા સતત વધી રહ્યાં છે. વ્યક્તિના શરીરમાં ગમે ત્યાં કેન્સર હોવાનો ખતરો રહે છે. આવો આજે અમે તમને જણાવીશું કે ખાંસી સાથે કયા ભાગમાં દુખાવો કેન્સરનો સંકેત છે.
Symptoms of cancer from cough: શરદી, ખાંસી અને ફ્લૂ સમયાંતરે લોકોને પરેશાન કરતા રહે છે. પરંતુ જો તે વધુ થવા લાગે તો આપણે ઘણા પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. ખાંસી સામાન્ય રીતે શરદી-ફ્લૂ, એલર્જી કે સંક્રમણનું પરિણામ હોય છે, પરંતુ જો તમને તે સાથે છાતી, ખભા કે પીઠમાં દુખાવાનો અનુભવ થાય તો આ માત્ર સામાન્ય સમસ્યા નહીં પરંતુ ફેસફાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે. આવો તમને જણાવીએ શરીરના કયા ભાગમાં દુખાવાને કેન્સરનું જનક માનવામાં આવે છે, એટલે કે તમારા આ અંગોમાં જો દુખાવો છે તો જાણવા મળે છે કે તમને કેન્સરનો ખતરો છે કે પછી થવાનું છે.
કયો દુખાવો હોય છે કેન્સર?
હવે સવાલ આવે છે કે શરીરના કયા ભાગમાં દુખાવો કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. અમેરિકન કેન્સર સોસાયટી પ્રમાણે સતત ખાંસી અને છાતીમાં દુખાલો ફેફસાના કેન્સરના સામાન્ય સંકેતોમાં ગણવામાં આવે છે. એટલે કો જો તમને ખાંસીની સાથે-સાથે ફેફસાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. WHO અનુસાર ફેફસાના કેન્સરના મુખ્ય સંકેતોમાં લાંબા સમય સુધી ખતમ ન થનારી ખાંસી, છાતીમાં દુખાવો અને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી સામેલ છે.
આ પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે છે
અમેરિકન કેન્સર સોસાયટીમાં ખાંસીથી કેન્સરના જે લક્ષણો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે, તેમાં
ઉધરસ જે દૂર થતી નથી અથવા સમય જતાં વધુ ખરાબ થાય છે.
ફેફસામાં દુખાવો જે ખાંસી, ઊંડા શ્વાસ લેવા અથવા હસવાથી વધુ ખરાબ થાય છે.
લોહી અથવા કાટ જેવા રંગનું ગળફામાં આવવું.
વારંવાર ફેફસામાં ચેપ.
અસ્પષ્ટ વજન ઘટાડવું અને થાક.
આ લક્ષણોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જે આપણે પહેલા ચેતવણી આપે છે કે આપણે કેન્સરનો ખતરો થવાનો છે. CDC ના રિપોર્ટ Coughing that doesn’t go away અને Chest painમાં ફેફસામાં કેન્સરના આ બધા લક્ષણ સામાન્ય હોય છે. ક્લિવલેન્ડ ક્લિનિક અનુસાર કેટલાક મામલામાં ફેફસાના ઉપરી ભાગમાં બનનાર પૈંકોસ્ટ ટ્યુમર શરૂઆતમાં ખાંસીથી વધુ ખભા, ઉપરી પીઠ કે હાથમાં દુખાવો થાય છે. આ દુખાવો રાત્રે વધુ વધી જાય છે અને હાથમાં નબળાઈ કે કળતર થઈ શકે છે. તેથી જો તમને ખાંસીની સાથે સતત ખભા કે પીઠમાં દુખાવો રહે તો તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
શું દરેક ખાંસી કેન્સર હોય છે?
હવે સૌથી મોટો અને જરૂરી સવાલ હોય છે કે કઈ રીતે ઓળખો કે આ ખાંસી કેન્સરવાળી છે અને કઈ નથી. મોટાભાગની ઉધરસ ચેપ, એલર્જી અથવા પ્રદૂષણ સાથે સંબંધિત હોય છે. તફાવત એ છે કે કેન્સરની ઉધરસ ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી ચાલે છે અને ધીમે ધીમે અન્ય લક્ષણો લાવે છે, જેમ કે લોહીવાળું ગળફામાં આવવું, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને વજન ઘટાડવું. જો તમને ત્રણ અઠવાડિયા સુધી ઉધરસ રહેતી હોય, તો તમારે ડૉક્ટરને મળવું જોઈએ.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
