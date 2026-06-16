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Cough Syrup: કફ સિરપ સાબિત થઈ શકે મીઠું ઝેર, આડેધડ કફ સિરપ પીવાથી થતા ગંભીર નુકસાન વિશે જાણો

Cough Syrup Side Effects: શરદી, ઉધરસ, તાવ હોય તો લોકો ડોક્ટર પાસે જવાને બદલે ડાયરેક્ટ મેડિકલ સ્ટોર જઈને ત્યાંથી પોતાની રીતે દવા લઈ આવે છે. પરંતુ આ બેદરકારી ગંભીર સમસ્યાને આમંત્રણ આપી શકે છે. ખાસ કરીને જો કફ સિરપ ડોક્ટરની સલાહ વિના લેવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:45 PM IST
Cough Syrup: કફ સિરપ સાબિત થઈ શકે મીઠું ઝેર, આડેધડ કફ સિરપ પીવાથી થતા ગંભીર નુકસાન વિશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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કફ સિરપ સાબિત થઈ શકે મીઠું ઝેર, આડેધડ કફ સિરપ પીવાથી થતા ગંભીર નુકસાન વિશે જાણો
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