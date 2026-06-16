/Cough Syrup: કફ સિરપ સાબિત થઈ શકે મીઠું ઝેર, આડેધડ કફ સિરપ પીવાથી થતા ગંભીર નુકસાન વિશે જાણો

Cough Syrup Side Effects: સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કફ સિરપના વેચાણને લઈને કડક નિયમ લાગુ કર્યો છે. આ નિયમ અનુસાર ડોક્ટરની ચીઠ્ઠી વિના હવે કફ સિરપ નહીં ખરીદી શકાય. કફ સિરપ સ્વાદમાં મીઠું હોય છે પણ તે મીઠું ઝેર સાબિત થઈ શકે છે. એટલા માટે જ આ દવાને લઈ નિયમ કડક કરવામાં આવ્યો છે. કફ સિરપ સામાન્ય લાગે છે પણ આ દવા શરીરમાં ગંભીર આડઅસરો કરી શકે છે.
કફ સિરપનો જરુર કરતાં વધારે ઉપયોગ કરવાથી શરીરને નુકસાન થઈ શકે છે. કફ સિરપનો ઉપયોગ ઘણા લોકો ઊંઘ લાવવા માટે પણ કરે છે. આ પ્રકારે સિરપ લેવાથી શરીરને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. ઘણા કેસમાં કફ સિરપ જીવલેણ પણ સાબિત થાય છે. નાના બાળકોથી લઈ વયસ્ક માટે પણ ડોક્ટરની સલાહ વિના સિરપ લેવું હાનિકારક છે. એટલા માટે જ સરકારે પણ આ દવાને લઈ નિયમ કડક કર્યો છે.
કફ સિરપની આડઅસરો
કફ સિરપ જ્યારે ડોક્ટર લખી આપે ત્યારે જ લેવું જોઈએ અને જેટલો ડોઝ ડોક્ટરે જણાવેલો હોય એટલો જ લેવો જોઈએ. ઈંટરનેટ પરથી જોઈને પોતાની રીતે કફ સિરપ લેવાની ભુલ કરવાથી તેની આડઅસરો થવાનું જોખમ વધી જાય છે. કફ સિરપના કારણે શરીર પર આડઅસર થાય તો આવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
ધબકારા વધી જવા
ચક્કર આવવા લાગે
બેભાન થઈ જવાય
અતિશય ઊંઘ આવે
ધુંધળુ દેખાવા લાગે
ઉલટી-ઉબકા શરુ થઈ જાય
છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે.
એટલા માટે જ કફ સિરપને સામાન્ય સમજીને પોતાની જાતે પીવાની ભુલ ન કરવી. કારણ કે કફ સિરપમાં કઈ દવાનો ઉપયોગ થયો છે, દવાનો ડોઝ ઉંમર અને સમસ્યા પ્રમાણે કેટલો આપવો, એ બધું ડોક્ટર જ નક્કી કરી શકે. સિરપ દિવસમાં કેટલીવાર લેવું તે દર્દીની ઉંમર, તેની સમસ્યા અને તેની મેડિકલ કંડિશનને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવાનું હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ જાતે સિરપ જેવી દવા લે છે તો તેના કારણે જીવ જોખમમાં પણ મુકાઈ શકે છે.
ઉધરસનો ઘરેલુ ઈલાજ
ઉધરસમાં જાતે સિરપ લઈને પીવાને બદલે તમે ઘરેલુ ઈલાજ કરી શકો છો. તેમાં આડઅસરની ચિંતા નથી રહેતી. ઘરેલુ ઈલાજમાં આદુના રસમાં મધ ઉમેરીને પી શકો છો, હુંફાળા પાણીમાં મધ ઉમેરીને પી શકો છો. ગળામાં દુખાવો હોય તો મીઠાવાળા પાણીથી કોગળા કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)