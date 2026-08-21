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ઉધરસ સાથે મોંમાંથી લોહી આવવું: કયા કેન્સરનું હોઈ શકે છે લક્ષણ? ભૂલથી પણ સામાન્ય ઈજા ન સમજતા

ઉધરસ ખાવા સમયે લોહી આવવું કોઈ સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આવો ICMR ના રિપોર્ટની મદદથી જાણીએ કે ક્યા કેન્સરમાં આ લક્ષણો જોવા મળે છે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 21, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:35 PM IST
ઉધરસ સાથે મોંમાંથી લોહી આવવું: કયા કેન્સરનું હોઈ શકે છે લક્ષણ? ભૂલથી પણ સામાન્ય ઈજા ન સમજતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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