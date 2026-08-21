/ઉધરસ સાથે મોંમાંથી લોહી આવવું: કયા કેન્સરનું હોઈ શકે છે લક્ષણ? ભૂલથી પણ સામાન્ય ઈજા ન સમજતા

દુનિયામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો કેન્સરથી પીડિત છે, જે પોતાનો જીવ બચાવવા માટે અલગ-અલગ દવાઓનું સેવન કરે છે. આજે દુનિયામાં 100થી વધુ કેન્સરના પ્રકાર છે, જે લોકોને પોતાની ઝપેટમાં લઈ રહ્યાં છે. આ બીમારીની સૌથી ખતરનાક વાત હોય છે કે તેના લક્ષણ શરૂઆતમાં જોવા મળતા નથી, પરંતુ જ્યારે જોવા મળે છે ત્યારે ઘણું મોડું થઈ જાય છે. આવા એક લક્ષણો વિશે વાત કરીશું, જે છે ઉધરસ ખાવા સમયે લોહી પડવું. શરૂઆતમાં આ એક સામાન્ય સમસ્યા લાગે છે, પરંતુ તેવું બની શકે કે આ શરીરમાં ઉદ્ભવી રહેલા કેન્સરનું લક્ષણ હોય. આવો જાણીએ ઉધરસ ખાવા સમયે લોહી પડે તો ક્યાં કેન્સરનું લક્ષણ છે?
ક્યા કેન્સરમાં ઉધરસ ખાવા સમયે પડે છે લોહી
ICMR ના એક રિપોર્ટ અનુસાર ઉધરસ દરમિયાન લોહી પડવું ફેફસાના કેન્સરનું એક લક્ષણ હોય છે. મહત્વનું છે કે ઘણીવાર કેન્સરના કારણે શરીરમાં કેટલાક એવા ફેરફાર જોવા મળે છે, જેને હંમેશા લોકો સામાન્ય સમસ્યા સમજી નજરઅંદાજ કરે છે. કેન્સરની બીમારીને વધવા માટે આવી બેદરકારીની જરૂર હોય છે, કારણ કે ધીમે-ધીમે કેન્સર શરીરને એટલું નબળું પાડે છે કે એક સમય એવો આવે છે જ્યારે દર્દીએ જીવ ગુમાવવો પડે છે. તેથી જો તમને ઉધરસ ખાવા સમયે લોહી દેખાય તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
કઈ રીતે ફેફસામાં થાય છે કેન્સર?
ફેફસામાં કેન્સર ત્યારે થાય છે, જ્યારે ફેફસાની કોશિકાઓના ડીએનએમાં ફેરફાર થવા લાગે છે, કોશિકાઓ અનિયંત્રિત રૂપથી વધવા લાગે છે. આ ફેરફારને કારણે ત્યાં ટ્યૂમર બની જાય છે. WHO અનુસાર ફેફસાના કેન્સરના બે મુખ્ય પ્રકાર છે, નોન-સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સર (NSCLC), જે લગભગ 85 ટકા મામલામાં હોય છે અને સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સર (SCLC), જે ઓછું સામાન્ય છે, પરંતુ ઝડપથી ફેલાઈ છે. તેથી તેના લક્ષણોમાંથી એક છે ઉધરસ ખાવા સમયે મોઢામાંથી લોહી પડવું, તેથી જો તમારા શરીરમાં આ સમસ્યા જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
આ છે ફેફસાના કેન્સરના લક્ષણ
ફેફસાના કેન્સરના ઓછા સામાન્ય લક્ષણ
કઈ રીતે થશે સારવાર?
જો તમારા શરીરમાં આવા લક્ષણો જોવા મળે તો ડોક્ટરને દેખાડો, કારણ કે આવી સ્થિતિમાં વિલંબ જીવલેણ બની શકે છે. ડોક્ટર કેટલાક ટેસ્ટની મદદથી તમારી તપાસ કરશે અને ચેક કરશે કે કેન્સરના લક્ષણો નથીને, જો કેન્સરના લક્ષણો હોય તો તે રીતે સારવાર શરૂ કરી શકાય છે. પરંતુ જો મેડિકલ તપાસમાં કેન્સરની પુષ્ટિ ન થાય અને કોઈ અન્ય સમસ્યા હોય તો દવાની મદદથી તેને ઠીક કરી શકાય છે.