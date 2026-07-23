/સામાન્ય શરદી ઉધરસ છે કે કોવિડ 19 ? જાણો કોરોના વાયરસના નવા વેરિયંટના લક્ષણો કેવા છે ?

Covid 19 New Variant Symptoms: ચોમાસામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ મંદ પડી જાય છે જેના કારણે વારંવાર શરદી, ઉધરસ, તાવ જેવી તકલીફો થાય છે. તેમાં પણ આ વર્ષે ચોમાસામાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનની સાથે કોરોના વાયરસએ પણ માથું ઉચક્યું છે. દેશના ઘણા રાજ્યોમાં કોવિડ 19 ના કેસ પણ સામે આવવા લાગ્યા છે. કોરોના વાયરસના કેસ આંધ્રપ્રદેશ, ઓરિસ્સા બિહાર સહિતના રાજ્યોમાં નોંધાઈ રહ્યા છે. કોરોના વાયરસના કેસ વધતા ઘણા રાજ્યોમાં હેલ્થ એડવાઈઝરી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોરોના વાયરસના નવા વેરીએન્ટના લક્ષણો કેવા છે.
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર કોવિડ 19 ના નવા વેરીએન્ટના કેટલાક લક્ષણોમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. કોરોના વાયરસના નવા વેરીએન્ટમાં સંક્રમણ પહેલાંની સરખામણીમાં ઓછું ઘાતક જોવા મળે છે. જોકે કોરોના વાયરસના લક્ષણો વાયરલ તાવ જેવા હોવાથી ઘણા લોકો એ સમજી શકતા નથી કે તેમને કોરોના વાયરસ છે કે પછી સામાન્ય તાવ. તો ચાલો તમને જણાવીએ કોવિડ 19 અને વાયરલ વચ્ચે શું અંતર છે ?
કોરોના વાયરસ અને વાયરલ તાવ વચ્ચે તફાવત
વાયરલ ઇન્ફેક્શન અને કોવિડ 19 બંનેમાં કેટલાક લક્ષણો સામાન્ય જોવા મળે છે. જેમકે તાવ આવવો, ગળામાં તકલીફ થવી, ઉધરસ આવવી, નાકમાંથી પાણી નીકળવું, શરીરમાં દુખાવાનો અનુભવ થવો. આવા લક્ષણો જણાઈ એટલે મોટાભાગે લોકો સામાન્ય તાવ સમજીને ઘરે જ સારવાર શરૂ કરી દે છે. પરંતુ જો તાવ સતત રહે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય, સ્વાદ કે સુગંધ ન આવે તો આ લક્ષણો કોવિડ 19 ના હોઈ શકે છે
કોવિડ 19 ના નવા વેરિયન્ટના લક્ષણો
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કોવિડ 19 ના નવા વેરિયન્ટમાં ગળામાં તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય છે, સતત ઉધરસ આવે છે, તાવ વધારે આવે છે, નાક બંધ થઈ જાય છે, સ્નાયુમાં દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. આ સિવાય કોરોના વાયરસના નવા વેરીએન્ટમાં કેટલાક દર્દીને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ જોવા મળે છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે સામાન્ય તાવ હોય તો થોડા દિવસમાં ઠીક થઈ જાય છે પરંતુ કોવિડ 19 હોય તો તેના લક્ષણો લાંબા સમય સુધી દેખાય છે.
આ સ્થિતિમાં જો કોઈ વ્યક્તિને વધારે તાવ આવે કે પછી શરદી ઉધરસની સમસ્યા હોય તો તેને તુરંત જ ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવી લેવી જોઈએ. સમયસર તપાસ કરાવી અને ઉપચાર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો સંક્રમણને ફેલાતા રોકી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)