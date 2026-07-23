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સામાન્ય શરદી ઉધરસ છે કે કોવિડ 19 ? જાણો કોરોના વાયરસના નવા વેરિયંટના લક્ષણો કેવા છે ?

Covid 19 New Variant Symptoms: ચારેતરફ વરસાદી વાતાવરણ છે અને તેવામાં દેશમાં કેટલાક રાજ્યોમાં કોરોના વાયરસના કેસ પણ ફરીથી નોંધાવા લાગ્યા છે. ત્યારે ચાલો તમને જણાવીએ કોરોના વાયરસના નવા વેરિયંટના લક્ષણો કેવા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:12 PM IST
સામાન્ય શરદી ઉધરસ છે કે કોવિડ 19 ? જાણો કોરોના વાયરસના નવા વેરિયંટના લક્ષણો કેવા છે ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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