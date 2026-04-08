Gut Health: જમવા સાથે છાશ પીવી કે દહીં ખાવું, કઈ વસ્તુ ખાવાથી ગટ હેલ્થ સારી રહે ?
Curd or Buttermilk which is good for Gut Health: ઉનાળામાં છાશ અને દહીં બંને વસ્તુનો ઉપયોગ વધારે થાય છે. પણ વાત જ્યારે ગટ હેલ્થની હોય તો લોકો જાણવા માંગતા હોય કે ગટ હેલ્થ માટે છાશ સારી કે પછી દહીં ? તો ચાલો તમને જણાવીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ શું છે ?
- ગટ હેલ્થ માટે દહીં સારું કે છાશ ?
- દહીંમાં ગુડ બેક્ટેરિયા વધારે હોય કે છાશમાં ?
- પાચનની કઈ તકલીફમાં દહીં લેવું અને ક્યારે છાશ પીવી જાણો
Curd or Buttermilk which is good for Gut Health: છાશ અને દહીં બંને વસ્તુનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થતો હોય છે. ઉનાળા દરમિયાન છાશ અને દહીંનો વપરાશ વધી જાય છે. છાશ અને દહીં માત્ર શરીરને ઠંડક આપે તેવી વસ્તુઓ નથી પરંતુ આ બંને વસ્તુ ગટ હેલ્થ માટે જરૂરી. ઘટ હેલ્થ સારી રાખવી હોય તો ગુડ બેક્ટેરિયાથી ભરપૂર વસ્તુઓનું સેવન કરવું જોઈએ. અને દહીં અને છાશ એવી વસ્તુઓ છે જેમાં સૌથી વધુ ગુડ બેક્ટેરિયા એટલે કે પ્રોબાયોટિક્સ હોય છે. પ્રોબાયોટિકથી ભરપુર છાશ અને દહીં પેટની અલગ અલગ સમસ્યાથી પણ રાહત આપવાનું કામ કરે છે. છાશ પણ દહીંમાંથી જ બનતી હોય છે એટલા માટે જ કેટલાક લોકોને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ગટ હેલ્થ સારી રાખવા માટે દહીં ખાવું કે પછી છાશ પીવી ?
તમને પણ આવો પ્રશ્ન થતો હોય તો જણાવી દઈએ કે છાશ અને દહીં બંને વસ્તુ અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં ફાયદો કરે છે. શરીરને ક્યારે છાશની જરૂર છે અને ક્યારે દહીંની જરૂર છે એ જાણીને આહારમાં દહીં અને છાશનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. પેટની અલગ અલગ સમસ્યામાં દહીં અને છાશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનાથી પાચનની સમસ્યા દૂર પણ થાય છે અને ગટ બેલ્થ પણ સારી રહે છે.
એસીડીટી હોય કે પેટ ફુલ્યું હોય ત્યારે છાશ પીવી
જો કોઈ વ્યક્તિને વારંવાર એસીડીટી થતી હોય કે જમ્યા પછી પેટ ફૂલી જવાની સમસ્યા રહેતી હોય તો તેણે છાશ લેવી ફાયદાકારક છે. તેનું કારણ છે કે દહીંને પાતળું કરીને છાશ બનાવવામાં આવે છે જેના કારણે છાશ સરળતાથી બચી જાય છે શરીરને પ્રોબાયોટિક્સ મળે છે અને છાશ પેટને ભારી પણ નથી કરતી. એટલે જમવાની સાથે છાશ લેવાથી એસિડિટી અને પેટ ફુલવા જેવી સમસ્યા નથી થતી.
લુઝ મોશનમાં દહીં લેવું
જ્યારે લુઝ મોશન થઈ જાય ત્યારે દહીં ખાવું ઉત્તમ છે.. લુઝ મોશન જેવી તકલીફમાં દહીં ખાવાથી શરીરમાં ઝડપથી ગુડ બેક્ટેરિયા વધે છે અને રિકવરીમાં મદદ મળે છે.. લુઝ મોશન થયા હોય ત્યારે દહીંમાં સંચળ અને શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરીને ખાવા થી ફાયદો થાય છે આ સિવાય ભાતમાં પણ દહીં નાખીને ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
કબજીયાતમાં છાશ અને દહીં બંને લઈ શકો
કબજિયાતની સમસ્યા હોય તો દહીં અને છાશ બંને લઈ શકાય છે. બંને વસ્તુ પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપૂર હોય છે. પરંતુ મોટાભાગે કબજિયાત પાણીની ઉણપના કારણે થાય છે આ સ્થિતિમાં જમ્યા પછી અથવા જમવાની સાથે છાશ લેવી વધારે ફાયદાકારક ગણાય છે કારણ કે તે શરીરમાં લિક્વિડની ખામી દુર કરે છે..
પાચન સંબંધિત સમસ્યામાં દહીં અને છાશનો આ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. બંને વસ્તુ ગટ હેલ્થ માટે સારી જ છે પરંતુ જે લોકોને શરીરમાં પ્રોટીનની જરૂરિયાત હોય અને પેટ ફુલવાની સમસ્યા ન થતી હોય તેઓ આહારમાં દહીંનો સમાવેશ કરે તે વધારે સારું. પણ જો કોઈને એસિડિટી કે ગેસની સમસ્યા થઈ જતી હોય તો તેમણે દહીં ખાવાને બદલે છાશ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
