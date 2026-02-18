Sugarcane Juice: શેરડીનો રસ અત્યારથી રોજ પીવો જોઈએ કે નહીં ? આ વાતનું ધ્યાન રાખ્યા વિના શેરડીનો રસ પીશો તો નુકસાન થશે
Sugarcane Juice: ધીરેધીરે વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે અને દિવસ દરમિયાન ગરમીનો અનુભવ થવા લાગ્યો છે. ગરમીની શરુઆત સાથે જ રસ્તા પર શેરડીનો રસ પણ દેખાવા લાગ્યો છે. ઉનાળામાં લોકો શેરડીના રસની મજા લેતા હોય છે પરંતુ શું આ સીઝનમાં રોજ રોજ શેરડીનો રસ પીવો જોઈએ ? અને પીવો હોય તો કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ચાલો જાણીએ.
- મિશ્ર ઋતુમાં શેરડીનો રસ પીવો જોઈએ કે નહીં ?
- શેરડીનો રસ પીવામાં કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું ?
- અત્યારથી કોણે શેરડીનો રસ ન પીવો ?
Sugarcane Juice: શેરડીના રસને ઉનાળાનું અમૃત કહેવામાં આવે છે. કાળઝાળ ગરમી પડતી હોય ત્યારે શેરડીનો રસ પીવાથી શરીરને ઠંડક પણ મળે છે અને લુ પણ લાગતી નથી. આ સિવાય ઉનાળામાં શેરડીનો રસ પીવાથી શરીરને અન્ય ફાયદા પણ થાય છે. ગરમીના કારણે શરીર ડિહાઈડ્રેટ થાય તેનું જોખમ વધી જાય છે. આવા દિવસોમાં શેરડીનો રસ પીવાથી શરીરને હાઇડ્રેશન મળે છે.
શેરડીનો રસ પીવાથી થતા લાભ
શેરડીનો રસ પીવાથી શરીરને તુરંત એનર્જી મળે છે. તેથી જ ગરમીના સમયમાં શેરડીનો રસ પીવાની ઈચ્છા પણ વધારે થઈ જાય છે. શેરડીનો રસ લીવર માટે પણ ફાયદાકારક છે. જે લોકોને કમળો થયો હોય તેમને પણ શેરડીનો રસ પીવડાવવામાં આવે છે. શેરડીનો રસ પોટેશિયમ અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે તે પાચનમાં સુધારો કરે છે. પરંતુ શેરડીના રસથી થતા આ ફાયદા તેને પીવાની રીત અને ઋતુ પર આધારિત હોય છે. શેરડીનો રસ કેવી રીતે પીવામાં આવે છે અને કઈ ઋતુમાં પીવાય છે તેના પર તેના ફાયદાનો આધાર હોય છે. હાલની ઋતુ દરમિયાન જો શેરડીનો રસ પીવો તો કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ચાલો જાણીએ.
મિશ્ર ઋતુ અને શેરડીનો રસ
વાતાવરણમાં ધીરે ધીરે ફેરફાર થવા લાગ્યો છે અને હવે ગરમી વધી રહી છે. વાતાવરણમાં ગરમીની અસર વર્તાવા લાગી છે અને સાથે જ રસ્તા પર શેરડીનો રસ પણ વેચાવવા લાગ્યો છે. જેમ જેમ ગરમી વધશે તેમ માર્કેટમાં શેરડીન રસના સ્ટોલ પણ વધુ દેખાવા લાગશે. ગરમીથી ઠંડક મેળવવા માટે લોકો શેરડીનો રસ પીતા હોય છે પરંતુ આ ઋતુ એવી છે જેમાં રસ પીતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ધીરે ધીરે ઠંડી ઓછી થઈ રહી છે અને ગરમી પડવાની શરૂઆત થવા લાગી છે આ સિઝનમાં ખાવા પીવામાં બેદરકારી રાખવામાં આવે તો મુશ્કેલી થઈ શકે છે. હજુ પણ સવારના સમયે અને મોડી રાત્રે ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળે છે આવા સમયે જો રોજ શેરડીનો રસ પીવો જોઈએ કે નહીં અને શેરડીનો રસ પીવો હોય તો કઈ વાતોનો ધ્યાન રાખવું ચાલો જાણીએ.
મિશ્ર ઋતુમાં શેરડીનો રસ પીવો જોઈએ કે નહીં ?
અત્યારનું વાતાવરણ એવું છે જેમાં સવારના સમયે અને રાતના સમયે ઠંડકનો અનુભવ થાય છે અને દિવસ દરમિયાન ગરમી અનુભવાય છે. આ સમયે શિયાળો જવાની તૈયારીમાં છે અને ગરમી વધી રહી છે. આ મિશ્ર ઋતુ દરમિયાન શેરડીનો રસ પી શકાય છે પરંતુ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કારણ કે આ ઋતુ એવી છે જેમાં બીમારી પણ ઝડપથી થઈ શકે છે. બપોરના સમયે ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે શેરડીનો રસ પી શકાય છે. જોકે આ ઋતુ દરમિયાન રોજ રોજ શેરડીનો રસ પીવાથી શરદી કે ઉધરસની તકલીફ પણ થઈ શકે છે કારણ કે શેરડીનો રસ ઠંડી તાસીરનો હોય છે. આ મિશ્ર ઋતુ દરમિયાન વધારે પ્રમાણમાં શેરડીનો રસ પીવામાં આવે તો તબિયત બગડી પણ શકે છે.
શેરડીનો રસ પીવામાં કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું ?
બપોરના સમયે તડકામાં ફરતી વખતે જો શેરડીનો રસ દેખાય જાય અને રસ પીવાની ઈચ્છા થાય તો પી શકાય છે પરંતુ કેટલીક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી. જેમકે શેરડીનો રસ સ્વચ્છતા હોય તેવી જગ્યાએ જ પીવા જવું. મિશ્ર ઋતુ હોય ત્યારે શેરડીનો રસ બરફ વિના જ પીવો જોઈએ. બરફ સાથે શેરડીનો રસ આ સમયે પીવાથી ગળું ખરાબ થશે અને શરદી પણ થઈ શકે છે. આ ઋતુ દરમિયાન શેરડીનો રસ પીવો હોય તો તેમાં લીંબુનો રસ અને આદુ ઉમેરીને પીવું જોઈએ તેનાથી શેરડીના રસથી થતા નુકસાનથી બચી શકાય છે.
આ ઋતુ દરમિયાન શેરડીનો રસ પીવો હોય તો ફક્ત એક જ ગ્લાસ પીવો જોઈએ. હાલનો સમય એવો છે જેમાં રાત્રે વાતાવરણમાં ઠંડક હોય છે તેથી રાતના સમયે શેરડીનો રસ પીવાનું ટાળો. સૂર્યાસ્ત પછી શેરડીનો રસ પીવાથી કફ વધી શકે છે. શેરડીનો રસ પીતી વખતે પણ ધીરે ધીરે એક એક ઘૂંટડો કરીને રસ પીવો જોઈએ એક શ્વાસે રસ પીવો નહીં.
શેરડીનો રસ કોણે ન પીવો ?
જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ હાલ મિશ્ર ઋતુ ચાલી રહી છે. સવારે અને રાત્રે વાતાવરણમાં ઠંડક હોય છે અને બપોરના સમયે ગરમી લાગે છે. આ ઋતુ દરમિયાન એવા લોકોએ શેરડીનો રસ પીવાનું ટાળવું જોઈએ જેમને શરદી ઉધરસ નો કોઠો હોય. આવા લોકો શેરડીનો રસ પીવે તો તેમને શરદી ઉધરસ અને કફ થઈ શકે છે. જે લોકોને દાંતમાં કેવેટીની તકલીફ હોય તેમણે પણ શેરડીનો રસ પીવાનું ટાળવું જોઈએ. આ સિવાય ડાયાબિટીસના દર્દી હોય તેમણે પણ શેરડીનો રસ પીવાથી બચવું. શેરડીના રસમાં નેચરલ શુગર વધારે હોય છે જે બ્લડ સુગર લેવલ વધારી શકે છે.
