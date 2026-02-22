Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Beetroot: આ લોકો રોજ બીટ ખાય તો વધી જાય બીટુરિયા થવાનું જોખમ, લિવર અને કિડનીને પણ કરે નુકસાન

Beetroot side Effects: બીટ સુપરફુડ છે. બીટને લઈ મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે બીટ ખાવ એટલે શરીરમાં લોહી વધે. લોહી વધારવાના ચક્કરમાં બીટ ખાવાનું શરુ કરી દેશો તો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશો. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ માટે બીટ લાભકારી નથી. કેટલાક લોકો બીટ ખાય તો તેમને બીટુરિયા સહિતની ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. આજે તમને જણાવીએ બીટ કોણે કોણે ન ખાવું.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:15 PM IST
  • બીટ ખાવું દરેક વ્યક્તિ માટે હેલ્ધી નથી.
  • બીટ ખાવાથી થતી આડઅસરો વિશે જાણો.
  • બીટના કારણે એનાફિલેક્સિસ નામની એલર્જી થઈ શકે.

Trending Photos

Beetroot: આ લોકો રોજ બીટ ખાય તો વધી જાય બીટુરિયા થવાનું જોખમ, લિવર અને કિડનીને પણ કરે નુકસાન

Beetroot side Effects: બીટ સલાડમાં ઉપયોગમાં લેવાતું કંદમૂળ છે. બીટ પૌષ્ટિક હોય છે. બીટ સૌથી વધારે હિમોગ્લોબિન વધારવા માટે પ્રખ્યાત છે. બીટમાં લોહી વધારતાં ગુણ સિવાય અન્ય ઘણા ગુણ છે જેના કારણે તેને સુપરફુડ કહેવામાં આવે છે. બીટ કોઈને ન ભાવતું હોય તો પણ ઘરમાં બીટ ખાવાનો આગ્રહ કરવામાં આવે છે. બીટનો ઉપયોગ જ્યૂસ તરીકે અથવા તો સલાડ તરીકે સૌથી વધુ કરવામાં આવે છે. જો કે બીટ ખાવું દરેક વ્યક્તિ માટે હેલ્થી નથી. કેટલાક લોકોને બીટ નુકસાન પણ કરી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

બીટના પોષકતત્વો અને બીટથી થતા લાભ

બીટમાં કેલેરી ઓછી હોય છે તે સૌથી મોટો ગુણ છે. આ સિવાય બીટ ફાઈબર, ફોલેટ, વિટામિન સી, પોટેશિયમ, આયરનથી ભરપુર હોય છે. બીટમાં નેચરલ સુગર હોય છે. આ સિવાય તેમાંથી પ્રોટીન અને કાર્બ્સ પણ છે. ખાસ વાત એ છે કે બીટમાં 88 ટકા પાણી હોય છે. આ પોષકતત્વોના કારમે બીટ હાર્ટ હેલ્થમાં સપોર્ટ કરે છે, હિમોગ્લોબીન વધારવામાં મદદ કરે છે, બીટ રક્ત વાહિકાઓને આરામ આપે છે. જો કે આટલા ફાયદા કરતું બીટ કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આડઅસર પણ કરી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ બીટ ખાવાથી કોને નુકસાન થઈ શકે છે. 

બીટ ખાવાથી થતી આડઅસરો

પથરી 

બીટમાં ઓક્સાલેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તેથી વધારે માત્રામાં અથવા તો નિયમિત બીટનો રસ એવા લોકોએ ન પીવો જોઈએ જેમને કિડની સંબંધિત કોઈ સમસ્યા કે પછી પથરી હોય. બીટના કારણે કિડનીમાં પથરી બનવાનું જોખમ પણ વધે છે. તેથી પથરી હોય તેમણે બીટ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. 

લો બ્લડ પ્રેશર

બીટમાં રહેલું નાઈટ્રેટ બ્લડ પ્રેશર ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. બીટનો રસ નિયમિત પીવાથી બીપી ઓછું થઈ શકે છે. જે લોકોને પહેલાથી જ બીપી લો રહેતું હોય તેમની તકલીફ બીટ ખાવાથી ગંભીર થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં તેમને ચક્કર આવવા, નબળાઈ અને બેભાન થઈ જવા જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. 

બીટુરિયા

રોજ રોજ બીટનો રસ પીવાથી કે બીટ ખાવાથી બીટુરિયા નામની સમસ્યા થઈ શકે છે. આ સમસ્યામાં યુરિન અને મળનો રંગ ગુલાબી, લાલ કે કાળો થવા લાગે છે. કેટલાક લોકો માટે આ સમસ્યા ચિંતાજનક બની શકે છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં યુરિન અને મળનો રંગ બીટ ખાવાનું બંધ કરો એટલે નોર્મલ થઈ જાય છે. 

લિવર ડેમેજ

કેટલીક રિસર્ચ અનુસાર વધારે માત્રામાં રોજ બીટનું સેવન કરવાથી લિવર સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. કારણ કે બીટમાં કોપર, આયરન, મેગ્નેશિયમ હોય છે. આ મિનરલ્સ વધારે માત્રામાં રોજ શરીરમાં જાય તો તે લીવરમાં જમા થવા લાગે છે જેના કારણે લીવરને નુકસાન થઈ શકે છે. 

ગંભીર એલર્જી

બીટ ખાવાથી એલર્જી થાય તેવા મામલા ઓછા જોવા મળે છે પરંતુ બીટના કારણે એનાફિલેક્સિસ નામની એલર્જી થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં બીટ ખાધા પછી શરીરમાં લાલ નિશાન, ખંજવાળ, સોજા કે શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા જેવા લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
BEETROOTHealth TIPSBeetroot Side Effectsબીટબીટ ખાવાથી થતા નુકસાન

Trending news