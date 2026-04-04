Sleep well: માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા સારી ઊંઘ જરૂરી, ઓછી ઊંઘના કારણે વધે ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટીનું જોખમ

ગુજરાતી ન્યૂઝHealthSleep well: માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા સારી ઊંઘ જરૂરી, ઓછી ઊંઘના કારણે વધે ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટીનું જોખમ

Sleep well For Mental Health: જેમજેમ લોકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધતો જાય છે તેમ તેમ ઊંઘ ઘટતી જાય છે. ઓછી ઊંઘ માનસિક સ્વાસ્થ્યને ગંભીર અસર કરે છે. યુવાવયે જે ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી જેવી સમસ્યાઓ વધી રહી છે તેનું કારણ ઓછી ઊંઘ પણ હોય શકે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:48 AM IST
  • જ્યારે આપણી ઊંઘ પૂરી થતી નથી ત્યારે તેની અસર મેન્ટલ હેલ્થ પર પણ થાય છે.
  • ઓછી ઊંઘ કરતા હોય તે લોકોને ગુસ્સો વધારે આવે સ્વભાવ પણ ચીડિયો થઈ જાય.
  • ઓછી ઊંઘના કારણે મગજની કાર્યક્ષમતા પણ ઘટી જાય છે.

Sleep well For Mental Health: આજના સમયમાં જે રીતે લોકોની જીવનશૈલી બદલી છે અને સ્ક્રીન ટાઈમનું મહત્વ વધ્યું છે તેને જોતાં એવું લાગે કે લોકોએ આજના સમયમાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય કરતા પણ વધારે મહત્વ માનસિક સ્વાસ્થ્યને આપવાની જરૂર છે. કારણકે લોકો પોતાની જીવનશૈલીની સાથે ઊંઘની પેટર્ન પણ બદલી નાખે છે. રોજ ઓછી ઊંઘ થવી માનસિક સ્વાસ્થ્યને ખરાબ રીતે અસર કરે છે. ઓછી ઊંઘ થાય ત્યારે શરીરમાં સુસ્તી અને આળસ રહે છે. આ બે વસ્તુ એવી છે જેનો અનુભવ લોકો કરતા હોય છે. પરંતુ જ્યારે ઓછી ઊંઘ થઈ હોય છે ત્યારે મગજને પણ અસર થાય છે જેનો ડાયરેક્ટ અનુભવ થતો નથી પરંતુ ધીરે ધીરે માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર વધતી જાય છે. 

શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેવું હોય તો નિયમિત 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ જરૂરી હોય છે. જ્યારે આપણી ઊંઘ પૂરી થતી નથી ત્યારે તેની અસર મેન્ટલ હેલ્થ પર પણ થાય છે. જો તમે ન જાણતા હોય તો જણાવી દઈએ કે રોજ ઓછી ઊંઘ કરતા હોય તે લોકોમાં ડિપ્રેશન, એન્ઝાઈટી, ગુસ્સો વધારે આવવો, સ્વભાવમાં ચીડીયાપણું જેવી સમસ્યાઓ વધારે જોવા મળે છે. ખાસ કરીને આજના સમયમાં યુવાનોને પણ ડિપ્રેશન અને એન્ઝાઈટી થઈ જાય છે. જેમાં ઊંઘ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે 

પૂરતી ઊંઘનું મહત્વ 

નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા અનુસાર માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે વ્યક્તિ પૂરતી ઊંઘ કરે તે મહત્વપૂર્ણ છે. ઊંઘ ફક્ત શરીરના આરામ મળે તેના માટે નથી. જ્યારે આપણે ઊંઘીએ છીએ તો આપણા મગજને પણ રીપેર અને રીસેટ કરવાનો સમય મળે છે. એટલા માટે રોજ સાત થી આઠ કલાકની સારી ઊંઘ થાય તેવું નક્કી રાખવું જોઈએ. 

અપૂરતી ઊંઘના કારણે થતી સમસ્યાઓ 

દરરોજ ઓછી ઊંઘ થાય અથવા તો સારી રીતે ઊંઘ ન થાય તો તેના કારણે યાદશક્તિ નબળી પડી જાય છે એકાગ્રતા ઘટી જાય છે સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું આવી જાય છે, સ્ટ્રેસ વધે છે, મૂડ સ્વિંગની સમસ્યા રહે છે. આ સિવાય ઓછી ઊંઘના કારણે કાર્યક્ષમતા પણ ઘટી જાય છે. ઊંઘ ઓછી થાય તો શરીરમાં કોર્ટિસોલ જેને સ્ટ્રેસ હોર્મોન કહે છે તે વધારે રહે છે. 

જે લોકો રોજ પાંચ થી છ કલાક જ ઊંઘે છે તેમના મગજના એવા ભાગ પર નુકસાન થાય છે જે આપણી લાગણીને કંટ્રોલ કરે છે. ઓછી ઊંઘ કરનારા લોકો વધારે બેચેન રહેતા હોય છે અને તેમનો સ્વભાવ પણ ચીડિયો થઈ જાય છે. આજ સ્થિતિમાં એન્ઝાયટી અને ડિપ્રેશન ની શક્યતા પણ વધી જાય છે. જ્યારે આપણે ઊંઘ પૂરી કરી લઈએ છીએ તો શરીરને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ફાયદા થવા લાગે છે

સારી ઊંઘ કરવાના ફાયદા 

ઈમોશનલ સ્ટેબિલિટી 

જ્યારે વ્યક્તિ રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ પૂરી કરે છે તો તેનામાં ઈમોશનલ સ્ટેબિલિટી આવી જાય છે. વ્યક્તિ પોતાની લાગણીઓને સંતુલિત કરી શકે છે મૂડ સ્વિંગ ઘટી જાય છે ચીડીયાપણું ઓછું થઈ જાય છે. 

સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ 

જ્યારે ઊંઘ પૂરી થવા લાગે છે તો સ્ટ્રેસ વધારતું કોર્ટિસોલ હોર્મોન કંટ્રોલમાં રહે છે જેના કારણે વ્યક્તિને સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે અને વ્યક્તિ વધારે રિલેક્સ રહે છે. 

યાદશક્તિ અને એકાગ્રતા વધે 

આપણે જ્યારે ઊંઘ કરીએ છીએ ત્યાં ત્યારે મગજ યાદશક્તિને વ્યવસ્થિત અને મજબૂત કરવાનું કામ કરે છે સારી ઊંઘ એકાગ્રતા અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો કરે છે. જે લોકો પૂરતી ઊંઘ કરે તેમની યાદશક્તિ સારી રહે છે અને કામમાં એકાગ્રતા પણ વધે છે. તેઓ વધારે ફોકસ રહીને કામ કરી શકે છે. 

માનસિક બીમારીઓનું જોખમ ઓછું

પૂરતી ઊંઘ કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે જે વ્યક્તિ રોજ પર્યાપ્ત ઊંઘ કરી લે છે તેને એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન સહિતના માનસિક રોગ થવાનું જોખમ ઘટી જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

