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Diabetes: ડાયાબિટીસના સૌથી પહેલા લક્ષણો દેખાય છે શરીરના આ ભાગમાં, આ 2 ફેરફારને ભુલથી પણ ઈગ્નોર કરતાં નહીં

Diabetes: ડાયાબિટીસ થાય એટલે ચામડી પર તેના લક્ષણો સૌથી પહેલા જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને મોટાભાગના લોકો ત્વચાની નોર્મલ સમસ્યા ગણી ઈગ્નોર કરે છે. પરંતુ ચામડી પર અચાનક આવા ફેરફાર દેખાય તો તુરંત બ્લડ શુગર ચેક કરાવવું જોઈએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:02 AM IST
Diabetes: ડાયાબિટીસના સૌથી પહેલા લક્ષણો દેખાય છે શરીરના આ ભાગમાં, આ 2 ફેરફારને ભુલથી પણ ઈગ્નોર કરતાં નહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ડાયાબિટીસના સૌથી પહેલા લક્ષણો દેખાય છે શરીરના આ ભાગમાં, આ ફેરફારને ઈગ્નોર કરતાં નહીં
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