/Diabetes: ડાયાબિટીસના સૌથી પહેલા લક્ષણો દેખાય છે શરીરના આ ભાગમાં, આ 2 ફેરફારને ભુલથી પણ ઈગ્નોર કરતાં નહીં

Diabetes: ડાયાબિટીસ એટલે બ્લડ સુગર લેવલ વધારે રહેવું માત્ર એટલું જ નથી. ડાયાબિટીસ શરીરના અલગ અલગ અંગોને પણ પ્રભાવિત કરે છે. તેવી જ રીતે જ્યારે ડાયાબિટીસ થાય ત્યારે શરીરના અલગ અલગ અંગો પર તેના સંકેત જોવા મળે છે. મોટાભાગના લોકો એવું જ માનતા હોય છે કે ડાયાબિટીસ થાય ત્યારે શરૂઆતમાં વધારે તરસ લાગે અને વારંવાર પેશાબ જવાની ઈચ્છા થાય. પરંતુ નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે ડાયાબિટીસના સૌથી પહેલા લક્ષણો તો ત્વચા પર દેખાતા હોય છે. આપણી સ્કિન ઉપર ડાયાબિટીસના લક્ષણો સૌથી પહેલા જોવા મળે છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો તેને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે.
ડાયાબિટીસની શરૂઆતમાં જ ત્વચા પર જો આ 2 ફેરફાર જોવા મળે તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું જોઈએ. આ બે સંકેતોને ઓળખી લેવામાં આવે તો ડાયાબિટીસ અને ઇન્સ્યુલિન રજીસ્ટન્સ જેવી સમસ્યાની ખબર ઝડપથી પડી જાય છે અને તેની સારવાર ઝડપથી શરૂ થઈ શકે છે.
ગરદન અને બગલ પર કાળા પેચ થઈ જવા
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર ગરદન, બગલ કે શરીરના અંગો પર જો કાળા અને મોટા પેચ દેખાવા લાગે તો તે ડાયાબિટીસ થયું હોવાનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. આ રીતે કાળી થયેલી ત્વચાને ઘસીને સાફ કર્યા પછી પણ ગંદકી નીકળતી નથી. હકીકતમાં આ કાળો ડાઘ મેલના કારણે નથી હોતો તે ડાયાબિટીસના કારણે થયો હોય છે. ઘણી વખત એવું જોવા મળે છે કે બ્લડ સુગર લેવલ સામાન્ય રહેતું હોય પરંતુ શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનનું પ્રમાણ વધી જતું હોય જેના કારણે ત્વચા પર આવા નિશાન બની જાય છે.
ગરદનની આસપાસ મસા બનવા
જો અચાનક જ ગરદનની આસપાસ કે શરીરના અન્ય ભાગ પર ઝીણા ઝીણા મસા બનવા લાગે તો આ વાતને પણ સામાન્ય ન ગણો. અચાનક મસા થવા સ્કીન પ્રોબ્લેમ નહીં પરંતુ ડાયાબિટીસના કારણે પણ હોઈ શકે છે. મસાને સ્કીન ટેગ પણ કહેવાય છે તે ઇન્સ્યુલિન રજીસ્ટન્સ અને બ્લડ સુગરના કારણે થતા હોય છે. શરીરમાં લાંબા સમય સુધી ઇન્સ્યુલિનનું સ્તર વધેલું રહે તો ત્વચાની કોશિકાઓ ઝડપથી બનવા લાગે છે જેના કારણે ત્વચાની ઉપર મસા દેખાય છે.
સ્કિન પર કાળા નિશાન થવા અને મસા બનવાની સમસ્યા દર વખતે ડાયાબિટીસના કારણે જ હોય તેવું પણ નથી. જો કોઈપણ વ્યક્તિને ત્વચા પર આ બે ફેરફાર દેખાય તો તુરંત હજુ ડોક્ટર પાસે જઈને યોગ્ય તપાસ કરાવી લેવી જોઈએ જેથી ખબર પડી શકે કે આ સમસ્યા બ્લડ શુગર લેવલના કારણે છે કે નહીં.
ત્વચા પર દેખાતા આ લક્ષણો સિવાય ડાયાબિટીસના અન્ય શરૂઆતથી લક્ષણો પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. ડાયાબિટીસના આ લક્ષણો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
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- ડાયાબિટીસની શરૂઆતમાં વારંવાર પેશાબ આવે છે.
- વ્યક્તિને વધારે માત્રામાં તરસ લાગે છે.
- બ્લડ સુગર વધારે રહેતું હોય તો આંખ પર પણ સમસ્યા થાય છે ઘણા લોકોને આંખ ભારે લાગે છે અને ધૂંધળું દેખાય છે.
- ડાયાબિટીસ ના કારણે અચાનક વજન ઘટવા લાગે છે
- ડાયાબિટીસ થયું હોય તો ઈજા થયા પછી ઘા ઝડપથી રૂઝાતો નથી.
- હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટી કે બળતરા જેવી સમસ્યા થાય છે.
- ડાયાબિટીસના દર્દીઓને થાક અને નબળાઈની ફરિયાદ રહે છે કારણ કે શરીર ગ્લુકોઝનો ઉપયોગ કરી શકતું નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)