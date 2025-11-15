Prev
Dates Benefits: શિયાળામાં સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવામાં મદદ કરશે ખજૂર, જાણો એક દિવસમાં કેટલા ખજૂર ખાઈ શકાય ?

Dates Benefits In Winter : શિયાળામાં શરીરને ગરમ અને એનર્જેટિક રાખવામાં ખજૂર મદદ કરી શકે છે. ખજૂર પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે અને તે શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ દિવસમાં ક્યારે અને કેટલો ખજૂર ખાવો જોઈએ. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:24 PM IST

Dates Benefits In Winter : શિયાળાની સીઝન શરીરને પોષણ અને શક્તિ આપવાનો યોગ્ય સમય હોય છે. આ ઋતુમાં શરીરને વધારે ઉર્જા, ગરમી અને રોગપ્રતિકારક શક્તિની જરૂર પડે છે. જેથી શરીર ઠંડી અને બીમારીઓથી બચાવ કરી શકે. તેવામાં જો તમે આહારમાં ખજૂરનો સામેલ કરો છો તો તે શરીર માટે વરદાન સમાન સાબિત થશે. 

ખજૂર શિયાળાનો મેવો કહેવાય છે. ખજૂર કાર્બોહાઇડ્રેટ, પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ જેવા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. શિયાળામાં ખજૂર ખાવાથી શરીરને કેવા લાભ થાય છે તે તમને ખબર ન હોય તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ. સાથે જ જણાવીએ કે શિયાળામાં ખજૂર ક્યારે અને કેવી રીતે ખાવો જોઈએ. 

શિયાળામાં ખજૂર ખાવાથી થતા ફાયદા 

- ખજૂરમાં કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ જેવા ખનીજ હોય છે જે હાડકાને મજબૂત બનાવે છે. નિયમિત રીતે ખજૂર ખાવાથી હાડકાની ડેન્સિટી વધે છે. 

- શિયાળામાં બાળકો અને વૃદ્ધો માટે ખજૂર ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. ખજૂર તેમના શારીરિક વિકાસ અને હેલ્થ સપોર્ટમાં મદદ કરે છે 

- ખજૂરમાં ફાઇબર ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે જે પાચન ક્રિયાને સુધારે છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાથી રાહત અપાવવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી મળ ત્યાગની પ્રક્રિયા નિયમિત થાય છે. 

- ખજૂરમાં પોટેશિયમ પૂરતા પ્રમાણમાં હોય છે જે બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ કરે છે. આ સિવાય તેમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને ફાઇબર બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને ધમનીઓમાં પ્લાક બનવાથી અટકાવે છે. 

- ખજૂરમાં પ્રાકૃતિક શર્કરા જેમકે ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝ અને સુક્રોઝ હોય. જે શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે. જો થાક અને નબળાઈનો અનુભવ થતો હોય તો બે ખજૂર ખાઈ લેવા તેનાથી તુરંત એનર્જી મળે છે. 

- ખજૂરમાં ફાઇબર હોય છે જે સુગરના અવશોષણને કંટ્રોલમાં રાખે છે જેના કારણે એનર્જી લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે. ખજૂર રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધારે છે જેથી શરદી ઉધરસ જેવા રોગ સામે લડવામાં શરીરને મદદ મળે છે. 

એક દિવસમાં કેટલા ખજૂર ખાઈ શકાય ?

ખજૂરને તમે અલગ અલગ રીતે ખાઈ શકો છો. સૌથી સારી રીત છે કે રાત્રે તમે ખજૂરને પાણીમાં પલાળી દો અને સવારે ખાલી પેટ તેને ખાઓ. તેનાથી પોષક તત્વોનું અવશોષણ સારી રીતે થાય છે. ખજૂરને તમે દૂધમાં પલાળીને સ્મુધી બનાવીને પણ પી શકો છો. એક દિવસમાં 3 થી 4 ખજૂર ખાવા યોગ્ય ગણાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

