લક્ષણ વગર થઈ જાય છે આ કેન્સર, જાણો કઈ રીતે તેની ઓળખ કરી જીવ બચાવી શકાય
Prostate Cancer Symptoms: કેન્સરના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આવો આજે તમને એવા કેન્સર વિશે જણાવીએ જેના કેસ સતત વધી રહ્યાં છે અને તેનાથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ.
Trending Photos
Early Detection of Prostate Cancer: વિશ્વની જેમ બ્રિટનમાં પણ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યાં છે. હવે તે બ્રિટિશ પુરૂષોમાં સૌથી સામાન્ય કેન્સર બની ગયું છે અને દર વર્ષે 12000 થી વધુ જીવ લઈ રહ્યું છે. તેની સૌથી ખતરનાક વાત છે કે શરૂઆતી સ્ટેજમાં બીમારી કોઈ લક્ષણ વગર વધે છે. મોટા ભાગના પુરૂષ ત્યાં સુધી જાણતા નથી કે તેને કેન્સર છે, જ્યાં સુધી શરીરના બીજા ભાગમાં તે ફેલાઈ જતું નથી.
મોટા ભાગના કેસના લક્ષણ વિલંબથી સામે આવવાને કારણે ડોક્ટરો અને કેન્સર સંસ્થાઓ માટે ચિંતાનું કારણ બની ગયું છે. આ વચ્ચે બ્રિટનની નેશનલ સ્ક્રીનિંગ કમિટીએ મોટા પાયા પર પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ શરૂ કરવાના પ્રસ્તાવને ઠુકરાવી દીધો છે. આ નિર્ણય પર સુનક, પિયર્સ મોર્ગન, સર ક્રિસ હોય અને ઘણા કેન્સર સંગઠનોએ આક્રમક પ્રતિક્રિયા આપી છે.
આટલો આક્રોશ કેમ?
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં સામેલ ઋષિ સુનક આ નિર્ણયના સૌથી કઠોર ટીકાકાર રહ્યા છે. એક લેખમાં, તેમણે તેને "જીવન બચાવવાની ખોવાયેલી તક" ગણાવી. તેમનું કહેવું છે કે સમિતિએ આધુનિક સ્ક્રીનીંગ તકનીકો અને MRI-આધારિત ડાયગ્નોસ્ટિક્સમાં પ્રગતિને અવગણી છે. સુનક દલીલ કરે છે કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પ્રારંભિક તબક્કામાં એસિમ્પટમેટિક રીતે આગળ વધે છે, તેથી પુરુષો ફક્ત લક્ષણોના આધારે રોગ શોધી શકતા નથી; તેમને સ્ક્રીનીંગની જરૂર છે. પિયર્સ મોર્ગન અને ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન સર ક્રિસ હોયે પણ સ્ક્રીનીંગનો વિસ્તાર ન કરવાના નિર્ણયને ખતરનાક ભૂલ ગણાવી હતી. ક્રિસ હોયના પિતાનું પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી મૃત્યુ થયું હતું, જેના કારણે તેમનો વિરોધ વધુ સ્પષ્ટ થયો હતો.
ફર્સ્ટ સ્ક્રીનીંગ મોડેલ અપેક્ષાઓ કેમ વધારી રહ્યું છે?
ઘણા નિષ્ણાતો કહે છે કે NSCની દલીલો હવે જૂના ડેટા પર આધારિત છે. ઇમ્પિરિયલ કોલેજ લંડનના પ્રોફેસર હસીમ અહેમદ અને UCLના પ્રોફેસર માર્ક એમ્બર્ટન લાંબા સમયથી દર્શાવે છે કે PSA પરીક્ષણો અને MRI સ્કેન કેન્સરને તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં સૌથી ઝડપથી શોધી કાઢે છે. તેઓ બિનજરૂરી બાયોપ્સીની સંખ્યામાં 25 થી 40 ટકા ઘટાડો કરે છે અને વધુ પડતા નિદાનનું જોખમ ઘટાડે છે. PROMIS ટ્રાયલ અને બહુવિધ હોસ્પિટલોમાં MRI-First મોડેલ જેવા મોટા અભ્યાસોએ આ તારણોને સતત મજબૂત બનાવ્યા છે. €42 મિલિયન TRANSFORM ટ્રાયલ, જે 2025 માં શરૂ થશે અને 300,000 પુરુષોને સામેલ કરશે, તે આગામી વર્ષોમાં આ ચર્ચામાં એક વળાંક સાબિત થઈ શકે છે.
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી કઈ રીતે બચી શકાય?
કોઈપણ કેન્સરને સંપૂર્ણ રીતે રોકવું સંભવ નથી, પરંતુ નિષ્ણાંતો અનુસાર ઘણા પગલા જોખમને ઘટાડે છે, ખાસ કરી ઝડપથી ફેલાનાર અને મોડેથી સામે આવનાર કેન્સરના મામલામાં. એક્સપર્ટ જણાવે છે કે બ્લેક પુરૂષોમાં જોખમ સરેરાશ બમણું છે. જો પિતા કે ભાઈને 60 પહેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થયું હોય તો જોખમ 3થી 4 ગણું વધી જાય છે. તેવા પુરૂષોમાં 45થી 50 ની ઉંમરમાં PSA મોનિટરિંગ શરૂ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
શું કહે છે રિસર્ચ
દુનિયાભરના રિસર્ચ જણાવે છે કે વધુ ફેટથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો ખતરો વધે છે. નિયમિત વ્યાયામ સોજા ઘટાડે છે અને હોર્મોન સંતુલિન રાખે છે. બંળેલા મીટનું સેવન ઘાતક પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો ખતરો વધારે ચે. એક્સપર્ટ ટામેટા, લીલા શાકભાજી, હેલ્ધી ફેટ્સ લેવાની સલાહ આપે છે.
વિટામિન ડીનું લેવલ જાળવી રાખવું
કેમ્બ્રિજ અને ઓક્સફર્ડનું રિસર્ચ જણાવે છે કે જે પુરૂષોમાં વિટામિન ડી ઓછું હોય તે પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જોખમ વધુ જોવા મળ્યું છે.
ધૂમ્રપાન અને દારૂ સીમિત કરો
યુરોપીય રિસર્ચ અનુસાર ધૂમ્રપાનથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર મોતનું જોખમ વધારે છે. દારૂનું સેવન પણ ટ્યુમરની સંભાવના વધારે છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ
એક્સપર્ટ એક વાત પર એકમત છે, જ્યાં સુધી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના લક્ષણ દેખાય છે, હંમેશા મોડું થઈ ગયું હોય છે. તેથી બચાવનો રસ્તો છે કે પોતાના જોખમને જાણવું, 45થી 50 બાદ નિયમિત PSA ચેકની જરૂર પડે તો MRI વજન, ડાયટ, વિટામિન ડીનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ધૂમ્રપાન કે દારૂથી દૂર રહેવું જોઈએ. જો પરિવારમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો ઈતિહાસ હોય તો જીન ટેસ્ટિંગ કરાવવું જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે