Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /હૃદય માટે ચેતવણી: શરીરમાં આ એક ન્યુટ્રિઅન્ટ ઘટશે તો વધી જશે હાર્ટ એટેકનું જોખમ, જાણો તેના શરૂઆતી સંકેતો

હૃદય માટે ચેતવણી: શરીરમાં આ એક ન્યુટ્રિઅન્ટ ઘટશે તો વધી જશે હાર્ટ એટેકનું જોખમ, જાણો તેના શરૂઆતી સંકેતો

Heart Attack Kyu Aata Hai: હાર્ટને સ્વસ્થ રાખવામાં ડાયટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જો તમે તમારા ડાયટમાં યોગ્ય પોષક તત્વો સામેલ કરશો તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ ઘટી શકે છે. આજે અમે તમને એક એવા પોષક તત્વ વિશે જણાવીશું, જેની ઉણપ જોખમ વધારી શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 31, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:29 PM IST
હૃદય માટે ચેતવણી: શરીરમાં આ એક ન્યુટ્રિઅન્ટ ઘટશે તો વધી જશે હાર્ટ એટેકનું જોખમ, જાણો તેના શરૂઆતી સંકેતો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વરસાદમાં બાઈકના ટાયરમાં કેટલું હોવું જોઈએ પ્રેશર ? ચોમાસામાં નહીં થાય સ્લીપ! જાણો
2
3
4
5