/હૃદય માટે ચેતવણી: શરીરમાં આ એક ન્યુટ્રિઅન્ટ ઘટશે તો વધી જશે હાર્ટ એટેકનું જોખમ, જાણો તેના શરૂઆતી સંકેતો

સ્વસ્થ જીવન માટે હેલ્ધી ડાયટ હોવું ખુબ જરૂરી છે. જો તમે તમારા ભોજનમાં હેલ્ધી વસ્તુ સામેલ નહીં કરો તો પોષક તત્વોની ઉણપ ભારે પડી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં એક્સપર્ટે તે વાત પર ભાર આપ્યો છે કે શરીરમાં કેટલાક જરૂરી પોષક તત્વોની ઉણપ હ્રદયને અસર પહોંચાડી શકે છે. તેને લઈને ડોક્ટર શાલિની સિંહ સાલુંકેએ પોતાના એક વીડિયોના માધ્યમથી જણાવ્યું કે શરીરમાં માત્ર એક પોષક તત્વની ઉણપથી હાર્ટ એટેક આવી શકે છે. તેથી તેની ખામીની ઓળખ કરો અને તમારા ડાયટ પર ધ્યાન આપો.
ક્યું છે આ 1 પોષક તત્વ?
શરીરમાં દરેક પોષણ જરૂરી હોય છે. તેથી તમારા ડાયટમાં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પરંતુ મેગ્નેશિયમની ઉણપ શરીરને અસર કરી શકે છે. મેગ્નેશિયમ શરીરમાં 300 થી વધુ ઉત્સેચકોની પ્રક્રિયાઓમાં ભૂમિકા ભજવે છે. જો તમારા શરીરમાં તેની અછત સર્જાય છે તો હ્રદયના ધબકારા પર અસર થાય છે અને બ્લડ પ્રેશર પણ ઉપર-નીચે રહે છે.
મેગ્નેશિયમની ઉણપનો સંકેત
સ્નાયુ ખેંચાણ અથવા તાણનો અનુભવ થવો
સતત થાક અને નબળાઈ
હાથ-પગમાં ઝણઝણાટ થવી
હાર્ટના ધબકારા વધી જવા
ભૂખ ઓછી લાગવી
ઉબકા કે ઉલ્ટી
ઊંઘમાં સમસ્યા
ચિડિયાપણું કે બેચેની થવી
કોને ઉણપનું જોખમ વધારે છે?
મેગ્નેશિયમની ઉપણ તે લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે, જેને ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસ છે કે પછી લાંબા સમય સુધી દવા ખાઈ રહ્યાં છે. ઘણીવાર પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા થાય છે, પરંતુ જો તે સતત બની રહે તો તેના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. જો તમને ખાવાનું મન ન કરે તો મુશ્કેલી વધી શકે છે.
કઈ રીતે દૂર કરશો મેગ્નેશિયમની ઉણપ?
તેની ઉણપ દૂર કરવા માટે તમારે તમારી થાળી પર ધ્યાન આપવાનું છે. પાલક અને લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીનું સેવન કરો. ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સમાં બદામ, કાજૂ અને મગફળી સામેલ કરો. લંચ કે ડિનરમાં દાળ અને બીન્સની માત્રા વધારો. આ સિવાય ડાર્ક ચોકલેટનું સેવન કરી શકો છો. જો તમે દરરોજ સારી ડાયટ લેશો તો આ ઉણપને દૂર કરી શકાય છે.