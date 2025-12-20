Prev
Dehydration: શિયાળામાં પણ થઈ શકે છે ડિહાઈડ્રેશન, પાણી ઓછું પીવો ત્યારે શરીર આપે છે આ 5 સંકેત

Dehydration Symptoms: શિયાળામાં પણ જો તમે પુરતા પ્રમાણમાં પાણી ન પીવો તો ડિહાઈડ્રેશન થઈ શકે છે. શરીરની જરૂરીયાત પ્રમાણે પાણી ન પીવાતું હોય તો શરીર આ 5 સંકેત આપે છે. આ લક્ષણો જોવા મળે તો સૌથી પહેલા પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાનું શરુ કરી દેવું.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:28 PM IST

Dehydration Symptoms: શિયાળામાં પણ આપણા શરીરને પાણીની જરૂર પડે છે. પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન પીવામાં આવે તો શરીર પર તુરંત જ તેની અસર જોવા મળે છે. ઘણા લોકો પાણી ફક્ત ત્યારે પીવે છે જ્યારે તરસ લાગે પરંતુ દિવસ દરમિયાન પાણી થોડા થોડા સમયે પિતા રહેવું જરૂરી છે. યોગ્ય માત્રામાં પાણી પીવામાં આવે તો જ આપણું શરીર સારી રીતે કામ કરે છે. ઠંડીની ઋતુમાં તરસ ઓછી લાગે છે તેથી લોકો પાણી પીવાનું પણ ઘટાડી નાખે છે જેના કારણે શરીર આ પાંચ સંકેતો આપે છે. જો શરીરમાં આ 5 સમસ્યા જણાતી હોય તો તુરંત જ પાણીનું પ્રમાણ વધારવું શરીરમાં પાણી ઓછું જતું હોય ત્યારે આ સમસ્યાઓ થતી હોય છે 

આજે તમને એવા લક્ષણો વિશે જણાવીએ જે ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે શરીરમાં પાણી ઘટી ગયું હોય એટલે કે તમે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન પીવો તો આ 5 સમસ્યા થવા લાગે છે. જો તમે પાણી પીવાનું શરૂ કરી દેશો તો આ લક્ષણો પણ દૂર થઈ શકે છે. 

મોંમાંથી વાસ આવવી 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન પીવામાં આવે તો તેના કારણે મોઢામાંથી વિચિત્ર ગંધ આવે છે. દિવસ દરમિયાન મોંમાંથી સતત વાસ આવે તો સમજી લેવું કે તમે પાણી બરાબર પીધું નથી. આવું એટલા માટે થાય છે કે ઓછું પાણી પીવાના કારણે મોઢું ડ્રાય થઈ જાય છે અને મોઢામાં બેક્ટેરિયા વધવા લાગે છે બેક્ટેરિયાના કારણે શ્વાસમાંથી દુર્ગંધ પણ આવે છે. 

વાળ ખરવા અને સ્કિન ડ્રાઈ થવી 

શરીરમાં પાણી ઓછું હોય તો તેની અસર વાળ ઉપર પણ જોવા મળે છે. જો તમે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન પીવો તો સ્કેલ્પ ડ્રાય થઈ જાય છે અને વાળના મૂળ નબળા પડી જાય છે અને વાળ ઝડપથી ખરવા લાગે છે. જો કોઈપણ સ્પષ્ટ કારણ વિના વાળ ખરી રહ્યા હોય તો શક્ય છે કે તે ડીહાઇડ્રેશનના કારણે પણ હોઈ શકે. ઓછું પાણી પીવાથી સ્કિનમાં ડ્રાઈનેસ પણ વધી જાય છે. 

એનિમિયાનું જોખમ વધે 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો યોગ્ય માત્રામાં પાણી ન પીવામાં આવે તો શરીરમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન પર અસર પડે છે. લાંબા સમય સુધી પાણી પીવામાં ન આવે અથવા તો દિવસ દરમિયાન પણ ઓછું પાણી પીવાતું હોય તો લોહીમાં હિમોગ્લોબિન લેવલ ઘટવા લાગે છે. જો હિમોગ્લોબીન ઘટી જાય તો શરીરમાં ઘણી બધી અન્ય તકલીફો વધે છે. 

સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઈટી

જો તમે જરૂર કરતાં ઓછું પાણી પીવો છો તો તેનાથી શરીરમાં પાણીની ઉણપ સર્જાય છે જેની સીધી અસર તમારા મગજ પર પણ પડે છે. જે લોકો ઓછું પાણી પીતા હોય તેમને માથામાં દુખાવો, ચીડીયાપણું, સ્ટ્રેસ, મૂડ સ્વિંગ અને એન્ઝાઇટી વધારે જોવા મળે છે. 

થાક અને નબળાઈ 

શરીરની જરૂરિયાત પ્રમાણેનું પાણી જો દિવસ દરમિયાન શરીરને ન મળે તો તેના કારણે થાક અને નબળાઈ પણ લાગે છે. પાણી ફક્ત તરસ છુપાવવા માટે નહીં પરંતુ શરીરને એનર્જી આપવા માટે પણ જરૂરી છે. જો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન પીવામાં આવે તો શરીરમાં થાક અને નબળાઈ રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

