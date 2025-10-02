Desi Ghee: આ 3 બીમારી હોય તેણે ન ખાવું જોઈએ દેશી ઘી, હાલત થઈ શકે છે વધારે ખરાબ
Desi Ghee Side Effects: દેશી ઘી સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે પરંતુ 3 સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાથી પરેશાન લોકોએ ઘી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ કારણ કે તેમને ઘી નુકસાન કરી શકે છે.
Desi Ghee Side Effects: દેશી ઘી ભારતીય રસોઈનો મહત્વનો ભાગ છે. દેશી ઘીથી ભોજનનો સ્વાદ વધે છે. દેશી ઘી સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે બધા લોકો માટે દેશી ઘી ફાયદાકારક નથી ? કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેને દેશી ઘી ખાવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમને જણાવીએ એવા લોકો વિશે જેણે દેશી ઘી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ કારણકે ઘી ખાવાથી તેમને નુકસાન થઈ શકે છે.
સ્થૂળતા ધરાવતા લોકો
વધારે વજનથી પરેશાન લોકોએ દેશી ઘી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. દેશી ઘીમાં ફેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું વજન પહેલાથી જ વધારે હોય અને તે ઘી ખાય તો તેનું વજન ઝડપથી વધી શકે છે. ઘી ખાવાથી શરીરમાં કેલેરી પણ ઝડપથી વધે છે. જે લોકો સ્થૂળ હોય તેવો ઘી ખાય તો તેમને અન્ય બીમારી થવાનો જોખમ પણ વધી જાય છે. તેથી જેમનું વજન વધારે હોય તેમણે દેશી ઘી ઓછી માત્રામાં ખાવું અથવા તો બિલકુલ ન ખાવું.
હાર્ટ પેશન્ટ
હાર્ટ પેશન્ટ માટે પણ દેશી ઘી યોગ્ય નથી. જે લોકોને હાર્ટ સંબંધિત કોઈ સમસ્યા હોય જેમ કે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ બ્લડપ્રેશર, હાર્ટ અટેક તેમણે પણ દેશી ઘીથી દુર રહેવું જોઈએ. દેશી ઘીમાં ફેટ હોય છે જે બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધારી શકે છે. દેશી ઘી ખાવાથી આર્ટરીઝમાં બાધા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ વધે છે.
પાચનની સમસ્યા
દેશી ઘી ડાયજેશન સિસ્ટમ માટે પણ ફાયદાકારક છે. પરંતુ ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને ઘી ખાધા પછી પાચન સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય જેમ કે પેટ ભારી રહેતું હોય ગેસ, અપચો કે એસિડિટી થઈ જતી હોય. પાચન સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય અથવા તો પાચનશક્તિ નબળી હોય તેમણે પણ ઘી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. ઘી ખાતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
