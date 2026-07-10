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ડાયાબિટીસ ટ્રીટમેન્ટમાં મોટી ક્રાંતિ: રોજનો ખર્ચ ₹50 અને અઠવાડિયે બસ 1 જ વાર લેવું પડશે ઇન્સ્યુલિન, ભારતમાં થયું લોન્ચ

Diabetes Management: દરરોજ નહીં પરંતુ હવે સપ્તાહમાં માત્ર એક વખત લેવું પડશે ઈન્સ્યુલિન ઈન્જેક્શન. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની નોવો નાર્વિસ્કે અવીક્લી બ્રાન્ડના નામથી પોતાનું વીકલી ઇન્સ્યુલિન લોન્ચ કર્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:37 PM IST
ડાયાબિટીસ ટ્રીટમેન્ટમાં મોટી ક્રાંતિ: રોજનો ખર્ચ ₹50 અને અઠવાડિયે બસ 1 જ વાર લેવું પડશે ઇન્સ્યુલિન, ભારતમાં થયું લોન્ચ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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