/ડાયાબિટીસ ટ્રીટમેન્ટમાં મોટી ક્રાંતિ: રોજનો ખર્ચ ₹50 અને અઠવાડિયે બસ 1 જ વાર લેવું પડશે ઇન્સ્યુલિન, ભારતમાં થયું લોન્ચ

Weekly Insulin Launch In India 2026: ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે સારા સમાચાર છે. ભારતમાં હવે એક એવું ઇન્સ્યુલિન ઉપલબ્ધ થઈ ગયું છે, જેને દરરોજ નહીં પરંતુ સપ્તાહમાં એક વખત લેવું પડશે. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની નોવો નાર્ડિસ્કે અવીક્લી બ્રાન્ડ નામનું પોતાનું વીકલી ઇન્સ્યુલિન લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ દવા તે દર્દીઓ માટે મોટી રાહત સાબિત થઈ શકે છે, જેણે દરરોજ ઇન્સ્યુલિનના ઈન્જેક્શન લેવા પડે છે કે વારંવાર સોઈ લગાવવાથી બચવા ઈચ્છે છે.
ક્યા લોકો માટે ફાયદાકારક?
ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે ઘણા ડાયાબિટીસ દર્દી ઇન્સ્યુલિન શરૂ કરવાથી એટલા માટે બચે છે, કારણ કે તેને દરરોજ ઈન્જેક્શન લેવાથી ડર રહે છે. કેટલાક લોકો સતત યાત્રા કરે છે, જ્યારે ઘણા લોકો વ્યસ્ત દિનચર્યાને કારણે દરરોજ સમય પર ઇન્સ્યુલિન લઈ શકતા નથી. તેવા દર્દીઓ માટે સપ્તાહમાં એકવાર લાગતું આ ઇન્સ્યુલિન સારવારને પહેલાની તુલનામાં વધુ સરળ બનાવી શકે છે.
ઘણા લોકો ઇન્સ્યુલિન લેવાથી બચે છે
ડોક્ટર અનુસાર જે દર્દીઓને ડાયાબિટીસ થયાના 8-10 વર્ષ થઈ ગયા છે અને જેનું બ્લડ સુગર દવાઓથી નિયંત્રિત થઈ રહ્યું નથી, તેને સમય પર ઇન્સ્યુલિન લેવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. આમ કરવાથી આંખ, કિડની, નસો અને શરીરના અન્ય અંગો પર થતા નુકસાનનો ખતરો ઘટાડી શકાય છે. તેમ છતાં ઘણા લોકો ઇન્સ્યુલિન લેવાથી બચે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા પેદા થઈ શકે છે.
નોવો નાર્ડિસ્ક ઈન્ડિયાના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર વિક્રાંત શ્રોતિયાનું કહેવું છે કે હાલ ભારતમાં આશરે 60 લાખ લોકો ઇન્સ્યુલિનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે, તેની જરૂર તેનાથી વધારે લોકોને છે. તેમનું માનવું છે કે સપ્તાહમાં માત્ર એકવાર લાગનાર ઇન્સ્યુલિન સારવારને સરળ બનાવશે અને તેનાથી વધુ દર્દી ડોક્ટરની સલાહ પર ઇન્સ્યુલિન લેવાનું શરૂ કરશે.
કેટલી હશે કિંમત
જો કિંમતની વાત કરીએ તો આ નવું ઇન્સ્યુલિન બજારમાં ઉપલબ્ધ ઘણા અન્ય ઇન્સ્યુલિન વિકલ્પોની તુલનામાં સસ્તુ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. કંપની પ્રમાણે તેનો એવરેજ ખર્ચ 261 રૂપિયા પ્રતિ સપ્તાહ એટલે કે લગભગ 50 રૂપિયા પ્રતિદિન થાય છે. આ દવા બે પ્રી-ફિલ્ડ પેનમાં ઉપલબ્ધ હસે. પ્રથમ 700 યુનિટ/મિલી પેન 7,883 રૂપિયાની છે. સામાન્ય રીતે એક દર્દીને સપ્તાહમાં આશરે 70 યુનિટ ઈન્સ્યુલિનની જરૂર પડે છે. પરંતુ ડોક્ટરો દર્દીની સ્થિતિ અનુસાર તેની માત્રા નક્કી કરશે. કંપનીનું માનવું છે કે આ નવી તકનીકથી વધુમાં વધુ દર્દીઓ સમય પર ઈન્સ્યુલિન લેવાનું શરૂ કરશે. તેનાથી બ્લડ સુગરને લાંબા સમય સુધી નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળશે અને HbA1c ના સ્તરમાં પણ સુધાર થઈ શકે છે. HbA1c તે ટેસ્ટ હોય છે, જેનાથી છેલ્લા લગભગ ત્રણ મહિનાના સરેરાશ બ્લડ સુગરની જાણકારી મળે છે.
શું તેના નુકસાન પણ છે?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ દવાની કેટલીક સંભવિત સાઇડ ઇફેક્ટ પણ છે. સૌથી વધુ દુષ્પ્રભાવ હાઇપોગ્લાઇસીમિયા છે, એટલે કે બ્લડ સુગરનું જરૂરથી વધુ ઘટી જવું. ડોક્ટરો અનુસાર આ જોખમ દરરોજ લેવામાં આવતા ઈન્સ્યુલિન જેટલું છે. તો ટાઇપ-1 ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં લો બ્લડ સુગરની સમસ્યા થોડી વધુ જોવા મળી શકે છે. તેવામાં દર્દીઓએ ભોજન પહેલા લાગતા ફાસ્ટ-એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન પહેલાની જેમ યથાવત રાખવું પડશે, જ્યારે દરરોજ લાગનાર લોન્ગ-એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિનની જગ્યાએ આ સાપ્તાહિક ઈન્સ્યુલિનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે નવું ઈન્સ્યુલિન દર્દીઓ માટે સુવિધા જરૂર વધારે છે, પરંતુ તેને ડોક્ટરની સલાહ વગર શરૂ કે બંધ ન કરવું જોઈએ.