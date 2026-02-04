લક્ષણો વગર પણ થઈ શકે છે ડાયાબિટીસ, શરીર નથી આપતું કોઈ સંકેત, જાણો તેવામાં શું કરવું જોઈએ?
Diabetes Without Symptoms: ડાયાબિટીસને સાયલન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે. ઘણીવાર વર્ષો સુધી સુગરના કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી, કે શરૂઆતી લક્ષણ ખૂબ હળવા હોય છે. જાણો તેવામાં શું કરવું જોઈએ?
Health News: ડાયાબિટીસ એક ખતરનાક બીમારી છે, જેને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. ડાયાબિટીસોના લક્ષણોની શરૂઆત હળવા સંકેતોથી થાય છે, જેને ઘણીવાર સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ કરી દેવામાં આવે છે. ઘણા લોકોમાં વર્ષો સુધી હાઈ બ્લડ સુગરની સમસ્યા રહે છે અને તેના લક્ષણનો અનુભવ થતો નથી. તેનાથી જટિલતાનો ખતરો ખૂબ વધી જાય છે. જો તમને પણ વારંવાર થાક, તરસ લાગવી અને ઝાંખુ દેખાવા જેવી સમસ્યા થઈ રહી છે તો તમારે બ્લડ સુગર જરૂર ચેક કરાવવું જોઈએ.
શારદા હોસ્પિટલના ઈન્ટરનલ મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રોફેસર ડો. ભુમેશ ત્યાગી અનુસાર ડાયાબિટીસ એક વૈશ્વિક સમસ્યા બની ગઈ છે અને ટાઇપ 4 ડાયાબિટીસ તેમાં સૌથી સામાન્ય છે, જે 90 ટકાથી વધુ મામલા માટે જવાબદાર છે. તેની શરૂઆત હંમેશા પ્રીડાયાબિટીસથી થાય છે, એક એવી કંડીશન જેમાં બ્લડ સુગરનું સ્તર થોડું વધી જાય છે, પરંતુ તેના લક્ષણ સ્પષ્ટ રૂપે જોવા મળતા નથી. ઘણા લોકો આ વાતથી અજાણ રહે છે.
લક્ષણો વગરની ડાયાબિટીસ
પ્રીડાયાબિટીસ દરમિયાન ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર જેવા મેટાબોલિક ફેરફારો શરીરની ગ્લુકોઝ અને ચરબી ચયાપચયને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતાને અસર કરી શકે છે. આ સ્થિતિ સરળતાથી 5-6 વર્ષ સુધી ચાલી શકે છે, ત્યારબાદ બ્લડ સુગર એટલું વધી જાય છે કે નિયમિત તપાસમાં જોવા મળે છે. જો લક્ષણોની વાત કરીએ તો ઘણીવાર સામાન્ય લાગનાર લક્ષણ જેમ કે થાકનો અનુભવ, થોડી તરસ લાગવી, વારંવાર પેશાબ કે વારંવાર નાના-મોટા ત્વચા સંક્રણ જેમ કે ફંગલ ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. લોકો હંમેશા આ લક્ષણોને મેટાબોલિઝ્મ સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલી સમજી નજરઅંદાજ કરે છે.
ડાયાબિટીસની જાણ થવામાં વિલંબ કેમ થાય છે?
ભારતમાં લોકોની માનસિકતા છે કે તે ટેસ્ટ કરાવવાથી બચે છે. મોટા ભાગના લોકો લક્ષણ નજર આવે ત્યારે ટેસ્ટ કરાવે છે. લોકોમાં સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગરુકતાનો અભાવ છે. જે લક્ષણોને ઓળખવામાં વિલંબનું કારણ બને છે. જેનાથી ડાયાબિટીસ ચુપચાપ વધે છે.
ડાયાબિટીસના લક્ષણ
અચાનક વજન ઘટી જવું
વધુ તપસ લાગવી
વારંવાર પેશાબ જવું
રાત્રે વારંવાર પેશાબ જવું
દેખાવામાં સમસ્યા
ડાયાબિટીસથી કઈ રીતે બચશો?
ડોક્ટરે જણાવ્યું કે નવા ડાયાબિટીસના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને ચિંતાજનક વાત છે કે તે નાની ઉંમરના લોકોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. તે માટે તમારે સમય-સમય પર બ્લડ સુગરની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. મીઠી વસ્તુઓ ઓછી ખાવો. વજન વધતા રોકો અને ખુદને ફિઝિકલી એક્ટિવ રાખો.
