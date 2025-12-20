આંખમાં છુપાયેલા છે ડાયાબિટીસ અને કોલેસ્ટ્રોલના લક્ષણો! ટેસ્ટ કર્યા વગર આ સંકેતોને ઓળખો
Health News: ડાયાબિટીસ અને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ જેવી લાઇફસ્ટાઇલ બીમારીઓ હંમેશા સ્પષ્ટ લક્ષણ વગર થાય છે, પરંતુ આંખના કેટલાક સંકેત આ બીમારીઓની શરૂઆતી ઓળખમાં મદદ કરે છે. તે સંકેત ક્યા છે, તેના વિશે જાણો.
ડાયાબિટીસ-હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ તે બીમારીઓ સામેલ છે, જે કોઈપણ ઉંમરમાં થઈ શકે છે. તેને મુખ્યત્વેઃ લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીસ માનવામાં આવે છે. હંમેશા લોકોને આ બીમારીઓના લક્ષણ જ્યાં સુધી જોવા મળતા નથી તે લોકો તેની તપાસ કરાવતા નથી કે પછી તે માનતા નથી કે આવી કોઈ સમસ્યા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ડોક્ટર તમારી આંખ જોઈને ડાયાબિટીસ અને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલના લક્ષણ જણાવી દે છે. તે સંકેત કયા છે, આવો જાણીએ.
આંખો જણાવે છે તમારૂ સ્વાસ્થ્ય
ઘણીવાર, લોકો આંખોની સમસ્યાઓને ફક્ત દ્રષ્ટિ સાથે જોડે છે, જેમ કે ઝાંખી દ્રષ્ટિ, માથાનો દુખાવો, અથવા લાંબા સમય સુધી સ્ક્રીન સામે જોવાથી બળતરા. જો કે, ડોકટરો માને છે કે આંખો પણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સરળતાથી પ્રગટ કરી શકે છે. ડાયાબિટીસ અને ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ જેવા રોગો ઘણીવાર શરૂઆતમાં કોઈ મોટા લક્ષણોનું કારણ નથી બનતા, પરંતુ તેમના પ્રથમ સંકેતો આંખોમાં અને તેની આસપાસ દેખાય છે. આ સંકેતો રોગની પુષ્ટિ કરતા નથી, પરંતુ તેમને અવગણવા જોઈએ નહીં.
પોપચા પર પીળી ફોલ્લીઓ
હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલ મુજબ, જો તમને તમારી પોપચા પર અને તમારી આંખોના આંતરિક ખૂણા પાસે પીળા અથવા આછા સફેદ ફોલ્લીઓ દેખાય છે, તો તેને ઝેન્થેલાસ્મા કહેવામાં આવે છે અને તે ઘણીવાર ઉચ્ચ રક્ત કોલેસ્ટ્રોલનું સંકેત હોઈ શકે છે.
આઇરિસની આસપાસ સફેદ-ગ્રે રિંગ
મેયો ક્લિનિક અનુસાર, ક્યારેક આઇરિસની આસપાસ સફેદ કે રાખોડી રિંગ દેખાય છે. આને કોર્નિયલ આર્કસ કહેવામાં આવે છે. વૃદ્ધોમાં આ સામાન્ય વય-સંબંધિત ફેરફાર હોઈ શકે છે, પરંતુ 40 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના તેના દેખાવને ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ માટે લાલ ધ્વજ માનવામાં આવે છે. આ રિંગ કોર્નિયામાં ચરબીના થાપણોને કારણે થાય છે અને સામાન્ય રીતે દ્રષ્ટિને અસર કરતું નથી.
વારંવાર ઝાંખુ દેખાવું એટલે ડાયાબિટીસ
Johns Hopkins Medicine પ્રમાણે જો તમારી નજર ક્યારેક સ્પષ્ટ અને ક્યારેક ધુંધળી થઈ જાય છે તો તેને માત્ર થાક કે મોબાઇલ સ્ક્રીનની અસર માની લેવી જોઈએ. બ્લડ સુગરના ઉતાર-ચઢાવની સીધી અસર આંખના લેન્સ પર પડે છે, જેનાથી ફોકસમાં ફેરફાર થાય છે અને ઝાંખુ દેખાવા લાગે છે.
આંખોમાં લાલાશ
આંખોમાં સતત લાલાશ, તરતા કાળા ફોલ્લીઓ (ફ્લોટર્સ), પ્રકાશના ચમકારા અથવા અચાનક દ્રષ્ટિ ગુમાવવા જેવા લક્ષણોને ક્યારેય અવગણવા જોઈએ નહીં. ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં, આ ડાયાબિટીક રેટિનોપેથીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. હાઈ બ્લડ સુગર ધીમે ધીમે આંખોની બારીક ચેતાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
