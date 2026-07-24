/Diabetes: ડાયાબિટીસના કારણે 3 ગંભીર ત્વચા રોગ થવાનું રિસ્ક વધે, આ લક્ષણો દેખાય તો ઈગ્નોર ન કરતાં

Diabetes: ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર લેવલ વધઘટ થતું હોય તો તેનાથી હાર્ટ, કિડની, આંખને નુકસાન થાય છે. આ વાત તો તમે પણ જાણતા હશો પરંતુ શું તમે જાણો છે કે બ્લડ શુગરના કારણે ત્વાચ સંબંધિત ગંભીર સમસ્યાનું રિસ્ક પણ વધી જાય છે ? જી હાં ત્વચા સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓ એવી હોય છે જે ફક્ત ડાયાબિટીસના રોગીઓમાં જોવા મળે છે. આજે તમને જણાવીએ આ સમસ્યા વિશે અને તેના લક્ષણો વિશે.
અમેરિકન ડાયાબિટીસ એસોસિએશન અનુસાર ડાયાબિટીસના દર્દીમાં ફંગલ ઈંફેકશનનું રિસ્ક સૌથી વધુ હોય છે. આ સિવાય ડાયાબિટિક ડર્મોપૈથી, નેક્રોબાયોસિસ લિપોઈડિકા ડાયબિટિકોરમ, ડાયાબિટિક બ્લિસ્ટર્સ અને ઈરપ્ટિવ જૈંથોમેટોસિસ પણ ડાયાબિટીસના કારણે થતી સમસ્યા છે.
ફંગલ ઈંફેકશન
અમેરિકન ડાયાબિટીસ એસોસિએશન અનુસાર ડાયાબિટીસના દર્દીમાં ફંગલ ઈંફેકશન રિસ્ક હોય છે. ફંગલ ઈંફેકશન થવાનું કારણ યીસ્ટ હોય છે. આ ઈંફેકશનના સંપર્કમાં આવવાતી સ્કિન પર રેડનેસ અને લાલ ચકતા થઈ જાય છે. ઘણીવાર સ્કિન પર નાના નાના ફોડલા થઈ જાય છે. આ તકલીફ સ્તનની નીચે, નખની આસપાસ, હાથ પગની આગળ વચ્ચે, હોઠ પાસે, બગલમાં અને સાથળ પર વધારે જોવા મળે છે. આવા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત ડોક્ટરને બતાવો.
બેક્ટેરિયલ ઈંફેકશન
ડાયાબિટીસમાં બેક્ટેરિયલ ઈંફેકશનનું જોખમ પણ વધારે હોય છે. તેનાથી સ્કિન પર ફોડલા પડ્યા હોય તેવું દેખાય છે. આવા ફોડલા નખ પાસે, આંખ પાસે વધારે દેખાય છે. ઘણા ડાયાબિટીસ પેશન્ટને આ તકલીફ વાળના મૂળમાં થાય છે. આવું થવાનું કારણ બેક્ટેરિયા હોય છે. જો તમને ડાયાબિટીસ હોય અને સ્કિન પર આવા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
સ્કિન ડ્રાયનેસ
સ્કિન ડ્રાયનેસ પણ ડાયાબિટીસના કારણે વધી શકે છે. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સર્કુલેશન ખરાબ થાય છે. જેના કારણે પગના નીચેના ભાગોમાં ખંજવાળ આવે છે. તેના કારણે ફંગલ ઈંફેકશન, સ્કિન ડ્રાયનેસ જેવી સમસ્યા થાય છે. જો તમારી સ્કિન વધારે ડ્રાય રહેતી હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)