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Diabetes: ડાયાબિટીસના કારણે 3 ગંભીર ત્વચા રોગ થવાનું રિસ્ક વધે, આ લક્ષણો દેખાય તો ઈગ્નોર ન કરતાં

Diabetes: ડાયાબિટીસમાં જો બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં ન રહેતું હોય તો તેના કારણે હાર્ટ, કિડનીને જ નુકસાન થાય છે તેવું નથી. બ્લડ શુગર કંટ્રોલ ન રહે તો ચામડીના રોગ થવાનું જોખમ પણ વધે છે. આ રોગ એવા છે જે ગંભીર હોય છે અને ઝડપથી મટતાં નથી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:39 PM IST
Diabetes: ડાયાબિટીસના કારણે 3 ગંભીર ત્વચા રોગ થવાનું રિસ્ક વધે, આ લક્ષણો દેખાય તો ઈગ્નોર ન કરતાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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