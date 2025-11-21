Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ઝેર સમાન છે આ વસ્તુ, ભૂલમાં હાથ ન લગાવતા, બગડી જશે હાલત

What Not To Eat in Diabetes: ડાયાબિટીસ એક એવો રોગ છે જેને નિયંત્રિત કરવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ છોડી દેવી પડે છે. આ રોગ શરીરને અંદરથી નબળું પાડે છે. તેથી, અહીં અમે તમને કેટલીક એવી બાબતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ઝેરી સાબિત થઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:45 PM IST

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ઝેર સમાન છે આ વસ્તુ, ભૂલમાં હાથ ન લગાવતા, બગડી જશે હાલત

What Not To Eat in Diabetes: ડાયાબિટીસ આજના સમયમાં એક વૈશ્વિક મહામારી બની ચૂકી છે, જેણે કરોડો લોકોને પોતાની ઝપેટમાં લીધા છે. ખાસ કરી ભારતમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. ભારતમાં 10 કરોડથી વધુ લોકો આ બીમારીથી પીડિત છે. ડાયાબિટીસ એક એવી બીમારી છે જેમાં દર્દીએ પોતાના ખાન-પાનનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય છે. આ બીમારીને કંટ્રોલ કરવા માટે ડાયટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ પોતાના ડાયટમાં ખાંડ અને મીઠી વસ્તુ સામેલ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક દર્દીઓ ખાવા પર કંટ્રોલ કરતા નથી, જેથી તેનું સુગર લેવલ વધી જાય છે. જેનાથી લોકોને ઘણી સમસ્યા થવા લાગે છે. અહીં અમે તમને કેટલીક વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેનાથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ દૂર રહેવું જોઈએ.

ખાંડ અને મીઠી વસ્તુ
બરફી, કેક, આઇસ્ક્રીમ, મિઠાઈ અને અન્ય મીઠી વસ્તુઓ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વસ્તુ શરીરમાં ગ્લૂકોઝની માત્રા અચાનક વધારે છે, જેનાથી સુગરનું સ્તર ઝડપથી વધે છે. તેવામાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આ વસ્તુથી દૂર રહેવું જોઈએ.

પ્રોસેસ્ડ ડ્રિંક્સ
ઠંડા પીણાં, સોફ્ટ ડ્રિંક્સ, ફળોના રસ (જો તેમાં ખાંડનું પ્રમાણ વધુ હોય તો), વગેરેમાં ખાંડનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે હાનિકારક છે. તે શરીરમાં ખાંડનું સ્તર ઝડપથી વધારે છે અને લાંબા ગાળે ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર તરફ દોરી શકે છે.

સફેદ બ્રેડ અને પાસ્તા
સફેદ બ્રેડ, સફેદ ચોખા અને પાસ્તા જેવા શુદ્ધ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું સેવન કરવાથી ખાંડનું સ્તર ઝડપથી વધી શકે છે. તે ઝડપથી પચાય છે, જેનાથી શરીરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધે છે.

તળેલા અને ચરબીયુક્ત ખોરાક
તળેલા ખોરાક, જેમ કે સમોસા, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ અને અન્ય તળેલા ખોરાક, શરીરમાં ખરાબ ચરબીનું પ્રમાણ વધારે છે. આનાથી હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓ અને બ્લડ સુગરના સ્તરમાં અસંતુલન થઈ શકે છે.

દારૂ
દારૂ પીવાથી બ્લડ સુગરનું સ્તર વધી શકે છે અને તેનાથી ઇંસુલિનની કાર્યક્ષમતા પર અસર પડી શકે છે. પરંતુ કેટલાક મામલામાં મર્યાદામાં દારૂનું સેવન સુરક્ષિત રહી શકે છે, પરંતુ વધુ દારૂનું સેવન ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવામાં મુશ્કેલી પેદા કરી શકે છે.

બટાટા અને અન્ય સ્ટાર્ચયુક્ત પદાર્થ
બટાટા અને અન્ય સ્ટાર્ચયુક્ત પદાર્થનું સેવન પણ બ્લડ સુગરના સ્તરને વધારી શકે છે. પરંતુ તેનું ઓછી માત્રામાં સેવન કરી શકાય છે. વધુ સેવન કરવાથી સમસ્યા થઈ શકે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

