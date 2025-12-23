Prev
રાત્રે જોવા મળે છે ડાયાબિટીસના આ લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

Health News: આજના સમયમાં ઘણા લોકો બ્લડ સુગર એટલે કે ડાયાબિટીસનો શિકાર બની રહ્યાં છે. પહેલાના સમયમાં આ બીમારી ગણતરીના લોકોને થતી હતી, તો આજના સમયમાં દરેક ઘરની સમસ્યા છે. શરીરમાં સુગર લેવલ વધવા પર કેટલાક લક્ષણ જોવા મળે છે. આ લક્ષણની ઓળખ કરી સમસ્યાને રોકી શકાય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:24 AM IST

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. ખોટા ખાનપાન અને અનહેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલને કારણે ઘણા લોકો હાઈ સુગરનો શિકાર બની રહ્યાં છે. ડાયાબિટીસમાં શરીરમાં બ્લડ સુગરનું સ્તર ઝડપથી વધી જાય છે. બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામાં ન આવે તો કિડની અને હાર્ટ સંબંધિત બીમારીઓનું જોખમ વધી જાય છે. શરીરમાં સુગર લેવલ વધવા પર કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોની ઓળખ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. આજે અમે તમને ડાયાબિટીસમાં રાત્રે જોવા મળતા લક્ષણો વિશે જણાવીશું.

રાત્રે પરસેવો આવવો
રાતના સમયે ખાસ કરી શિયાળામાં પણ પરસેવો આવે છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. દરરોજ રાત્રે પરસેવો આવવો ડાયાબિટીસનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો તમને રાત્રે પરસેવો આવે છે તો તમારે સુગર લેવલની તપાસ કરાવવી જોઈએ.

વારંવાર પેશાબ લાગવો
રાતના સમયે વારંવાર પેશાબ લાગે તો તે ડાયાબિટીસનો સંકેત હોઈ શકે છે. જે લોકોને રાત્રે વધુ પેશાબ લાગે છે તેણે ચેતી જવું જોઈએ. જલ્દી તપાસ કરાવવી જોઈએ. કારણ કે જ્યારે શરીરમાં સુગર લેવલ હાઈ થઈ જાય છે તો કિડની પેશાબ દ્વારા સુગરને શરીરની બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે, જેના કારણે વારંવાર પેશાબ લાગે છે.

હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટ
રાત્રે સૂતી વખતે હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટ થવો એ પણ ડાયાબિટીસનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટ થવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે, જેમ કે વિટામિન B12 ની ઉણપ, ચેતા નબળાઈ વગેરે. હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટને અવગણશો નહીં; શક્ય તેટલી વહેલી તકે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

