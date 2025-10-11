Prev
Anxiety VS Heart Attack: એન્ઝાઈટી અને હાર્ટ એટેક વચ્ચેના તફાવત વિશે જાણો

Anxiety VS Heart Attack: એન્ઝાઈટી અને હાર્ટ એટેકના લક્ષણો એકજેવા લાગે છે પરંતુ બંને વચ્ચે 5 તફાવત હોય છે. આ તફાવત વિશે દરેક વ્યક્તિને ખબર હોવી જોઈએ. તો ચાલો આજે તમને પણ આ અંગે જાણકારી આપીએ.

Anxiety VS Heart Attack: એન્ઝાઈટી અને હાર્ટ એટેક વચ્ચેના તફાવત વિશે જાણો

Anxiety VS Heart Attack: એન્ઝાઈટી એટલે કે ચિંતા અને હાર્ટ એટેકના લક્ષણો એક જેવા લાગે છે પરંતુ બંને વચ્ચે આસમાન જમીન જેટલું અંતર હોય છે. જો હાર્ટ એટેકને એન્ઝાઈટી સમજવાની ભુલ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ મોતના મુખમાં પહોંચી શકે છે. આજે તમને આ બંને હેલ્થ કંડિશન વચ્ચે શું અંતર હોય છે તે જણાવીએ.  

એન્ઝાઈટી અને હાર્ટ એટેક વચ્ચે તફાવત

છાતીમાં દુખાવો

હાર્ટ એટેકમાં છાતીમાં ભારેપણું અને દબાણ લાગે છે. આ સ્થિતિ મિનિટો સુધી રહે છે. હાર્ટ એટેકમાં દુખાવો ડાબી બાજુ રહે છે. જ્યારે એન્ઝાઈટીમાં પણ છાતીમાં દુખાવો થાય છે પણ આ દુખાવો કંઈક ખુંચતું હોય તેવો હોય છે. આ દુખાવો થોડી સેકન્ડમાં મટી જાય છે અને હાર્ટ એટેકની જેમ જડબા, હાથ કે પીઠ સુધી ફેલાતો નથી. એન્ઝાઈટીમાં ફક્ત છાતીમાં દુખે છે. 

શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા

હાર્ટ એટેકમાં શ્વાસ લેવામાં ગંભીર સમસ્યા થાય છે. આ સમસ્યા છાતીમાં દુખાવાની સાથે વધે છે. વ્યક્તિને લાગે છે કે શ્વાસ અટકી રહ્યો છે. એન્ઝાઈટીમાં શ્વાસ તેજ થઈ જાય છે. આવું સ્ટ્રેસના કારણે થાય છે. એન્ઝાઈટીમાં ઊંડા શ્વાસ લેવાથી સ્થિતિ ઠીક થઈ જાય છે. 

પરસેવો અને ઠંડક

હાર્ટ એટેક દરમિયાન ઠંડો, ચીકણો પરસેવો થાય છે. ખાસ કરીને ચહેરો, હથેળી ભીની થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ ગંભીર હોય છે. એન્ઝાઈટીમાં પણ પરસેવો થાય છે પરંતુ સ્ટ્રેસ ઘટી જાય એટલે પરસેવો અટકી જાય છે. 

શારીરિક લક્ષણો

હાર્ટ એટેકમાં ઉલટી, ઉબકા, ચક્કર આવવા, બેભાન થઈ જવું જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. એન્ઝાઈટીમાં ગભરામણ થાય, ધ્રુજારી થાય, હાથ પગ સુન્ન થઈ જાય છે. 

લક્ષણો દેખાવાનો સમય 

એન્ઝાઈટીના લક્ષણો ડર, સ્ટ્રેસની સ્થિતિ શરુ થયાની થોડી મિનિટમાં ઓછા થવા લાગે છે. હાર્ટ એટેકમાં આવું થતું નથી. તેમાં વ્યક્તિની હાલત ખરાબ થતી જાય છે. તેથી જ હાર્ટ એટેક અને એન્ઝાઈટી વચ્ચે અંતર સમજવું જરૂરી છે. ઘણીવાર હાર્ટ એટેકને લોકો એન્ઝાઈટી એટેક સમજી ઈગ્નોર કરી દેતા હોય છે પરંતુ આવું કરવુ નહીં. 

