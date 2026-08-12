/Swine Flu: સામાન્ય શરદી-ઉધરસ છે કે સ્વાઈન ફ્લુ ? આ રીતે ઓળખો H1N1 વાયરસને

Swine Flu Cases: દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન અમુક બીમારીઓ વધારે પ્રમાણમાં ફેલાવા લાગે છે. જેમાંથી એક સ્વાઈન ફ્લુ પણ છે. જો કે આ વખતે ભારતમાં દિલ્હી સહિત કેટલીક જગ્યાએ સ્વાઈન ફ્લુના કેસમાં ચિંતાજનક ઉછાળો નોંધાયો છે. સ્વાઈન ફ્લુ ચેપી રોગ છે. વાતાવરણમાં થતા ફેરફારના કારણે વાયરસ વધારે એક્ટિવ થઈ જાય છે. સ્વાઈન ફ્લુને લઈને જો જાગૃત રહેવામાં આવે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સમયસર સારવાર લેવામાં આવે તો સ્વાઈન ફ્લુથી બચાવ શક્ય છે.
સ્વાઈન ફ્લુના લક્ષણો
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર બદલતા વાતાવરણમાં શરદી, ઉધરસ, તાવના કેસ વધી જાય છે. સામાન્ય શરદી ઉધરસમાં નાક બંધ થવું, ગળામાં તકલીફ, નાકમાંથી પાણી નીકળવા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. જ્યારે સ્વાઈન ફ્લુ હોય તો તેમાં વધારે તાવ આવે, ઠંડી લાગે, માથું દુખે, શરીરમાં દુખાવો થાય છે. ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર સ્વાઈન ફ્લુમાં દર્દીને નબળાઈ વધારે લાગે છે. સમયસર સારવાર શરુ ન થાય તો નબળાઈ એટલી વધી જાય કે દર્દીને હલન ચલન કરવામાં પણ સમસ્યા થાય.
સ્વાઈન ફ્લુ અને સામાન્ય વાયરલ વચ્ચે અંતર
સામાન્ય વાયરલ ઈન્ફેકશન અને સ્વાઈન ફ્લુ બંનેમાં શરદી, ઉધરસ, ગળામાં તકલીફ જેવા લક્ષણ જોવા મળે છે. પરંતુ બંને વચ્ચે સૌથી મોટું અંતર એ છે કે સામાન્ય વાયરલમાં શરદી, તાવ જેવા લક્ષણો ધીરેધીરે વધે છે, જ્યારે સ્વાઈન ફ્લુમાં અચાનક શરુઆત થાય છે અને તીવ્રતા વધારે હોય છે એટલે કે અચાનક 100 ડીગ્રીથી વધુ તાવ આવી જાય, વધારે પડતી ઉધરસ શરુ થઈ જાય, આ સિવાય શરીરમાં અચાનક નબળાઈ વધી જાય છે. સ્વાઈન ફ્લુમાં દર્દીને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે. સ્વાઈન ફ્લુમાં નિમોનિયાનું જોખમ રહે છે.
સ્વાઈન ફ્લુ થવાનું જોખમ કોને વધારે ?
સ્વાઈન ફ્લુ ચેપી રોગ છે જેથી કોઈપણ વ્યક્તિ સંક્રમિત વ્યક્તિના સીધા સંપર્કમાં આવે તો તેને પણ ચેપ લાગી શકે છે. સ્વાઈન ફ્લુ થવાનું જોખમ સૌથી વધારે બાળકોને, વૃદ્ધોને અને ગર્ભવતી મહિલાઓને હોય છે. આ સિવાય જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય તેમને પણ સ્વાઈન ફ્લુ થવાનું જોખમ વધારે હોય છે.
કયા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત હોસ્પિટલ જવું?
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
ઓક્સીજન લેવલ ઘટી જવું
વધારે તાવ
બેચેનીનો અનુભવ થવો
ઊંઘ ન આવવી
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)