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Swine Flu: સામાન્ય શરદી-ઉધરસ છે કે સ્વાઈન ફ્લુ ? આ રીતે ઓળખો H1N1 વાયરસને

Swine Flu Cases: ભારતમાં સ્વાઈન ફ્લુના કેસમાં ચિંતાજનક ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. સ્વાઈન ફ્લુ ગંભીર અને ચેપી રોગ છે. સ્વાઈન ફ્લુની શરુઆતના લક્ષણો અને સામાન્ય શરદી-ઉધરસમાં ફરક હોય છે. સ્વાઈન ફ્લુને સમયસર ઓળખી તેની સારવાર લેવી જરૂરી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:47 AM IST
Swine Flu: સામાન્ય શરદી-ઉધરસ છે કે સ્વાઈન ફ્લુ ? આ રીતે ઓળખો H1N1 વાયરસને

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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