/Hair Loss: હેર લોસ અને હેર ફોલમાં ફરક હોય, અચાનક વધારે પ્રમાણમાં વાળ ખરી જવાનું કારણ હોય શકે આ ગંભીર સમસ્યાઓ

Hair Loss Reasons: હેર લોસ અને હેર ફોલમાં ફરક હોય છે. હેર ફોલ નોર્મલ હોય શકે છે પણ અચાનક હેર લોસ થવું નોર્મલ ન પણ હોય. શરીરમાં વધતી ગંભીર સમસ્યાઓના કારણે ઘણા લોકોના વાળ ખરી જતા હોય છે. આ સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Hair Loss Reasons: હેર ફોલ અને હેર લોસને મોટાભાગના લોકો એક જ ગણે છે પરંતુ બંનેમાં જમીન આસમાનનું અંતર હોય છે. હેર ફોલ અસ્થાયી હોય છે અને એક વખત ખરેલા વાળ ફરીથી આવી પણ શકે છે પરંતુ શરીરમાં વધતી કોઈ સમસ્યાના કારણે જો હેર લોસ થઈ જાય તો તે સ્થાયી હોય છે અને ઘણી વખત આ રીતે ખરેલા વાળ ફરીથી ઉગતા પણ નથી. હેર ફોલ આપણા શરીરની એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે જેમાં રોજ 50 થી 100 વાળ ખરી જતા હોય છે અને તેની જગ્યાએ નવા વાળ ઉગી જાય છે પરંતુ જો હેર લોસ થઈ જાય તો તે જગ્યાએ ફરીથી વાળ ઉગતા નથી જેના કારણે માથામાં ટાલ પડી જાય છે અને ધીરે ધીરે માથાના બધા વાળ પણ ખરી શકે છે. મોટાભાગે હેર લોસ શરીરમાં વધતી ગંભીર સમસ્યાઓના કારણે થાય છે આ સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
જો તમે પણ એવું અનુભવી રહ્યા છો કે તમારા માથામાંથી વાળ ખરી રહ્યા છે અને પછી પરત નથી આવી રહ્યા તો શક્ય છે કે તમને કોઈ સમસ્યા હોય. વાળ ખરી જવા પાછળ અલગ અલગ કારણો જવાબદાર હોય છે જેમકે અનિયમિત લાઈફ સ્ટાઈલ, પોષણનો અભાવ કોસ્મેટીક પ્રોડક્ટનો વધારે પડતો ઉપયોગ, સ્ટ્રેસ વગેરે. આવા કારણોના લીધે હેર ફોલની સમસ્યા વધી શકે છે પરંતુ જો માથામાં ટાલ દેખાવા લાગે કે વાળ એટલા આછા થઈ જાય કે માથાની સ્કિન દેખાવા લાગે તો તે ગંભીર સમસ્યાનો સંકેત પણ હોઈ શકે છે.
સ્ત્રી પુરુષોમાં વાળ ખરી જવાના કારણો
1. પુરુષોમાં નાની ઉંમરમાં વાળ ખરવા લાગે કે માથામાં ટાલ પડવા લાગે તો તેનું મુખ્ય કારણ હોર્મોનલ ગડબડ હોઈ શકે છે. ઘણી વખત વધારે માત્રામાં દારૂ કે સ્મોકિંગ કરવાના કારણે પણ વાળને કાયમી નુકસાન થઈ જાય છે અને વાળ ખરી જાય છે.
2. વાળ ખરી જવાનું કારણ કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટનો વધારે પડતો ઉપયોગ પણ હોઈ શકે છે. કેટલીક કોસ્મેટીક પ્રોડક્ટમાં હાનિકારક રસાયણોનો ઉપયોગ થયો હોય છે. આવી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવાથી વાળના મૂળ નબળા પડી જાય છે અને તે ખરી જાય છે.
3. મહિલાઓમાં અચાનક વાળ ખરી જવા પાછળ હોર્મોનલ કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે.. જેમકે શરીરમાં કોર્ટિસોલ વધી જાય તો સ્નાયુના દુખાવા, થાક લાગવો, માથાનો દુખાવો થવો તેવી સમસ્યાઓની સાથે વાળ ખરી જવા કે માથામાં ટાલ પડી જવાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
4. હોર્મોનલ ડિસ્ટર્બન્સના કારણે આપણું શરીર જ આપણા વાળની કોશિકાઓને નષ્ટ કરવાનું શરૂ કરી દે છે જો આવું થાય તો વાળને કાયમી નુકસાન થઈ જાય છે. ઘણી વખત ફંગલ કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કારણે પણ વાળ ખરી જાય છે.
5. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે મહિલાઓમાં લોહીની ઉણપ હોય ત્યારે પણ વાળને નુકસાન થાય છે. જો એનીમિયાની તકલીફ લાંબા સમય સુધી રહે તો વાળ નબળા થઈને ઝડપથી ખરવા લાગે છે. આ રીતે વાળ અચાનક કરવા લાગે તો તેને સામાન્ય હેર ફોલ સમજીને ઇગ્નોર ન કરો.
6. ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસનું શરૂઆતી લક્ષણ પણ વાળ ખરવાની સમસ્યા છે. ડાયાબિટીસ થાય ત્યારે રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા ઘટી જાય છે અને તેની અસરના કારણે વાળ ખરવા લાગે છે. મહિલાઓમાં થાઇરોડની બીમારીના કારણે પણ વધારે પ્રમાણમાં વાળ ખરવા લાગે છે.
જો તમારા વાળ અચાનક જ વધારે પ્રમાણમાં ખરવા લાગે તો હેર લોસની સમસ્યાને હેર ફોલ ગણીને ઇગ્નોર ન કરો. તુરંત જ પોતાના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરાવો અને જરૂરી સારવાર લો. કારણ કે એક વખત વાળના મૂળને કાયમી નુકસાન થઈ જાય તો ફરીથી વાળ ઉગાડવા મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
