/Tomato: હાઈબ્રીડ કે દેશી ? કયા ટમેટા ખાવા હેલ્થ માટે સારા, જાણો બંનેના સ્વાદ અને બનાવટમાં વચ્ચેના તફાવત વિશે

Tomato: ભારતીય રસોઈમાં વાનગી કોઈ પણ બનતી હોય તેમાં ટમેટા ઉમેરવામાં આવે છે. મોટાભાગની વાનગીમાં ટમેટું એડ કરવાનું હોય છે. ઘણા લોકો હાઇબ્રીડ ટમેટાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તો ઘણા લોકો દેશી ટમેટા વાપરે છે. માર્કેટમાં મળતા બંને પ્રકારના ટમેટામાંથી હેલ્થની દ્રષ્ટિએ કયા ટમેટા સારા ચાલો આજે જાણીએ.
દેશી અને હાઈબ્રેટ ટમેટા વચ્ચે અંતર
માર્કેટમાં મળતા દેશી અને હાઇબ્રીડ એમ બંને પ્રકારના ટમેટા છોડ પર જ ઉગે છે પરંતુ બંનેને ઉગાડવાની રીત અલગ હોય છે. જો તમને આ બે ટમેટા વચ્ચેનું અંતર ન ખબર હોય તો ચાલો પહેલા તમને એ જણાવીએ.
1. હાઇબ્રિડ ટમેટા દેખાવમાં થોડા લાંબા હોય છે અને દેશી ટમેટા ગોળ હોય છે.
2. હાઈબ્રિડ ટામેટામાં સુગંધ અને સ્વાદ દેશી ટમેટાની સરખામણીમાં ઓછા હોય છે.
3. હાઈબ્રિડ ટમેટામાં અંદર ગર વધારે હોય છે જેના કારણે સલાડ અને ગ્રેવીમાં તેનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે.
4. જ્યારે દેશી ટામેટાની છાલ પાતળી હોય છે અને તેની અંદર રસ વધારે હોય છે.
5. દેશી ટમેટા ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે તેનો સ્વાદ થોડો ખાટો હોય છે. દાળ, ચટણી, રસમ જેવી વસ્તુઓ બનાવી હોય તો તેમાં દેશી ટામેટાનો ઉપયોગ ફાયદાકારક ગણાય છે
હાઈબ્રીડ ટમેટા અને દેશી ટામેટાના પોષકતત્વો
હાઇબ્રીડ ટમેટા વધારે પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે જેના કારણે તે ફોર્ટીફાઈડ હોય છે અને તેમાં પોષક તત્વો ઓછા હોય છે. હાઇબ્રીડ ટમેટામાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ ઓછા હોય છે પરંતુ તેમાં વિટામિન સી, પોટેશિયમ અને પોલેટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. હાઈબ્રીડ ટમેટામાં પણ લાયકોપીન નામનું એન્ટિઓક્સિડન્ટ હોય છે. જોકે હાઈબ્રીડ ટમેટાની ખેતી મોટા પ્રમાણમાં થતી હોય છે જેમાં કેમિકલ અને પેસ્ટીસાઈડનો ઉપયોગ પણ થયો હોય છે.
દેશી ટમેટાની વાત કરીએ તો તેમાં લાયકોપીન સાથે અન્ય અન્ટી ઓક્સીડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. દેશી ટમેટા વિટામિન એ, વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે. દેશી ટમેટામાં એન્ટી કેન્સર તત્વો પણ હોય છે. દેશી ટમેટા ઓર્ગેનિક રીતે અને પેસ્ટીસાઈડ વિના ઉગાડવામાં આવે છે.
હેલ્થ માટે કયા ટમેટા સારા ?
દેશી ટમેટા અને હાઇબ્રીડ ટામેટાની ખેતીની રીત જાણ્યા પછી તમે પણ જાતે નક્કી કરી શકો છો કે તમારે કયા ટમેટાનો ઉપયોગ કરવો. હેલ્થની દ્રષ્ટિએ જો તમે ઓર્ગેનિક અને પેસ્ટીસાઈડ વિનાની વસ્તુનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો તો દેશી ટમેટાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.. જોકે હાઈબ્રીડ ટમેટા પણ હેલ્થ માટે હાનિકારક નથી. ટૂંકમાં તમે તમારી જરૂરિયાત અનુસાર ટમેટાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)