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Tomato: હાઈબ્રીડ કે દેશી ? કયા ટમેટા ખાવા હેલ્થ માટે સારા, જાણો બંનેના સ્વાદ અને બનાવટમાં વચ્ચેના તફાવત વિશે

Tomato: માર્કેટમાં 2 પ્રકારના ટમેટા મળતાં હોય છે એક દેશી અને બીજા હાઈબ્રીડ. આજે તમને જણાવીએ આ બંને પ્રકારના ટમેટાના સ્વાદ અને બનાવટમાં શું ફરક હોય અને હેલ્થ માટે કયા પ્રકારના ટમેટા સારા ગણાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:15 PM IST
Tomato: હાઈબ્રીડ કે દેશી ? કયા ટમેટા ખાવા હેલ્થ માટે સારા, જાણો બંનેના સ્વાદ અને બનાવટમાં વચ્ચેના તફાવત વિશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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