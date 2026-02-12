Migraine and Headache: માથાના દુખાવા કરતાં કેવી રીતે અલગ હોય માઈગ્રેન, જાણો બંનેમાં શું છે તફાવત
Differance Between Migraine and Headache: માઈગ્રેન અને માથાના દુખાવામાં ઘણું અંતર હોય છે. ઘણા લોકો આ વાત વિશે નથી જાણતા. માઈગ્રેન અને માથાનો દુખાવો થવાના કારણો પણ અલગ અલગ હોય છે. આજે સમજીએ કે માઈગ્રેન અને માથાના દુખાવામાં શું અંતર હોય છે.
- સામાન્ય માથાનો દુખાવો થોડા કલાકમાં ઠીક થઈ જાય છે.
- માઈગ્રેનમાં ધીરે ધીરે દુખાવાની તીવ્રતા વધતી જાય છે.
- મહિનામાં 2 કે 3 વખતથી વધારે માથામાં દુખાવો થતો હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી
Differance Between Migraine and Headache: માથામાં દુખાવાની સમસ્યા કોઈપણ ઉંમરની વ્યક્તિને કોઈપણ સમયે થઈ શકે છે. માથું દુખવા પાછળ ઘણા કારણો હોય છે. ઘણીવાર ઊંઘ પુરી ન થાય ત્યારે માથું દુખતું હોય છે, ઘણીવાર થાકના કારણે માથું દુખે છે, ઘણીવાર સ્ટ્રેસના કારણે માથામાં દુખાવો થાય છે તો કેટલાક લોકોને ચા પીવા ન મળે તો માથું ભારે થઈ જાય છે. આ દુખાવો સામાન્ય દુખાવો હોય છે. પરંતુ વાત માઈગ્રેનની કરીએ તો માઈગ્રેનમાં પણ માથું દુખે છે પરંતુ તે સામાન્ય નથી હોતું. આ દુખાવાની તીવ્રતા વધારે હોય છે અને તેનો ઈલાજ તેમજ સારવાર પણ અલગ હોય છે. આજે જાણીએ સામાન્ય માથાના દુખાવામાં અને માઈગ્રેનમાં શું અંતર હોય છે.
સામાન્ય માથાનો દુખાવો
સામાન્ય માથાનો દુખાવો હોય તો થોડું માથું દુખે છે. આ દુખાવો એવો હોય છે જે આરામ કરવાથી દુર થઈ જાય છે. ઘણીવાર ગેસ કે અપચાના કારણે પણ માથામાં દુખાવો રહે છે. આ દુખાવો પણ થોડા સમયમાં મટવા લાગે છે. માથાના સામાન્ય દુખાવામાં થાક જેવું લાગે છે, આંખ ભારે લાગે છે અને ઘણીવાર ઊંઘ આવી જાય છે. ઊંઘ કર્યા પછી માથું મટી જાય છે. સામાન્ય માથાનો દુખાવો થોડા કલાકમાં ઠીક થઈ જાય છે. અથવા તો દવા લેવાથી મટી જાય છે. સામાન્ય માથાનો દુખાવો હોય તો આંખ સંબંધિત સમસ્યા નથી થતી. તેમાં અવાજ કે પ્રકાશથી પણ તકલીફ થતી નથી.
માઈગ્રેનમાં માથાનો દુખાવો
માઈગ્રેનમાં માથું દુખે ત્યારે તેની તીવ્રતા સામાન્ય માથાના દુખાવા કરતાં વધારે હોય છે. મોટાભાગે માઈગ્રેનમાં માથાનો એક તરફનો ભાગ દુખે છે. ઘણીવાર આ દુખાવો આંખની પાછળથી શરુ થાય છે અને કાનની પાછળના ભાગે અનુભવાય છે. આ દુખાવો એવો નથી હોતો કે આરામ કર્યા પછી મટી જાય. માઈગ્રેનમાં ધીરે ધીરે તીવ્રતા વધતી જાય છે. ઘણા દર્દીને માથામાં અટકી અટકીને દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. જેમકે માથામાં કંઈ ધડકી રહ્યું હોય. માઈગ્રેનનો દુખાવો એટલો વધારે હોય છે કે રોજના કામ પણ થઈ શકતા નથી. આ દુખાવો કલાકોથી 1, 2 દિવસ સુધી પણ રહી શકે છે. માઈગ્રેનમાં દુખાવાની સાથે ઉલટી થવી, અવાજથી સમસ્યા થવી, પ્રકાશના કારણે તકલીફ થવા જેવા લક્ષણો પણ જોવા મળે છે.
માથાનો દુખાવો થવાનું કારણ અને ઈલાજ
સામાન્ય માથાનો દુખાવો થવાનું કારણ સ્ટ્રેસ, અપુરતી ઊંઘ હોય શકે છે. ઘણીવાર ગેસના કારણે પણ માથું દુખતું હોય છે. આ સ્થિતિમાં પાણી પીવાથી, ઊંઘ કરવાથી કે દવા લેવાથી રાહત મળી જાય છે. આ સિવાય માથાનો દુખાવો ન થાય તે માટે પુરતી ઊંઘ કરવી, દિવસ દરમિયાન પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ. આહારમાં પણ એવી વસ્તુઓ ન ખાવી જે પચવામાં ભારે હોય.
માઈગ્રેનના કારણો અને ઈલાજ
જો માઈગ્રેનનો ઈલાજ યોગ્ય સમયે ન કરવામાં આવે તો સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે છે. માઈગ્રેન થવાના કારણોની વાત કરીએ તો માઈગ્રેનની સમસ્યા કેટલાક ખાસ કારણોથી વધી શકે છે. જેમકે માઈગ્રેનનો દુખાવો શરુ થવાનું કારણ તીવ્ર સુગંધ, લાઉડ મ્યુઝિક, દારુ, કૈફીન યુક્ત પીણા, સ્ટ્રેસ, ચોકલેટ જેવી વસ્તુઓ બની શકે છે. આ વસ્તુઓ માઈગ્રેનને ટ્રીગર કરે છે. માઈગ્રેનના ઈલાજની વાત કરીએ તો માઈગ્રેનમાં ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી દવા લેવી પડે છે. એવી દવાઓ હોય છે જે માઈગ્રેનના એટેકને રોકવામાં કે દુખાવાની તીવ્રતાને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
માથાના દુખાવાને ઈગ્નોર ન કરો
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સામાન્ય સ્થિતિમાં માથું દુખે અને મટી જાય તો તેને સામાન્ય ગણી શકાય. આ સિવાય મહિનામાં એક કે બે વખત માથું દુખે તો તેને પણ સામાન્ય કહી શકાય પરંતુ મહિનામાં 2 કે 3 વખતથી વધારે માથામાં દુખાવો થતો હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈ સારવાર લેવી જોઈએ. આ સિવાય જો માથામાં એક તરફ જ તીવ્ર દુખાવો થાય, સાથે ચક્કર આવે, ઉલટી થાય જેવા લક્ષણો જણાય તો માઈગ્રેન હોય શકે છે અને આ સ્થિતિમાં પણ ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
