Masala Tea: એલચી હોય કે આદુવાળી ચા, તેના ગુણ હોય છે અલગ અલગ, જાણો કયા મસાલાવાળી ચા કઈ તકલીફમાં પીવી
Different type of Tea And its Benefits: શિયાળામાં મોટાભાગના ઘરમાં અલગ અલગ મસાલા ઉમેરેલી ચા પીવાતી હોય છે. જો કે 99 ટકા લોકો જાણતા નથી હોતા કે કયા મસાલાવાળી ચા ક્યારે પીવી જોઈએ ? આજે તમને જણાવીએ 3 પ્રકારના મસાલાવાળી ચા વિશે અને તેનાથી થતા લાભ વિશે.
Different type of Tea And its Benefits: શિયાળાની સવારમાં ગરમાગરમ મસાલા ચા મળી જાય પછી જ દિવસની શરુઆત થાય છે. ગરમાગરમ મસાલા ચા પીધા પછી જ આળસ દુર થાય છે. ચા ના શોખીન લોકોને ચા માં અલગ અલગ મસાલા ઉમેરવા હોય છે. ચાની દરેક ચુસ્કીનો તેઓ સ્વાદ લેતા હોય છે. ઠંડીમાં ખાસ તો લવિંગ, આદુ અને એલચી જેવા મસાલાનો ઉપયોગ થતો હોય છે. પરંતુ જે લોકો આ મસાલા ઉમેરી ચા પીતા હોય છે તેમને પણ એ વાતની ખબર નથી હોતી કે કયો મસાલો ઉમેરેલી ચા ક્યારે પીવી.
ઓફિસનો થાક હોય, માથાનો દુખાવો હોય, શરદી હોય કે અન્ય કોઈપણ સમસ્યા લોકોના મનમાં સૌથી પહેલા ચા પીવાનો વિચાર આવે છે. ઊંઘ ઉડાડવા માટે પણ ચા પીવામાં આવે છે. સવારે નાસ્તાથી લઈ સાંજની ચા પણ ફિક્સ હોય છે. આદુ, લવિંગ અને એચલી ઉમેરેલી ચાના અલગ અલગ ફાયદા હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ તમારે કઈ ચા ક્યારે પીવી જોઈએ
આદુવાળી ચા
શિયાળામાં સવારે આદુ વાળી ચા પીવાથી શરીરમાં ગરમી આવે છે. આદુ વાળી ચા પીવાથી પાચન સુધરે છે. આદુવાળી ચા પીવાથી શરદી, ઉધરસ અને કફ જેવી તકલીફમાં આરામ મળે છે. આદુમાં સોજો ઘટાડે તેવા તત્વ હોય છે. આદુ ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે અને બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરે છે. માસિક સમયે થતા દુખાવામાં પણ આદુની ચા રાહત કરી શકે છે. આદુમાં એન્ટી ઈંફ્લેમેટરી અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ગુણ હોય છે જે સ્ટ્રેસ દુર કરે છે અને હાર્ટને હેલ્ધી રાખે છે.
લવિંગવાળી ચા ના ફાયદા
જો કોઈને ઉધરસ થઈ હોય, ઠંડી લાગતી હોય તો તેને લવિંગ વાળી ચા આપી શકો છો. આ ચા તેમને લાભ કરી શકે છે. લવિંગ વાળી ચા પીવાથી પાચન સુધરે છે. લવિંગ વાળી ચા પીવાથી ગળામાં દુખાવો થાય છે. તેનાથી મોંમાંથી આવતી વાત દુર થાય, દાંતનો દુખાવો મટે છે. આ ચા ઈમ્યૂનિટી વધારે છે, સોજો ઓછો કરે છે. લવિંગમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ, એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે જે શરીરને ઈંફેકશનથી બચાવે છે. લવિંગની ચા ગેસ, એસિડિટી અને અપચાની સ્થિતિમાં પીવાથી પેટ હળવું રહે છે.
એલચીવાળી ચા
લીલી એલચીવાળી ચા ગરમીના દિવસોમાં ફાયદો કરે છે. એલચીની તાસીર ઠંડી હોય છે શિયાળામાં જો એલચીવાળી ચા પીવી હોય તો ચા માં એલચી સાથે આદુ કે અન્ય મસાલા પણ ઉમેરવા જોઈએ. એલચીની ચા પાચન માટે સારી ગણાય છે. એલચીમાં ગેસ, એસિડિટી દુર કરનાર ગુણ હોય છે. એલચી શ્વાસની દુર્ગંધ દુર કરવામાં મદદ કરે છે. એલચી ગરમી અને પિત્ત દોષ જેમકે બળતરા, એસિડિટી ઓછી કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
