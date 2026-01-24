Prev
Roti: ડોક્ટર પાસેથી જાણો કયા લોટની રોટલી કઈ હેલ્થ પ્રોબ્લેમમાં ખાવી, કયા લોટની રોટલી હોય સૌથી વધુ હેલ્ધી ?

Roti And Its Nutrients: રોટલી આપણા આહારનો મહત્વનો ભાગ છે. જો તમે શરીરની જરૂરીયાત અને સમસ્યા અનુસાર યોગ્ય લોટની રોટલી ખાવાનું રાખો છો તો રોટલી શરીર માટે ઔષધી સમાન બની શકે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ અલગ અલગ અનાજના લોટના ફાયદા વિશે.  
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:49 PM IST

Roti And Its Nutrients: ભારતીય ભોજનમાં રોટલીનું મહત્વનું સ્થાન છે. ભારતમાં મોટાભાગના ઘરમાં દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત રોટલીનું સેવન કરવામાં આવે છે. રોટલી ફક્ત પેટ ભરવાની વસ્તુ નથી પરંતુ તે શરીરને પોષણ આપે છે અને શરીર માટે ઔષધી પણ બની શકે છે. આવું ત્યારે થાય જ્યારે તમે રોટલી તમારા શરીરની સમસ્યા અને તમારા શરીરની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ખાવાનું રાખો. રોટલી અલગ અલગ પ્રકારના અનાજના લોટમાંથી બનતી હોય છે. લોકો એ જાણકારી મેળવવા ઈચ્છતા હોય છે કે કયા અનાજની રોટલી ખાવાથી કેવા ફાયદા થાય છે ? ઘણા લોકો ઘઉંની રોટલીના ઓપ્શન શોધતા હોય છે. 

તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ અલગ અલગ અનાજના લોટની રોટલી અને તેના પોષક તત્વો વિશે. ઘઉંની રોટલી પણ શરીર માટે નુકસાનકારક નથી. સાથે જ અલગ અલગ પ્રકારના અનાજની રોટલી શરીરને કેવા ફાયદા કરે અને કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં કયા અનાજનું સેવન કરવું જોઈએ બધી જ જાણકારી આજે તમને આપીએ. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દરેક અનાજના ગુણ અને તેના ફાયદા ને ધ્યાનમાં રાખીને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દરેક અનાજ દરેક વ્યક્તિને ફાયદો કરે તેવું નથી. તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા લોટની રોટલી સૌથી વધુ હેલ્ધી હોય છે. 

રાગીના લોટની રોટલી 

રાગી હેલ્ધી અનાજ છે. રાગીના લોટમાં ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ખૂબ જ ઓછો હોય છે અને આ લોટ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. જે લોકોને વજન ઘટાડવું હોય, બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રાખવું હોય, હાડકા મજબૂત કરવા હોય, સારી ઊંઘ મેળવવી હોય તેમણે રાગીના લોટની રોટલી ખાવી જોઈએ. હાડકા સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય ત્યારે પણ રાગીના લોટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ સમસ્યામાં રાગીનો લોટ સૌથી ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. 

જુવારના લોટની રોટલી 

જુવારની રોટલીમાં કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ હોય છે. જુવારના લોટનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ પણ ઓછો હોય છે. જુવારની રોટલી પેટમાં ધીરે ધીરે પચે છે એટલે કે જુવારના લોટની રોટલી ખાધા પછી સુગર સ્પાઇક થતું નથી. જુવારનો લોટ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તેથી જુવારના લોટની રોટલી એવા લોકો માટે સારી સાબિત થાય છે જેમને ડાયાબિટીસ હોય અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય. 

બાજરાની રોટલી 

શિયાળામાં બાજરો સૌથી વધુ ખવાતું અનાજ છે. બાજરાની રોટલી ખાવાથી શરીરને અંદરથી ગરમ રાખવામાં મદદ મળે છે. બાજરો ફાઇબર સાથે આયરનથી પણ ભરપૂર હોય છે. પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ રહેતી હોય તેમના માટે બાજરાની રોટલી ઉત્તમ રહે છે. પરંતુ બાજરાની તાસીર ગરમ હોય છે તેથી અઠવાડિયામાં બે વખત જ તેનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ રહે છે. 

મકાઈના લોટની રોટલી 

મકાઈની રોટલી ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે.. પરંતુ તેમાં ફાસ્ટ રિલીઝ કાર્બ હોય છે. તેનો અર્થ છે કે મકાઈની રોટલી ખાધા પછી ડાયાબિટીસમાં દર્દીઓનું બ્લડ સુગર ઝડપથી વધી શકે છે. આ રોટલી પચવામાં પણ મુશ્કેલ હોય છે ઘણા લોકોને મકાઈની રોટલી ખાધા પછી ગેસ કે પેટ ભારે હોય તેવું લાગે છે. 

ઘઉંના લોટની રોટલી 

ઘઉંના લોટની રોટલીને લોકો ખરાબ ગણવા લાગ્યા છે પરંતુ હકીકતમાં ઘઉંના લોટની રોટલી ખરાબ નથી. જો તમે રિફાઇન્ડ ફ્લોરનો ઉપયોગ કરો તો તેનું ફાઇબર ઘટી જાય છે અને બ્લડ સુગર ઝડપથી વધી શકે છે. કારણ કે તેનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ બીજા બધા અનાજ કરતાં વધારે હોય છે.. પરંતુ જો તમે ઘઉંના લોટમાં સોયાબીનનો લોટ અથવા તો ચણાનો લોટ મિક્સ કરીને રોટલી બનાવો છો તો ઘઉંના લોટની રોટલી પણ હેલ્ધી ઓપ્શન સાબિત થાય છે. 

ચોખાના લોટની રોટલી 

ચોખાના લોટની રોટલીમાં ફાઇબર ખૂબ જ ઓછું હોય છે અને આ લોટનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ પણ વધારે હોય છે. ચોખાના લોટની રોટલી ખાધા પછી બ્લડ સુગર સ્પાઇક થઈ શકે છે અને આ રોટલી ખાધા પછી ભૂખ પણ ઝડપથી લાગે છે. તેથી જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય અથવા પીસીઓએસની સમસ્યા હોય તેમણે આ લોટની રોટલી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

