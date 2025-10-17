Diwali Safety Tips: ફટાકડા ફોડતા બાળક દાઝી જાય તો સૌથી પહેલા કરવા આ 3 કામ, સ્કિન પર ફોડલા નહીં પડે
First Aid for Burns: દિવાળીમાં બાળકો કે ઘરની કોઈપણ વ્યક્તિ ફટાકડા ફોડતી વખતે અજાણતા દાઝી જાય તો તેને ઘરે પ્રાથમિક સારવાર કઈ વસ્તુઓથી આપવી જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ. બળતરા શાંત કરવા માટે આ ઉપાયો મદદરુપ થશે.
First Aid for Burns: દિવાળીનો તહેવાર 20 ઓક્ટોબરના રોજ ધામધૂમથી ઉજવાશે. આ દિવસે ઘરમાં લક્ષ્મી પૂજા થાય છે અને રાત્રે ફટાકડા ફુટે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો ઉત્સાહમાં ફટાકડા ફોડતા હોય છે. દિવાળીના ઉત્સાહ અને આનંદમાં ઘણીવાર દુર્ઘટના પણ થઈ જાય છે. બાળક ફટાકડા ફોડતી વખતે દાઝી જાય છે. આવી ઘટના કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે બની શકે છે. દાઝી જવાની ઘટનામાં દર્દીને તુરંત ડોક્ટર પાસે લઈ જવી જોઈએ પરંતુ તે પહેલા ઘરે પ્રાથમિક સારવાર આપવી પણ જરૂરી હોય છે. જેથી બળતરા થોડી ઓછી થઈ શકે. આજે તમને ઘરે કેવી રીતે પ્રાથમિક સારવાર આપવી તે જણાવીએ.
દિવાળીમાં બાળકોની સાથે માતા-પિતાએ રહેવું જોઈએ જેથી તેને ફટાકડાથી કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય. તેમ છતાં જો ફટાકડાના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ જાય તો આ ઉપાય કરી શકાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સ્કિન બળી જાય તો આ ઉપાય તુરંત રાહત આપી શકે છે.
દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડતી વખતે આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડતી વખતે હંમેશા સતર્ક રહેવું જોઈએ. ફટાકડા સાવધાની પૂર્વક ફોડવા અને હાથમાં ફોડવાની ભુલ ન કરવી. જો ફટાકડાના કારણે દાઝી જવાય તો સ્કિન પર ઠંડુ પાણી રેડવું પણ તેના પર બરફ લગાડવાની ભુલ ન કરવી. જે જગ્યાએ ફટાકડાથી ઈજા થઈ હોય ત્યાં ઠંડુ પાણી રેડવું. બરફ લગાડવાથી બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ શકે છે.
એલોવેરા જેલ લગાડો
કોઈપણ કારણસર હાથ કે શરીરના કોઈપણ અંગ પર દાઝી જવાય તો ઘા પર એલોવેરા જેલ લગાડી શકો છો. સ્કિન સંબંધિત સમસ્યામાં એલોવેરા જેલ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. સ્કિન ફટાકડાના કારણે બળી જાય તો ઘા પર એલોવેરા જેલ લગાડી દેવું તેનાથી ફોડલા પણ નહીં પડે.
નાળિયેર તેલ
ફટાકડાના કારણે દાજી જવાય તો ઘા પર નાળિયેર તેલ લગાડવું પણ અસરદાર સાબિત થઈ શકે છે. નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરવાથી બળતરા પણ શાંત થશે.
દાઝ્યા પર ન લગાડો આ વસ્તુઓ
- દાઝ્યાના ઘા પર બરફ લગાડવો નહીં.
- દાઝી ગયા હોય તે જગ્યાએ ટુથપેસ્ટ પણ લગાડવી નહીં.
- દાઝી ગયાના ઘા પર હળદર પણ લગાડવી નહીં તેનાથી સંક્રમણ વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
