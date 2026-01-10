Meditation: લાઈફસ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરી રોજ 20 મિનિટ મેડિટેશન કરો, ગણતરીના દિવસોમાં થઈ જશે કાયાપલટ
Meditation Benefits: આજની વ્યસ્ત જીવનશૈલીમાં તણાવ વધારે રહે છે જેની અસર વ્યક્તિના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક સ્વાસ્થ પર પડે છે. પરંતુ જો તમે રોજ 20 મિનિટનો સમય કાઢી મેડિટેશન કરવાનું શરુ કરશો તો ખરાબ થતા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો જોવા મળશે.
Meditation Benefits: કરિયરમાં આગળ વધવાની સ્પર્ધામાં અને બધાથી આગળ નીકળવાની દોડમાં લોકોના જીવનની પાયાની જરૂરિયાતો પાછળ છુટી જાય છે. જેમકે હેલ્થી આહાર, માનસિક શાંતિ, સુખી પારિવારિક જીવન. આ બધી જ વસ્તુઓ વ્યક્તિની મહત્વની જરૂરિયાતો છે પરંતુ દોડધામના કારણે લોકો બીજી કોઈ વાત કરતો નહીં પરંતુ શારીરિક ફિટનેસ અને માનસિક શાંતિ પર પણ ધ્યાન આપી શકતા નથી.. આજના સમયમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન દેવું સૌથી જરૂરી છે. કારણ કે મનમાં વધેલી અશાંતિ ધીરે ધીરે તણાવ, અનિંદ્રા અને બેચનીનું રૂપ ધારણ કરે છે અને તેની અસર આખા શરીર પર પડે છે જેના કારણે વ્યક્તિ માનસિકની સાથે શારીરિક બીમારીનો ભોગ બની શકે છે.
માનસિક શાંતિ માટે મેડીટેશન સૌથી વધારે અસરકારક છે. એ વાત તમે પણ સાંભળી હશે કે ધ્યાન કરવાથી મન અને શરીરને ફાયદા થાય છે. પરંતુ ઘણા લોકો એવા પણ હશે જેમના મનમાં પ્રશ્ન હશે કે મેડીટેશન કરવાથી જીવનમાં સંતુલન અને માનસિક શાંતિ મેળવવામાં મદદ કેવી રીતે મળે છે ? તો ચાલો આજે સમજીએ મેડીટેશન કરવાથી મન અને શરીરને કેવી રીતે ફાયદા થાય છે ?
20 મિનિટનું મેડીટેશન
સૌથી પહેલા તો એ સમજવું જરૂરી છે કે મેડીટેશન એટલે ફક્ત આંખ બંધ કરીને એક જગ્યાએ બેસી રહેવું નહીં પરંતુ પોતાની અંદરની અસીમ ઉર્જા સાથે જોડાવું છે. દિવસમાં 20 મિનિટનું મેડીટેશન કરવાથી મન, મસ્તિષ્ક અને શરીરને ઊર્જા મળે છે અને સાથે જ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. આંખ બંધ કરીને સ્થિર મન સાથે બેસવાથી મેડીટેશનનો પ્રભાવ વધે છે. આયુર્વેદમાં ધ્યાનને તન અને મન સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. ધ્યાન તન અને મન બંનેને શાંત કરી પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વિજ્ઞાનની ભાષામાં મેડીટેશનને મસ્તિષ્કને રિ સ્ટાર્ટ કરવાનું બટન કહેવામાં આવે છે. તેનાથી ઓવર થીંકીંગ રોકવામાં મદદ મળે છે.
સ્ટ્રેસ ઘટે છે
ધ્યાન મન અને તન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. જો રોજ 20 મિનિટ ધ્યાન કરવામાં આવે તો સ્ટ્રેસ ઘટી જાય છે અને કોર્ટિસોલ જે તણાવ ઉત્પન્ન કરતા હોર્મોન છે તે શરીરમાં ઓછા બને છે. ધ્યાન કરવાથી હેપી હોર્મોનની વૃદ્ધિ થાય છે અને સારા વિચારો આવે છે સાથે જ વ્યક્તિ ખુશ રહેવા પર વધારે ફોકસ કરવા લાગે છે. ધ્યાન કરવાનો બીજો ફાયદો એ છે કે તેનાથી યાદશક્તિ મજબૂત થાય છે અને નાની ઉંમરમાં જ વસ્તુઓ ભૂલી જવાની જે સમસ્યા હોય છે તે દૂર થવા લાગે છે.
અનિંદ્રાથી રાહત મળે છે
રોજ 20 મિનિટ ધ્યાન કરવાથી ગાઢ અને સારી ઊંઘ આવે છે. આખો દિવસ સિસ્ટમ પર કામ કર્યા પછી રાત્રે સૂતી વખતે ફોન ચલાવવાની આદતથી ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે. જો તમે રોજ 20 મિનિટ ધ્યાન કરો છો તો ધ્યાનના કારણે શરીરમાં એવા હોર્મોન ઝડપથી બને છે જે ઊંઘ લાવવામાં મદદ કરે છે તેના કારણે રાત્રે ઊંઘ સારી આવે છે.
એન્ટી એજિંગ
ધ્યાન માત્ર માનસિક શાંતિ આપે છે અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે એવું નથી જો તમે સ્થિર મનથી રોજ 20 મિનિટ ધ્યાન કરો છો તો તેનાથી સ્કીનને પણ ફાયદા થાય છે. નિયમિત ધ્યાન કરવાથી ત્વચા પર વધતી ઉંમરની અસર ખૂબ જ મોડી દેખાય છે. એટલે કે તમે વધતી ઉંમરે પણ યુવાન દેખાવ છો. ધ્યાન કરવાથી ડેમેજ થયેલા સ્કીન સેલ્સ રીપેર થતા રહે છે જેના કારણે વધતી ઉંમરની અસર ત્વચા પર દેખાતી નથી.
