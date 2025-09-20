Prev
Yoga Benefits: સવારે કરી લો આ 3 પ્રાણાયામ, શરીરનો થાક અને સુસ્તી થઈ જશે દુર, આખો દિવસ રહેશો એનર્જેટિક

Pranayama For Energy: આખા દિવસની દોડધામ અને જવાબદારીઓના કારણે શરીરમાં થાક અને સુસ્તી વધી જાય છે. પરંતુ જો તમે સવારે આ 3 પ્રાણાયામ કરી લેશો તો આખો દિવસ એનર્જેટિક ફીલ કરશો. આ પ્રાણાયામ જાદુની જેમ અસર કરશે.

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:20 PM IST

Pranayama For Energy: આજના હરીફાઈના યુગમાં દરેક વ્યક્તિની એક સામાન્ય ફરિયાદ હોય છે જે છે થાક અને સ્ટ્રેસ. સવારે ઊંઘ કરીને જાગ્યા પછી પણ શારીરિક અને માનસિક સુસ્તી અને થાકનો અનુભવ સતત થાય છે. આ સ્થિતિને સુધારવામાં પ્રાણાયામ મદદ કરી શકે છે. દિવસની શરૂઆત જો તમે પ્રાણાયામથી કરો તો આખો દિવસ એનર્જેટિક રહી શકાય છે. યોગ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર માત્ર 10 થી 15 મિનિટ પ્રાણાયામ શરીરને ફિટ રાખવાની સાથે ડિટોક્ષ કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. 

આયુષ મંત્રાલયના રિપોર્ટ અનુસાર પ્રાણાયામ કરવાથી બ્લડ ફ્લો તેજ થાય છે અને તે થાકને પણ દૂર કરે છે. સાથે જ શરીરમાં એનર્જી ભરી દે છે. તો ચાલો તમને પણ એવા 3 સરળ પ્રાણાયામ વિશે જણાવીએ જેને સવારના સમયે કરવાથી શરીર એનર્જીથી છલોછલ થઈ જાય છે. 

કપાલભાતિ 

ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયે પાચન માટે કપાલભાતિને રામબાણ કહ્યું છે. કપાલભાતિ કરવાથી ફેંફસા સાફ થાય છે અને મસલ્સ એક્ટિવ થઈ જાય છે. આ પ્રાણાયામ આંતરડામાં બ્લડ ફ્લો વધારે છે અને ડાયજેસ્ટિવ એન્જાઈમને સુધારે છે. આ પ્રાણાયામ નિયમિત કરવાથી ગેસ, એસિડિટી, કબજિયાત અને અપચા જેવી સમસ્યાથી રાહત મળે છે. 

અનુલોમ વિલોમ 

આયુષ મંત્રાલય અનુસાર અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરવાથી શરીર અંદરથી ડિટોક્ષ થાય છે. આ પ્રાણાયામ મનને શાંત કરે છે અને સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઈટી ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર આ પ્રાણાયામ ઊંઘની ગુણવત્તા સુધારે છે અને કોન્સન્ટ્રેશન વધારવામાં મદદ કરે છે. રોજ 10 મિનિટ આ પ્રાણાયામ કરવાથી મૂડ સુધરે છે. 

ભસ્ત્રિકા 

આયુષ મંત્રાલય અનુસાર આ એક એવો અભ્યાસ છે જે શરીરની સફાઈ કરે છે. શરીરમાં જામેલા ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં આ પ્રાણાયામ મદદ કરે છે. નિયમિત આ પ્રાણાયામ કરવાથી શરીર તરોતાજા અને એનર્જેટિક રહે છે. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરવાથી શરીરના ત્રણેય દોષનું સંતુલન જાળવી રાખવામાં મદદ મળે છે. આ પ્રાણાયામ મગજને શાંત કરે છે અને શ્વાસને સુધારે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

