/Baby Snake Bite: શું સાપનું બચ્ચું કરડે તો ઝેર ચડે ? સાપના કણા ડંખ મારે તો શું કરવું અને શું ન કરવું જાણો

Baby Snake Bite: સાપના કણા દેખાવમાં ઝીણા હોય છે પણ તે ઝેરી હોય શકે છે અને તેના ડંખથી પણ શરીરમાં ઝેર ફેલાઈ શકે છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર સાપના કણાનું ઝેર પણ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. એટલે એવું માની ન લેવું કે ઝેર મોટા સાપમાં જ હોય. ઝેરી સાપના બચ્ચાંમાં પણ ઝેર હોય છે એટલે સાપનું કણું કરડે તો પણ મેડિકલ ઈમરજન્સી જ ગણાય છે.
ચોમાસા પછી ચારેતરફ ઘાસ ઉગી નીકળે છે. આ સમયે ઘાસમાં સાપ અને સાપના બચ્ચાં ફરતાં હોય તેની શક્યતા વધારે હોય છે. લીલોતરી હોય તે જગ્યાએ ખુલ્લા પગે ક્યારેય નીકળવું નહીં. કારણ કે સાપ તો તેની સાઈઝના કારણે દેખાય જાય છે પણ ઘાસમાં છુપાયેલા સાપના કણા ઘણીવાર દેખાતા નથી અને ડંખ મારી દે છે. તેમાં પણ કૈરત, રસેલ વાઈપર કે કોબ્રા સાપનું બચ્ચું હોય તો તે પણ મોટા સાપ જેટલું ઝેરી હોય છે.
સાપના બચ્ચાનું ઝેર
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના રિપોર્ટમાં પણ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે સાપના કણા કરડે તો પણ ઝેર ફેલાય શકે છે અને તેનાથી મોત પણ થઈ શકે છે. ઘણા લોકોના મનમાં ગેરસમજ હોય છે કે સાપમાં ઝેર મોટા થયા પછી આવે, નાના બચ્ચા ઝેરી ન હોય. પરંતુ આ ભુલ ભરેલી માન્યતા છે. સાપના બચ્ચા પણ ઝેરી હોય છે. તેથી સાપનું બચ્ચું કરડે તો પણ ડોક્ટરની મદદથી સારવાર અને જરૂરી ઈન્જેક્શન લેવા જોઈએ.
સાપના બચ્ચાંનું ઝેર કેવી રીતે ફેલાય ?
ઝેરી સાપના બચ્ચાં પણ ઝેરી જ હોય છે. વયસ્ક સાપ કરતાં પણ ખતરનાક સાપના કણા હોય છે. કારણ કે સાપના બચ્ચાં વધારે તેજ અને આક્રમક હોય છે. તે તુરંત ડંખ મારી દે છે. સાપના કણાનું ઝેર નબળા વ્યક્તિ, બાળકો અને વૃદ્ધો માટે ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. ઘણા લોકો સાપના કણાના ડંખને ગંભીરતાથી લેતા નથી પણ આવી ભુલ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે.
સાપના બચ્ચાંના ઝેરની અસર
સાપના બચ્ચાંએ ડંખ માર્યો હોય પછી તે જગ્યાએ દુખાવો થાય, સોજો આવી જાય. ડંખ પછી ઉલટી થાય તે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય તો તુરંત દર્દીનો હોસ્પિટલ લઈ જવા. આ સિવાય સાપ કરડ્યાના થોડા સમય પછી શરીરમાં નબળાઈ, લકવા જેવી સ્થિતિ કે ઊંઘ આવવા જેવો અનુભવ થવા લાગે છે. આ લક્ષણો દેખાય તો પણ તુરંત હોસ્પિટલ જવું.
સાપ કરડે પછી શું ન કરવું ?
આજે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સાપ કરડે તો તેનું ઝેર ઉતારવા માટે ઘરેલુ નુસખા અજમાવે છે. પરંતુ આવી ભુલ કરવી નહીં. સાપ કરડ્યો હોય તે ઝેરી છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં સમય બગાડવો નહીં. સાપ કરડે પછી ડંખ પાસે ચેકો મારવો, હર્બલ કાઢા પીવડાવવા, દૂધ પીવડાવવું, ઘી, મધ જેવી વસ્તુઓ આપવાથી ઝેરની અસર ઓછી થતી નથી. આવા ઉપાયોમાં સમય બગાડવો નહીં. એક વાત યાદ રાખવી કે કોઈપણ ઘરેલુ ઉપાય સાપના ઝેરને ફેલાતું રોકી ન શકે કે તેની અસરને ઓછી ન કરે. એટલે દર્દીને તુરંત નજીકની હોસ્પિટલ લઈ જઈ તેને એન્ટી સ્નેક વેનમ ઈન્જેકશન અપાવવું અને જરૂરી સારવાર લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)