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Baby Snake Bite: શું સાપનું બચ્ચું કરડે તો ઝેર ચડે ? સાપના કણા ડંખ મારે તો શું કરવું અને શું ન કરવું જાણો

Baby Snake Bite: ચોમાસામાં ઉગેલા ઘાસમાં સાપના કણા ફરતા હોય છે. સાપના કણા એટલે સાપના બચ્ચાં. સાપના બચ્ચાં પણ ડંખ મારી શકે છે. જો વોક કરતી વખતે સાપના કણા ડંખ મારે તો શું કરવું અને શું ન કરવું ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:23 PM IST
Baby Snake Bite: શું સાપનું બચ્ચું કરડે તો ઝેર ચડે ? સાપના કણા ડંખ મારે તો શું કરવું અને શું ન કરવું જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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શું સાપનું બચ્ચું કરડે તો ઝેર ચડે ? સાપના કણા ડંખ મારે તો શું કરવું અને શું ન કરવું?
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