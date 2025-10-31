Prev
What Happens to Old Kidney after Transplant: કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બાદ જૂની કિડનીનું શું કરે છે ડોક્ટર? હોશ ઉડાવી દેશે આ હકીકત

Kidney Transplant: દર્દીની જૂની, ક્ષતિગ્રસ્ત કિડનીનું શું થાય છે? આ પ્રશ્ન મોટાભાગના લોકો પૂછે છે. ચાલો સમજીએ કે જૂની કિડનીનું શું થાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:26 PM IST

Kidney Transplant Information: કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું કામ જોખમભર્યું હોય છે, પરંતુ તેનાથી લોકોનું જીવન બચી જાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની કિડનીઓ સારી રીતે કામ કરવાનું બંધ કરે છે અને ડાયલિસિસના સહારે પણ શરીરને યોગ્ય રીતે રાહત મળતી નથી, ત્યારે ડોક્ટર કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સલાહ આપે છે. તેવામાં મગજમાં તે સવાલ જરૂર થાય છે કે નવી કિડની તો શરીરમાં લાગી જાય છે, પરંતુ દર્દીની જૂની અને ખરાબ કિડનીનું શું થાય છે? આ સવાલ લોકોને વિચારતા કરી દે છે. આવો તમને જણાવીએ કે આખરે જૂની કિડનીનું શું કરવામાં આવે છે.

જૂની કિડનીનું શું થાય છે?
Nyulangone ના રિપોર્ટ અનુસાર મોટા ભાગના મામલામાં ડોક્ટર જૂની કિડનીઓને શરીરની અંદર છોડી દે છે. હકીકતમાં ખરાબ કિડની ભલે સારી રીતે કામ ન કરે, પરંતુ તે શરીરને નુકસાન પણ પહોંચાડતી નથી. તેવામાં સર્જરી દરમિયાન તેને કાઢવાની જરૂર હોતી નથી. મેડિકલ ભાષામાં તેને 'નોન-ફંક્શનલ કિડની' કહેવામાં આવે છે, જે શરીરની અંદર કોઈ મુશ્કેલી વગર રહી શકે છે. આ સિવાય તે સમયની સાથે નાની થતી જાય છે. લોકો હંમેશા વિચારે છે કે જૂની કિડનીને કાઢી નવી કિડની તે જગ્યાએ લગાવવામાં આવે છે, પરંતુ હકીકત તેનાથી અલગ છે. ડોક્ટર નવી કિડનીને પેટના નીચલા ભાગ એટલે કે નીચલા અબ્ડોમેનમાં લગાવે છે. અહીં બ્લડ સપ્લાય અને બ્લેડરથી કનેક્શન સરળતાથી કરી શકાય છે. તેનો મતલબ છે કે મોટા ભાગના દર્દીના શરીરમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બાદ ત્રણ કિડનીઓ હોય છે. બે જૂની અને એક નવી.

ક્યારે હટાવવામાં આવે છે કિડની?
જોકે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કિડની દૂર કરી શકાય છે, જેમ કે જો જૂની કિડની સતત ચેપગ્રસ્ત રહે છે. ઉપરાંત, જો કિડની ખૂબ મોટી થઈ ગઈ હોય અને પેટમાં સોજો કે દુખાવો થઈ રહ્યો હોય. જો કેન્સર જેવી કિડનીની બીમારી મળી આવે, તો તેને દૂર કરી શકાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ડોકટરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં અથવા તેની સાથે જૂની કિડની દૂર કરે છે. જોકે જૂની કિડની તેની જગ્યાએ રહે છે, નવી કિડની લોહી ફિલ્ટર કરવા, પેશાબ ઉત્પન્ન કરવા અને શરીરમાંથી ઝેર દૂર કરવા જેવા તમામ કાર્યો સંભાળે છે. જોકે જૂની કિડની તેની જગ્યાએ રહે છે, તે હવે આપણા જીવનમાં કોઈ ભૂમિકા ભજવતી નથી.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

