Hot Water: આ લોકોએ ખાલી પેટ ન પીવું ગરમ પાણી, ફાયદાને બદલે થવા લાગશે નુકસાન
Hot Water Side Effects: સવારે જાગીને ઘણા લોકો ખાલી પેટ ગરમ પાણી પીતા હોય છે. આ આદતને લોકો હેલ્ધી માને છે. પરંતુ સવારે ગરમ પાણી પીવું કેટલાક લોકોને નુકસાન પણ કરી શકે છે.
Hot Water Side Effects: ઘરના વડીલો થી લઈને હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ સવારે ખાલી પેટ હુંફાળુ ગરમ પાણી પીવાની સલાહ આપતા હોય છે. સવારે હુંફાળું પાણી પીવાથી ડાઇઝેશન સુધરે છે શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર નીકળે છે અને મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે. ગરમ પાણી પીવાથી ફાયદા તો ઘણા થાય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક લોકોએ સવારે ગરમ પાણી પીવાનું ટાળવું પણ જોઈએ ? ગરમ પાણી પીવાની આદત દરેક વ્યક્તિ માટે સારી નથી. કેટલાક લોકોને હુંફાળું પાણી નુકસાન પણ કરી શકે છે. જો તમે પણ આવા લોકોમાંથી એક છો અને રોજ સવારે ગરમ પાણી પીવો છો તો તમારે આ વાત જાણવી જોઈએ.
એસીડીટી
જો તમને પેટમાં બળતરા એસીડીટી કે ગેસની સમસ્યા રહેતી હોય તો તમારે સવારે હૂંફાળું પાણી ન પીવું. સવારે ગરમ પાણી પીવાથી પેટની ગરમી અને એસિડ એક્ટિવ થઈ જાય છે તેના કારણે ખાટા ઓડકાર, છાતીમાં બળતરા, ઉલટી જેવી સમસ્યા વધી શકે છે. આવા લોકોએ નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચરમાં હોય તે પાણી પીવું જોઈએ તેનાથી ડાયજેશન પર પ્રેશર પડતું નથી અને પેટને પણ રાહત મળે છે.
લો બીપી
જે લોકોને લો બીપીની પરેશાની હોય તેમણે પણ સવારે ગરમ પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ગરમ પાણી શરીરની નસોમાં ફેલાય છે જેના કારણે બ્લડ પ્રેશર નીચે આવી શકે છે અચાનક બીપી લો થઈ જવાથી ચક્કર આવવા, નબળાઈ, અચાનક બેભાન અવસ્થા જેવી તકલીફ થઈ શકે છે.
લીવર કે કિડની સંબંધિત સમસ્યા
લીવર અને કિડની શરીરમાં ફિલ્ટરની જેમ કામ કરે છે સવારે વધારે પડતું ગરમ પાણી પીવાથી આ અંગો પર દબાવ પડી શકે છે. ખાસ કરીને ફેટી લીવર, કિડની સ્ટોન કે અન્ય બીમારીઓ હોય તેવા લોકોએ ગરમ પાણી પીવાથી બચવું જોઈએ. સવારે ખાલી પેટ ગરમ પાણી પીવાથી ઇલેક્ટ્રોલાઈટનું બેલેન્સ બગડી શકે છે અને ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
