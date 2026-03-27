Cucumber: આ 2 વસ્તુ સાથે ક્યારેય ન ખવાય કાકડી, મોટાભાગના લોકો રોજ કરે આ રીતે કાકડી ખાવાની ભુલ
Cucumber Side Effects: ઉનાળામાં કાકડી ખાવી જ જોઈએ. કારણ કે કાકડી ઉનાળાના સુપરફુડ્સમાંથી એક છે. પણ જો તમે કાકડી આ બે વસ્તુઓ સાથે ખાશો તો તે શરીર માટે હાનિકારક સાબિત થશે. જાણકારીના અભાવના કારણે મોટાભાગના લોકો આ ભુલ કરતાં હોય છે.
- ઉનાળામાં કાકડી ખાવાના ફાયદા.
- દહીં અને કાકડી ખાવાથી થતી સમસ્યા
- કાકડી ટમેટાનું સલાડ કરશે નુકસાન.
Trending Photos
Cucumber Side Effects: ઉનાળામાં દિવસેને દિવસે વધતી ગરમી શરીરને થકાવી નાખે છે. ઉનાળામાં શરીરને હાઇડ્રેટ અને ફ્રેશ રાખવા માટે એવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ જે પાણીથી ભરપૂર હોય. ઉનાળામાં ખાવાના કેટલાક સુપરફૂડ્સમાંથી એક કાકડી પણ છે. ઉનાળામાં કાકડી ડાયટમાં સામેલ કરવી જોઈએ તેનાથી શરીરને ઠંડક મળે છે અને એનર્જી પણ વધે. પણ ઉનાળામાં કાકડી ખાતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે તેને 2 વસ્તુ સાથે ક્યારેય નખાવી. શરીરને ફાયદો કરતી કાકડી આ 2 વસ્તુ સાથે ખાવામાં આવે તો નુકસાન કરવા લાગે છે.
ઉનાળામાં કાકડી ખાવાના ફાયદા
1. કાકડી ઉનાળાનું સુપરફૂડ છે. જો તમે ઉનાળાના સમયમાં રોજ કાકડી ખાવ છો તો તેનાથી શરીર હાઇડ્રેટ રહે છે કારણ કે કાકડીમાં 95% પાણી હોય છે.
2. ઉનાળામાં કાકડી ખાવાથી સ્કિન પણ બેદાગ અને સુંદર રહે છે. કાકડીમાં રહેલું વિટામીન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ સ્કિનને ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરે છે. રોજ કાકડી ખાવાથી સ્કિનમાં નેચરલ મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે અને સન બર્નથી બચાવમાં મદદ મળે છે.
3. ઉનાળામાં ઝડપથી વજન ઘટાડવું હોય તો કાકડીને સલાડ તરીકે ખાવાનું શરૂ કરો. કાકડી લો કેલરી ફૂડ છે તેને ખાવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે અને શરીરને જરૂરી ફાયબર પણ મળે છે.
4. કાકડીમાં 95 ટકા પાણી હોય છે ઉનાળા દરમિયાન કાકડી ખાવાથી શરીરનું તાપમાન સંતુલિત રાખવામાં મદદ મળે છે અને શરીર અંદરથી ઠંડુ રહે છે. જેના કારણે લુ થી બચવામાં મદદ મળે છે.
5. કાકડી ખાવાથી શરીરમાં જામેલા ટોક્સિન કુદરતી રીતે બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે. કાકડીમાં પોષક તત્વો કિડની અને હેલ્ધી રાખે છે અને હાનિકારક તત્વો બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે.
કાકડી ખાવાથી આ બધા ફાયદા ત્યારે થશે જ્યારે તમે કાકડીને સાચી રીતે ખાશો. મોટાભાગના લોકો કાકડી ખાવામાં બે મોટી ભૂલ કરતા હોય છે. કાકડીને દહીં અને ટામેટા સાથે ખાવાની ભૂલ. ઉનાળામાં જો તમે કાકડીને ટમેટા કે દહીં સાથે ખાશો તો તેનાથી નુકસાન થશે.
દહીં અને કાકડી ખાવાથી થતી સમસ્યા
ઘણા ઘરોમાં ઉનાળામાં દહીં કાકડી બને છે. જેને કાકડીનું રાયતું પણ કહેવાય છે. જેમાં કાકડીને દહીંમાં મિક્સ કરી તેમાં ખાંડ અને અન્ય મસાલા ઉમેરી ખાવામાં આવે છે. પરંતુ કાકડી અને દહીંને મિક્સ કરીને ખાવું નહીં. દહીં અને કાકડી એક સાથે ખાવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે તેનાથી ગેસ અને પેટ ફુલવા જેવી તકલીફ થાય છે. આયુર્વેદમાં કાકડી અને દહીંને વિરુદ્ધ આહાર ગણવામાં આવે છે.
કાકડી અને ટમેટા
99% લોકો સલાડમાં કાકડી અને ટમેટા મિક્સ કરીને ખાતા હશે પરંતુ આયુર્વેદમાં ટમેટા અને કાકડીને પણ વિરુદ્ધ આહાર ગણવામાં આવે છે. આયુર્વેદ અનુસાર કાકડી અને ટમેટાના ગુણ અલગ હોય છે તેને એક સાથે ખાવાથી પાચનતંત્ર પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. આવું એટલા માટે કે ટમેટા અને કાકડીને પચવામાં અલગ અલગ સમય લાગે છે કાકડી ધીરે પચે છે જ્યારે ટમેટા જલ્દી પછી જાય છે જો તમે કાકડી અને ટમેટા એક સાથે ખાવ છો તો પેટમાં એસિડિક સંતુલન બગડી જાય છે જેના કારણે પેટમાં દુખાવો કે એસિડિટી વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે