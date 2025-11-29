Health Tips: કિડનીની તકલીફવાળાને નુકસાન કરે આ લીલા શાક, ખાવાથી શરીરની અંદર સડવા લાગે કિડની
Food That Damage Kidney: કિડનીની સમસ્યા જેમને હોય તેમના માટે કેટલાક લીલા શાક નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ લીલા શાકભાજી એવા હોય છે જેને ખાવાથી કિડની સ્ટોનથી લઈ કિડની ડેમેજ થવાનું જોખમ વધી શકે છે. આ 3 શાક કયા છે ચાલો તમને આજે જણાવીએ.
Food That Damage Kidney: લીલા શાકભાજી હેલ્થ માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. લીલા શાકભાજીમાંથી વિટામીન, મિનરલ્સ મળે છે જે શરીરને ઘણી બધી બીમારીઓથી બચાવી શકે છે. લીલા શાકનું સેવન કરવાથી વજન ઓછું થાય છે સાથે જ શરીરને જરૂરી પોષક તત્વ પણ મળે છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિને કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તો તેના માટે કેટલાક લીલા શાકભાજી હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. કેટલાક શાકભાજી એવા છે જે કિડની અને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
કેટલાક લીલા શાકભાજી કાચા ખાવા પણ હાનિકારક સાબિત થાય છે. કારણ કે આવા શાકભાજીમાં બેક્ટેરિયા અને તેના ઈંડા હોઈ શકે છે. બેક્ટેરિયાના ઈંડા જો શરીરમાં જાય તો રક્તના માધ્યમથી મગજ સુધી પહોંચી શકે છે. આ જીવાત કિડની સહિતના અંગોને નુકસાન પણ કરી શકે છે.
પાલક
પાલક સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે પરંતુ પાલકને ક્યારેય કાચી ખાવી નહીં. પાલકમાં ઓક્સલેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે કિડનીમાં પથરી થવાનું જોખમ વધારે છે. પાલકને ખાતા પહેલા હંમેશા તેને સારી રીતે સાફ કરી પાણીમાં બાફીને જ ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ.
કોબી
કોબીની અંદર ટેપ વોર્મ હોઈ શકે છે. ટેપવોર્મ અને તેના ઈંડા એવા હોય છે જે નરી આંખે દેખાતા નથી. પરંતુ તે પેટમાં જાય તો ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ટેપવોર્મ જો લોહીમાં પહોંચી જાય તો ગંભીર બીમારીનું કારણ પણ બની શકે છે. કોબીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા પણ તેને સારી રીતે સાફ કરી, પકાવીને જ ખાવી.
કેપ્સિકમ
કેપ્સિકમ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. કેપ્સીકમનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તેની ઉપરનો ભાગ અને બી સંપૂર્ણપણે કાઢી નાખવા જોઈએ. ત્યાર પછી ગરમ પાણીમાં શિમલા મિર્ચને સાફ કરીને જ ઉપયોગમાં લેવી. કેપ્સીકમમાં પણ ટેપવોર્મના ઈંડા હોઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
