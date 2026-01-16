Winter: કડકડતી ઠંડી પડતી હોય ત્યારે ન ખાવી આ 5 વસ્તુઓ, શરીરમાં જઈ ઝેર જેવી અસર કરશે
Foods to Avoid in Winter: આયુર્વેદ અનુસાર કેટલીક ખાસ ફુડ આઈટમ્સ છે જેને સામાન્ય દિવસોમાં ખાઈ શકાય છે પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં આ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરની અંદર ટોક્સિન બનવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઠંડી પડતી હોય ત્યારે કઈ વસ્તુઓ ન ખાવી.
Foods to Avoid in Winter: શિયાળો શરૂ થાય એટલે અલગ અલગ પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ વધવા લાગે છે. જેમકે ઘણા લોકોનું પેટ ભારી થઈ જાય છે, ઘણા લોકોને સાંધાના દુખાવા વધી જાય છે, કેટલાક લોકોને વારંવાર શરદી-ઉધરસ થાય છે. તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેમનું વજન આ સમય દરમિયાન વધતું હોય છે. જાન્યુઆરી મહિનો શરૂ થાય એટલે કડકડતી ઠંડી પણ પડવા લાગે છે. ઘણી જગ્યાએ તો તાપમાન ચારથી પાંચ ડિગ્રીએ પહોંચી જતું હોય છે. જ્યારે ઠંડી વધી જાય છે ત્યારે શરીરની જઠરાગ્ની અલગ રીતે કામ કરતી હોય છે. તેવામાં જો ખાવા પીવાની આદતોમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો શરીરમાં અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યાઓ થાય છે. એટલે કે શિયાળા દરમિયાન થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનું કારણ ખોટો આહાર હોય છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે જે સામાન્ય દિવસોમાં ખાવાથી શરીરને ફાયદો કરે છે. પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં આ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરમાં ટોક્સિન વધારે બને છે. તો ચાલો તમને એ પાંચ વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે શરીરમાં કફ વધારે છે પાચન શક્તિને ખરાબ કરે છે અને શરીરમાં ટોક્સિન ઉત્પન્ન કરી શકે છે.
દહીં ખાવાનું ટાળો
સામાન્ય દિવસોમાં દહીં ખાવું હેલ્ધી ગણાય છે પરંતુ શિયાળામાં દહીં ખાવાથી કફ ઝડપથી વધે છે. ઠંડી હોય ત્યારે દહીં ખાવાથી સાઇનસ, સાંધાના દુખાવા, ઉધરસ, પેટમાં ભારેપણાની તકલીફ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને રાત્રે દહીં ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. જો દહીં ખાવું હોય તો બપોરના સમયે તડકો હોય ત્યાં સુધીમાં જ ખાવું અને ઓછી માત્રામાં ખાવું.
કાકડી ખાવાનું ટાળો
કાકડી કુલીંગ નેચરની હોય છે. કાકડી ખાવાથી શરીર હાઇડ્રેટ રહે છે તે વાત સાચી છે. પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં કાકડી ખાવાથી ડાયજેસ્ટિવ ફાયર વિક પડી જાય છે. તેના કારણે ગેસ, બ્લોટીંગ થઈ શકે છે. તેથી શિયાળામાં સલાડમાં કાકડીનું સેવન કરવાનું ટાળવું જોઈએ
સ્પ્રાઉટ ન ખાવા
ફણગાવેલા કઠોળ હેલ્ધી છે તે વાતમાં શંકા નથી પરંતુ શિયાળામાં કઠોળ ખાવાથી વાત દોષ વધી શકે છે. કાચા કઠોળ ગેસ બનાવતા ફૂડમાં આવે છે. ઠંડીની ઋતુમાં વૃદ્ધ લોકોએ, નબળું પાચન હોય તેવા લોકોએ, સાંધાની સમસ્યા હોય તેવા લોકોએ ફણગાવેલા કઠોળ ખાવા નહીં.
કેળા
કેળા ઠંડી તાસીરનું ફળ છે. કેળાને કફ બનાવનાર ફળ પણ કહેવામાં આવે છે. શિયાળામાં કેળા ખાવાથી ડાઇઝેશન સ્લો થાય છે અને સાઇનસ તેમજ કફ વધી શકે છે. કેળાનું સેવન શિયાળામાં કરવાથી વજન વધી શકે છે. તેથી ઠંડીની ઋતુમાં કેળા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
પનીર
પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ પનીર હોય છે પરંતુ પનીર પચવામાં ભારે હોય છે ઠંડી વધારે હોય ત્યારે રાતના સમયે પનીર ખાવાથી ડાઇજેશન બગડી શકે છે. રાત્રે પનીર ખાવાથી ગેસ, એસીડીટી, સુસ્તી, વજન વધવું જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. તેથી શક્ય હોય તો શિયાળામાં પનીરનું સેવન કરવાનું ટાળવું.
