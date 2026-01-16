Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Winter: કડકડતી ઠંડી પડતી હોય ત્યારે ન ખાવી આ 5 વસ્તુઓ, શરીરમાં જઈ ઝેર જેવી અસર કરશે

Foods to Avoid in Winter: આયુર્વેદ અનુસાર કેટલીક ખાસ ફુડ આઈટમ્સ છે જેને સામાન્ય દિવસોમાં ખાઈ શકાય છે પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં આ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરની અંદર ટોક્સિન બનવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઠંડી પડતી હોય ત્યારે કઈ વસ્તુઓ ન ખાવી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:15 AM IST

Trending Photos

Winter: કડકડતી ઠંડી પડતી હોય ત્યારે ન ખાવી આ 5 વસ્તુઓ, શરીરમાં જઈ ઝેર જેવી અસર કરશે

Foods to Avoid in Winter: શિયાળો શરૂ થાય એટલે અલગ અલગ પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ વધવા લાગે છે. જેમકે ઘણા લોકોનું પેટ ભારી થઈ જાય છે, ઘણા લોકોને સાંધાના દુખાવા વધી જાય છે, કેટલાક લોકોને વારંવાર શરદી-ઉધરસ થાય છે. તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેમનું વજન આ સમય દરમિયાન વધતું હોય છે. જાન્યુઆરી મહિનો શરૂ થાય એટલે કડકડતી ઠંડી પણ પડવા લાગે છે. ઘણી જગ્યાએ તો તાપમાન ચારથી પાંચ ડિગ્રીએ પહોંચી જતું હોય છે. જ્યારે ઠંડી વધી જાય છે ત્યારે શરીરની જઠરાગ્ની અલગ રીતે કામ કરતી હોય છે. તેવામાં જો ખાવા પીવાની આદતોમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો શરીરમાં અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યાઓ થાય છે. એટલે કે શિયાળા દરમિયાન થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનું કારણ ખોટો આહાર હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે જે સામાન્ય દિવસોમાં ખાવાથી શરીરને ફાયદો કરે છે. પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં આ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરમાં ટોક્સિન વધારે બને છે. તો ચાલો તમને એ પાંચ વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે શરીરમાં કફ વધારે છે પાચન શક્તિને ખરાબ કરે છે અને શરીરમાં ટોક્સિન ઉત્પન્ન કરી શકે છે. 

દહીં ખાવાનું ટાળો 

સામાન્ય દિવસોમાં દહીં ખાવું હેલ્ધી ગણાય છે પરંતુ શિયાળામાં દહીં ખાવાથી કફ ઝડપથી વધે છે. ઠંડી હોય ત્યારે દહીં ખાવાથી સાઇનસ, સાંધાના દુખાવા, ઉધરસ, પેટમાં ભારેપણાની તકલીફ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને રાત્રે દહીં ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. જો દહીં ખાવું હોય તો બપોરના સમયે તડકો હોય ત્યાં સુધીમાં જ ખાવું અને ઓછી માત્રામાં ખાવું. 

કાકડી ખાવાનું ટાળો 

કાકડી કુલીંગ નેચરની હોય છે. કાકડી ખાવાથી શરીર હાઇડ્રેટ રહે છે તે વાત સાચી છે. પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં કાકડી ખાવાથી ડાયજેસ્ટિવ ફાયર વિક પડી જાય છે. તેના કારણે ગેસ, બ્લોટીંગ થઈ શકે છે. તેથી શિયાળામાં સલાડમાં કાકડીનું સેવન કરવાનું ટાળવું જોઈએ 

સ્પ્રાઉટ ન ખાવા 

ફણગાવેલા કઠોળ હેલ્ધી છે તે વાતમાં શંકા નથી પરંતુ શિયાળામાં કઠોળ ખાવાથી વાત દોષ વધી શકે છે. કાચા કઠોળ ગેસ બનાવતા ફૂડમાં આવે છે. ઠંડીની ઋતુમાં વૃદ્ધ લોકોએ, નબળું પાચન હોય તેવા લોકોએ, સાંધાની સમસ્યા હોય તેવા લોકોએ ફણગાવેલા કઠોળ ખાવા નહીં. 

કેળા 

કેળા ઠંડી તાસીરનું ફળ છે. કેળાને કફ બનાવનાર ફળ પણ કહેવામાં આવે છે. શિયાળામાં કેળા ખાવાથી ડાઇઝેશન સ્લો થાય છે અને સાઇનસ તેમજ કફ વધી શકે છે. કેળાનું સેવન શિયાળામાં કરવાથી વજન વધી શકે છે. તેથી ઠંડીની ઋતુમાં કેળા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. 

પનીર 

પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ પનીર હોય છે પરંતુ પનીર પચવામાં ભારે હોય છે ઠંડી વધારે હોય ત્યારે રાતના સમયે પનીર ખાવાથી ડાઇજેશન બગડી શકે છે. રાત્રે પનીર ખાવાથી ગેસ, એસીડીટી, સુસ્તી, વજન વધવું જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. તેથી શક્ય હોય તો શિયાળામાં પનીરનું સેવન કરવાનું ટાળવું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
WinterColdHealth TIPShealthy dietશિયાળોફુડ હેબિટ

Trending news