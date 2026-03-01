Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Wheat Flour Roti: આ 5 રોગમાં ન ખાવી ઘઉંના લોટની રોટલી, ઘઉંનો લોટ વધારી શકે શરીરની સમસ્યા

Wheat Flour Roti: ઘઉંના લોટની રોટલી ખાવી કે ન ખાવી તેને લઈને ચર્ચાઓ અવારનવાર થતી હોય છે. તો તમને જણાવી દઈએ કે પોષકતત્વોથી ભરપુર ઘઉંના લોટની રોટલી દરેક વ્યક્તિ ખાઈ શકે છે. તેનાથી નુકસાન થતું નથી. બસ ઘઉંના લોટની રોટલી 5 રોગ હોય તેમણે ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. કારણ કે આ 5 રોગમાં ઘઉંના લોટની રોટલી તકલીફ વધારી શકે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 01, 2026, 02:14 PM IST
  •  ઘઉં કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, ફાઈબર સહિતના પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે.
  • ઘઉંના લોટની રોટલી 5 રોગ હોય તેમણે ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
  • આ 5 રોગમાં ઘઉંના લોટની રોટલી તકલીફ વધારી શકે છે.

Wheat Flour Roti: વર્ષોથી આપણા આહારમાં રોટલીને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. આહારનો મહત્વનો ભાગ રોટલી છે અને રોજ ખવાતી રોટલી ઘઉંના લોટની જ હોય છે. દરેક ઘરમાં ઘઉંના લોટનો જ ઉપયોગ રોટલી, પરોઠા, ભાખરી બનાવવા માટે થાય છે. જો કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઘઉંના લોટની રોટલીને લઈને ચર્ચા થતી હોય છે કે ઘઉંની રોટલી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ વાત દરેક વ્યક્તિ માટે નથી. 

સ્વસ્થ વ્યક્તિ ઘઉંના લોટની રોટલી ખાય જ શકે છે અને ખાવી પણ જોઈએ. કારણ કે ઘઉં કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, ફાઈબર સહિતના પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. ઘઉંની રોટલી ખાવાનું એવા લોકોએ ટાળવું જોઈએ જેમને આ 5 રોગ કે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા હોય. આ 5 તકલીફોમાં ઘઉંના લોટની રોટલી ખાવાનું ટાળવું. કારણ કે આ રોગમાં ઘઉં ખાવાથી કેટલીક સમસ્યા વધી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કોણે ઘઉંની રોટલી ન ખાવી.

આ 5 રોગમાં ન ખાવી ઘઉંના લોટની રોટલી

ડાયાબિટીસ

ડાયાબિટીસ હોય તેમણે ઘઉંના લોટની રોટલી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. તેનું કારણ છે કે ઘઉંમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. કાર્બ્સ શરીરમાં જઈ ગ્લુકોઝમાં બદલી જાય છે. જેના કારણે ઘઉંના લોટની રોટલી ખાવાથી બ્લડ શુગર લેવલ ઝડપથી વધે જે ડાયાબિટીસના રોગીઓ માટે સારું નથી. એટલા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે કે ડાયાબિટીસ હોય તેમણે ઘઉંને બદલે જુવાર, બાજરો, રોગી સહિતના અનાજની રોટલી ખાવી જોઈએ. 

સ્થૂળતા

જે લોકો સ્થૂળતાના શિકાર હોય તેમણે પણ ઘઉં ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. અતિશય વધારે વજન એટલે કે ઓબેસિટીમાં પણ ઘઉંના લોટની રોટલી ખાવાથી વજનમાં વધારો થઈ શકે છે. તેનું કારણ પણ કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ગ્લુટન હોય છે. ઘઉંમાં આ બંને તત્વો વધારે હોય છે જેના કારણે વજનમાં વધારો થાય છે જે સ્થૂળ લોકો માટે હાનિકારક છે. 

આંતરડા સંબંધિત રોગ

જે લોકોને આંતરડા સંબંધિત રોગ કે ઈરિટેબલ બાઉલ સિંડ્રોમ હોય તેમણે પણ ઘઉંના લોટની રોટલી ખાવાનું ટાળવું. ઘઉંની રોટલી ખાવાથી ગેસ, પેટમાં દુખાવો, કબજિયાત જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. તેથી આંતરડા સંબંધિત સમસ્યા હોય તો ઘઉંના લોટની રોટલી ન ખાવી અથવા ઓછી ખાવી.

સીલિએક રોગ

સીલિએક રોગ એક ઓટોઈમ્યૂન ડિસઓર્ડર છે. આ રોગ હોય તો શરીર ગ્લુટન પચાવી શકતું નથી. આ રોગમાં જો ઘઉં ખાવામાં આવે તો નાના આંતરડાને નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી સીલિએક રોગ હોય તેમણે પણ ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ આહારમાં ન કરવો જોઈએ. 

ગ્લુટન એલર્જી

ઘઉંમાં ગ્લુટન વધારે માત્રામાં હોય છે. જે લોકોને ગ્લુટનથી એલર્જી હોય તેઓ ઘઉં ખાય તો શરીરમાં રિએકશન જોવા મળે છે. ગ્લુટન એલર્જીના કારણે શરીર પર લાલ નિશાન, ખંજવાળ, શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. રોટલી ખાધા પછી આવી સમસ્યા થાય તો એલર્જી માટે ટેસ્ટ કરાવી શકાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
