Morning Food Habits: હેલ્ધી છે પણ સવારે ખાલી પેટ આ વસ્તુઓ ખાવી નહીં, જાણો આ વસ્તુઓ ખાતા પહેલા શું ખાવું ?
Morning Food Habits: સવારે ખાલી પેટ શું ખાવું અને શું ન ખાવું તે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. કારણ કે કેટલીક હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ સવારે ખાલી પેટ ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થાય છે. અને આ નુકસાન એવા હશે જેનો અનુભવ તુરંત થશે.
Morning Food Habits: સવારે જાગીને શું ખાવું અને શું ન ખાવું તે વાત જાણવી જરૂરી છે. સવારનો સમય સૌથી ખાસ હોય છે. તેનું કારણ છે કે રાત્રે સૂતા પછી સવારે જાગીએ ત્યારે આપણા શરીરનો ઉપવાસ તૂટે છે. આ સમયે શરીરમાં કઈ વસ્તુઓ જવી જોઈએ અને કઈ વસ્તુઓ ટાળવી જોઈએ તે જાણવું જરૂરી છે. કારણ કે આ સમયે પેટ અને પાચનતંત્ર અત્યંત સંવેદનશીલ હોય છે. તેને એક્ટિવ થવા માટે પોષણની જરૂર હોય છે. જે ધીરે ધીરે ઉર્જા આપે અને મેટાબોલિઝમને પણ યોગ્ય રીતે એક્ટિવ કરે.
જો સવારના સમયે જ અયોગ્ય વસ્તુ ખાઈ લેવામાં આવે તો તેનાથી મેટાબોલિઝમ બગડે છે, પાચન પણ ખરાબ થાય છે. અને આખો દિવસ બેચેની રહે છે. શરીરમાં થતી મોટાભાગની સમસ્યાઓ આ ભૂલના કારણે થતી હોય છે. જો આ એક વસ્તુને સમજી લેવામાં આવે તો શરીરને મોટાભાગની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.
સવારના સમયે ઉતાવળમાં ઘણા લોકો એવી વસ્તુઓ ખાઈ લેતા હોય છે જે હેલ્થી તો છે પરંતુ ખાલી પેટ ખાવા માટે બનેલી નથી. આજે તમને આવી જ વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ. આ વસ્તુઓ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે તે વાતમાં કોઈ શંકા નથી પરંતુ જો સવારે તમે ખાલી પેટ આ વસ્તુ ખાશો તો તે શરીર માટે હાનિકારક સાબિત થશે તે વાત પણ સો ટકા છે. આ વસ્તુઓ ખાલી પેટ ખાવાથી પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ તુરંત કરે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ખાલી પેટ જો તમે ખોટી વસ્તુ ખાઓ છો તો તેનાથી એસિડિટી, ગેસ, બ્લોટિંગ તુરંત થઈ જાય છે. આ સિવાય આખો દિવસ થાક પણ લાગે છે. તેથી સવારે સમજી વિચારીને કોઈપણ વસ્તુ ખાવી જોઈએ. ચાલો તમને જણાવીએ એવી વસ્તુઓ વિશે જે હેલ્થી છે પરંતુ ખાલી પેટ ખાવી નહીં.
કોફી
એવા અનેક લોકો હશે જ દિવસની શરૂઆત કોફી પીને કરતા હોય. કોફી હેલ્ધી છે પરંતુ ખાલી પેટ કેફિન લેવાથી પેટમાં ઝડપથી એસિડ બનવા લાગે છે. જેના કારણે છાતીમાં બળતરા, બેચેની અને એસિડિટી વધી જાય છે. જો તમને સવારે કોફી પીવાની આદત હોય તો કોફી પીતા પહેલા હુંફાળું પાણી પી લેવું અને થોડી પલાળેલી બદામ કે કોઈપણ ડ્રાયફ્રૂટ ખાઈ લેવું.
ફ્રુટ જ્યુસ
ફ્રુટ જ્યુસ હેલ્ધી છે પરંતુ ખાલી પેટ કોઈ પણ ફ્રુટનું જ્યુસ પીવાથી પેનક્રિયાઝ જરૂર કરતાં વધારે પ્રેશરમાં આવી જાય છે. ફ્રુટ જ્યુસમાં રહેલા ફ્રુટોઝ લીવર પર પણ નેગેટિવ અસર કરે છે. જો સવારે ફ્રુટ જ્યુસ પીવું હોય તો તે પહેલા ફળ ખાવું જોઈએ અથવા તો નટ તેમજ બીજ ખાવા.
ખાટા ફળ
સવારે ખાલી પેટ ખાટા ફળ ખાવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. ખાટા ફળ ખાવાથી પેટમાં એસિડ વધી જાય છે અને છાતીમાં બળતરા થવા લાગે છે. ખાટા ફળમાં ફાઇબર અને ફ્રુકટોજ વધારે હોય છે જે પાચનને સ્લો કરી નાખે છે. તેથી સવારના સમયે ફળ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમારે ફળ ખાવા હોય તો દિવસના કોઈપણ મિલ પછી હળવા નાસ્તા તરીકે ખાઈ શકો છો.
દહીં
સવારે ખાલી પેટ દહીં ખાવાથી પણ નુકસાન થાય છે. ખાલી પેટ દહીં ખાવાથી તેમાં રહેલા પ્રોબાયોટિક બેક્ટેરિયા પેટમાં રહેલા એસિડમાં ઝડપથી નષ્ટ થઈ જાય છે. તેનાથી પાચનને કોઈ જ ફાયદો થતો નથી તેના બદલે એસિડિટી વધી જાય છે. તેથી સવારે નાસ્તામાં કે ખાલી પેટ દહીં ખાવાનું ટાળવું અને દહીં બપોરના ભોજન સાથે લેવાનું રાખવું.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો દિવસની શરૂઆત તમે લાઈટ, સંતુલિત અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર વસ્તુથી કરો તો આખો દિવસ સારો જશે અને તમે ફ્રેશ ફિલ કરશો. તેથી સવારે હંમેશા હુંફાળું પાણી પીવું અને થોડા નટ્સ ખાવા જોઈએ. ત્યાર પછી હળવો નાસ્તો કરવો તેનાથી આખો દિવસ તમને એનર્જી રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
