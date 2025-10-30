Prev
Next

Vakrasana: સવારે કરી લો આ 1 યોગાસન, આખો દિવસ કંટ્રોલમાં રહેશે બ્લડ શુગર

Vakrasana Health Benefits: આજના સમયમાં અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અને ખરાબ આહારના કારણે અનેક લોકો ડાયાબિટીસનો શિકાર થઈ જાય છે. ડાયાબિટીસમાં શુગર લેવલ મેનેજ કરવું જરૂરી હોય છે. તેના માટે રોજ સવારે આ યોગાસન કરી શકાય છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:48 PM IST

Trending Photos

Vakrasana: સવારે કરી લો આ 1 યોગાસન, આખો દિવસ કંટ્રોલમાં રહેશે બ્લડ શુગર

Vakrasana Health Benefits:  આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં સ્ટ્રેસ અને બીમારીઓ સામાન્ય થઈ ગઈ છે. દર 10 માંથી ત્રણથી ચાર વ્યક્તિ તો એવી મળશે જ જેને કોઈને કોઈ બીમારી કે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા હોય. તેમાં પણ ડાયાબિટીસના દર્દીની સંખ્યા તો દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે. આ સ્થિતિમાં માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનો સંતુલન જળવાય તે માટે યોગાસન પ્રભાવી ઉપાય છે. યોગ શરીરને મજબૂત બનાવે છે અને મનને શાંત કરે છે સાથે જ રોગ સામે લડવાની શક્તિ પણ આપે છે. યોગમાં અલગ અલગ પ્રકારના આસન હોય છે જેમાંથી એક વક્રાસન પણ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વક્રાસન સરળ અને પ્રભાવી આસન છે આ આસન કોઈપણ ઉંમરની વ્યક્તિ કરી શકે છે. આયુષ મંત્રાલય તરફથી વક્રાસન અંગે વિશેષ જાણકારી આપવામાં આવી છે જેમાં જણાવ્યું છે કે વક્ર શબ્દનો અર્થ થાય છે વળાંક. આ આસનમાં કરોડરજ્જુને વાળવામાં આવે છે જેથી શરીરમાં નવી ઊર્જા આવે. આ આસન કરવાથી મેરુદંડમાં લચિલાપણું લાવે છે અને સાથે જ ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ મળે છે. 

વક્રાસન કરવાના ફાયદા 

વક્રાસન કરવાથી કરોડરજ્જુના હાડકા ફ્લેક્સ થાય છે તેનાથી પાચન સુધરે છે અને હાડકામાં લચિલાપણું આવે છે સાથે જ પેટની ચરબી ઓછી કરવામાં પણ મદદ મળે છે. વક્રાસન કરવાથી પેન્ક્રિયાસ સક્રિય થાય છે અને ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન બનાવે છે. જે બ્લડ શુગર કંટ્રોલ રાખે છે. વક્રાસન કરવાથી મન શાંત રહે છે અને થાક ઉતરે છે સાથે જ માનસિક સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે. 

વક્રાસન કેવી રીતે કરવું ?

વક્રાસન કરવા માટે સૌથી પહેલા સીધા બેસી જવું. બંને પગ સીધા રાખવા. ત્યાર પછી ડાબા પગને વાળીને જમણા ગુટણ પાસે બહારની તરફ રાખો અને જમણા હાથને વાળીને ડાબા પગ પાસે લઈ જાઓ. ત્યાર પછી ડાબા હાથને જમીન પર ટેકવો. આ સ્થિતિમાં કમર ખભા અને ગરદનને ધીરે ધીરે ડાબી તરફ લઈ જાવ અને કરોડરજ્જુને સીધી રાખી 30 સેકન્ડ સુધી શ્વાસ લેવા અને છોડવાનું રાખો. આવી જ રીતે બીજી તરફ કરવું. રોજ પાંચથી દસ મિનિટ આ યોગનો અભ્યાસ કરો 

આયુષ મંત્રાલયનું જણાવવું છે કે જે લોકોને પીઠમાં દુખાવો હોય, કોઈ સર્જરી થઈ હોય, કરોડરજ્જુની ગંભીર સમસ્યા હોય કે પછી માસિક ધર્મ હોય ત્યારે આ આસન કરવું નહીં. આ આસન નિષ્ણાંતની સલાહ અને માર્ગદર્શન સાથે કરવું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news