/દર મહિને મોઢામાં ચાંદા પડવાનું કારણ શું હોઈ શકે? જાણો ક્યારે સામાન્ય દેખાતી આ સમસ્યા બની શકે છે ગંભીર

Mouth Ulcers Reasons: મોઢામાં ચાંદા પડવા એક સામાન્ય સમસ્યા છે, જે હંમેશા થોડા દિવસમાં ઠીક થઈ જાય છે. જો તમારા મોઢામાં દર મહિને કે વારંવાર ચાંદા પડી રહ્યાં છે તો તેને સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ ન કરો. ઘણીવાર તે શરીરમાં પોષક તત્વોની ઉણપ, નબળી ઇમ્યુનિટી, સ્ટ્રેસ કે બીજી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આવો જાણીએ વારંવાર મોઢામાં ચાંદા પડવાની પાછશ ક્યા-ક્યા કારણ હોઈ શકે છે.
વારંવાર મોઢામાં ચાંદા કેમ પડે છે?
શરીરમાં વિટામિન B12, ફોલિક એસિડ, આયરન અને જિંકની ઉણપ પર થવા પર વારંવાર મોઢામાં ચાંદા પડી શકે છે. જો તમારા ખાન-પાનમાં પોષણની ઉણપ છે તો આ સમસ્યા વારંવાર થઈ શકે છે.
વધુ સ્ટ્રેસ લેવી
સ્ટ્રેસ અને પુરતી ઊંઘ ન લેવાથી પણ મોઢામાં ચાંદા પડી શકે છે. સ્ટ્રેસ ઇમ્યુન સિસ્ટમને ઇફેક્ટ કરે છે, જેનાથી શરીર નાની-નાની સમસ્યાઓ થવાથી ન રોકી શકે.
પેટની સમસ્યા થવી
કબજીયાત, એસિડિટી કે પાચન સંબંધી સમસ્યાઓને કારણે ઘણીવાર લોકોને વારંવાર મોઢામાં ચાંદા પડી શકે છે. જો ચાંદાની સાથે પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ રહે છે તો એકવાર ડોક્ટરની સાથે વાત કરો.
નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ
જો શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી છે તો મોઢામાં ચાંદા વારંવાર પડી શકે છે. કેટલીક ઓટોઇમ્યુન બીમારીઓમાં પણ આ સમસ્યા જોવા મળી છે. જો તમને આ બીમારી છે તો નજરઅંદાજ ન કરો.
મોઢામાં ઈજા થવી
ભૂલથી ગાલ કે જીભને કરડવાથી, દાંતની તીક્ષ્ણ ધારથી, અથવા ખરાબ રીતે ફિટ થતાં કૌસ અને ડેન્ચરથી પણ મોઢામાં ચાંદા પડી શકે છે. તેથી તમારા મોઢાની તપાસ કરાવો અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મસાલેદાર ભોજન
ખુબ વધુ મસાલેદાર, ખાટ્ટા કે ગરમ વસ્તુ ખાવાથી કેટલાક લોકોને મોઢાની અંદરની ચામડીને અસર થઈ શકે છે, જેનાથી ચાંદા પડે છે. તેથી મોઢામાં ચાંદાની સમસ્યા છે તો એકવાર ડોક્ટર સાથે વાત કરો.